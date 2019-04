Ubezpieczenie OC dla małego samochodu dostawczego

O ile znalezienie polisy ubezpieczeniowej na korzystnych warunkach dla samochodu osobowego nie jest zbyt dużym wyzwaniem, to dla nietypowych pojazdów już tak. Składki ubezpieczeniowe dla samochodów wykorzystywanych do przewozu osób lub mienia często są duże wyższe, niż te oferowane dla zwykłych osobówek. Powodem tego jest dość duże ryzyko, jakim są obciążone samochody dostawcze, które są intensywnie eksploatowane.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat ubezpieczenie OC bardzo zdrożało. Zmiany te po kieszeni najbardziej uderzyły właścicieli samochodów osobowych z dużą pojemnością, aut ciężarowych i terenowych oraz kierowców, którzy w ciągu ostatnich 3 latach zapisali na swoim koncie szkody. Na cenę OC wpływa też wiek auta - im nowszy pojazd, tym wyższa składka. Nadal jednak znaleźć można pakiety ubezpieczeniowe, dzięki którym zyskamy kompleksową ochronę, i za które nie zapłacimy fortuny.

Oferta zza granicy

Odpowiedzią na potrzeby właścicieli małych samochodów dostawczych o łącznej wadze nie przekraczającej 3,5 tony jest oferta firmy ubezpieczeniowej z Wielkiej Brytanii, która gwarantuje ochronę vanom i to znacznie szerszą, niż tą, którą zapewniają polskie towarzystwa ubezpieczeniowe.

Za te same pieniądze (a może nawet taniej), za które kupisz ubezpieczenie OC w Polsce, wykupując ochronę u zagranicznego ubezpieczyciela zyskasz dodatkowo AC. W zasięgu Twojej dłoni jest też Assistance i NNW.

Pakiet oferowany przez Insurance Factory oferuje ochronę skrojoną na miarę potrzeb właściciela dostawczaka. Co to znaczy? W praktyce nie musi się on martwić o przestój w firmie, bo w razie zaistnienia usterki ubezpieczyciel zagwarantuje szybką naprawę lub udostępni zastępczy pojazd. Zapewnia również ochronę przewożonego mienia, nie narażając tym samym kierowcy na ewentualne straty.

Więcej na temat ubezpieczenia dla samochodu dostawczego przeczytasz tutaj: https://www.insurancefactory.co.uk/van-insurance.

Rabat za bezszkodową jazdę

Przeszłość drogowa kierowcy ma znaczenie, jeśli chodzi o cenę składki ubezpieczeniowej. Zniżka jest tym większa, im bezpieczniejsza jest jazda kierowcy. I choć spowodowanie szkody obniża wysokość rabatu, to go całkowicie nie zeruje. Ubezpieczyciel z UK każdy przypadek rozpatruje indywidualnie, dzięki czemu nawet jak spowodujesz wypadek, nie jesteś skazanym na utratę zniżek. To dobra informacja dla wszystkich tych, którym od czasu do czasu zdarza się stracić czujność na drodze.

