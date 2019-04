ABC kampera, czyli 4 rady dla podróżujących kamperem

Lubisz być sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem? Podróżując nie chcesz uzależniać się od ściśle ułożonego terminarza, gdzie jakiekolwiek spóźnienie może sprawić, że cały plan legnie w gruzach? Wielogodzinne wyszukiwanie wolnych pokoi w hotelach przyprawia Cię o ciarki na plecach? Prawdopodobnie wakacje w mobilnym domu przypadną Ci do gustu. Oto 4 rzeczy, o których musisz pamiętać wybierając się w podróż kamperem.

Jakie prawo jazdy?

Jeśli planujesz podróżowanie kamperem o masie do 3,5 tony, wystarczy Ci prawo jazdy kategorii „B”, nie trzeba żadnych dodatkowych uprawnień. Warto jednak pamiętać, że specyfika prowadzenia takiego samochodu jest nieco inna, niż zwykłej „osobówki”. Warto więc jeszcze przed wyruszeniem w trasę wybrać się na przejażdżkę celem oswojenia się z jazdą autem o większych gabarytach.

Kupić czy wynająć?

Masz dwie opcje do wyboru - możesz kupić lub wynająć kamper. Pamiętaj jednak, że wypożyczanie kamperów to droga zabawa. Czasem dzień jazdy domem na czterech kółkach kosztuje tyle, co nocleg kilkuosobowej rodziny w hotelu. Dlatego właśnie warto podróżować większą grupą, wtedy koszty rozkładają się na wszystkich podróżujących, co za tym idzie, ulegają obniżeniu.

Na początku przygody z caravaningiem nie opłaca się inwestować we własny kamper, bowiem nie mamy pewności, czy rzeczywiście taka forma podróżowania przypadnie nam do gustu.

Ubezpieczenie dla kampera

Oczywistą kwestią jest ubezpieczenie. Wypożyczając kamper zapytaj o to, jaki jest zakres ochrony dla wybranego pojazdu. Najczęściej wypożyczalnie oferują obowiązkowe OC i AC, ale nie gwarantują Assistance i NNW. Dopytaj o możliwość rozszerzenia ochrony. Jeśli spotkasz się z odmową, rozszerz ją na własną rękę u innego ubezpieczyciela. Na rynku znajdziesz wyspecjalizowane pakiety ubezpieczeniowe typu Motorhome Protect dla kamperów, zapewniające kompleksową ochronę w trasie i poza nią.

Pełną ofertę ubezpieczeń dla kamperów i przyczep kempingowych znajdziesz tutaj: https://www.motorhomeprotect.co.uk/motorhome-insurance/.

Jeszcze przed wyjazdem

Mówią, że kto pyta nie błądzi. Powiedzenie to sprawdza się także w przypadku kamperów. Lepiej dopytać w wypożyczalni, jak obsługiwać pojazd, jak podłączyć auto do zewnętrznej sieci elektrycznej oraz wodociągowej, czy jak obsługiwać poszczególne jego elementy, niż później być skazanym na łaskę lub niełaskę innych uczestników kempingu. Pomocne informacje można znaleźć też w internecie.

Materiał Partnera