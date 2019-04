Tradycja i nowoczesność: inspiracje artystów Art in House

Dzieła sztuki zawsze niosą za sobą bagaż tradycji artystycznej; nawet włoskim futurystom odrzucającym wszystko, co było starsze niż jedna sekunda, nie udało się zupełnie odciąć od historii wizualnej. Galeria sztuki i dom aukcyjny Art in House przedstawia polskie obrazy, których twórcy w subtelny bądź całkowicie jawny sposób nawiązali do twórczości dawnych mistrzów.

Obrazy malowane z flamandzkim obliczem

Kamil Stańczak należy do jednych z najbardziej oryginalnych artystów na polskim rynku sztuki. W jego niezwykle dopracowanych, świetlistych kompozycjach, możemy z łatwością dopatrzeć się postaci przejętych bezpośrednio z XV-wiecznych płócien holenderskich i flamandzkich malarzy: są to anioły „występujące” w scenach zwiastowania. Kontekst na obrazach Stańczaka jest jednak zupełnie inny: anioły zawieszone są w pejzażu wypełnionym street artowymi elementami czy artefaktami wprost ze strefy profanum. Halucynogenne grzybki raczej nie dodają majestatu postaciom anielskim, niemniej jednak czynią wystrój wnętrz zabawniejszym i nowoczesnym.

Inne obrazy olejne (https://artinhouse.pl/pl/sklep/) artysty nawiązują do renesansowych i barokowych portretów dworskich: małe infantki zyskują znacznie bardziej zawadiacki rys dzięki szczegółom takim jak piracka opaska i proca ukryta w kieszeni szerokiej sukni. Gdzie znaleźć prace artysty? Stańczak pojawia się na aukcjach sztuki (m.in. w Domu Aukcyjnym Art in House), nieobca jest mu również sprzedaż obrazów online.

Ikony z ikonami pop kultury

Do źródeł chrześcijańskich sięga w swojej twórczości Borys Fiodorowicz, artysta z Ukrainy. Bizantyjsko-ruskie ikony nie są jednak podporządkowane restrykcyjnym zasadom wschodniej sztuki religijnej; przyjmują one raczej rolę zabawnego komentatora współczesnej kultury masowej, umiejscawiając postacie świętych w kontekście aktualnych wydarzeń społeczno-politycznych. U Fiodorowicza, Matka Boska odziana jest w szaty Gucciego, pije z kubka z nadrukiem „Best Mom Ever”, a czasem ujawnia swój muzyczny gust (według artysty, Madonna słucha Madonny). Archanioły z kolei nie wstydzą się sprzątać po swoim psie, dzielnie prezentując torebkę foliową w czasie spaceru; bywa też, że myją podłogę, uosabiając tym samym alegorię czystości. Dużo zamieszania wzbudziła praca artysty prezentowana na aukcji sztuki w Art in House, nawiązująca do głośnych wydarzeń w czasie tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Fiodorowicz bywa czasem kontrowersyjny, ale galerie sztuki o tym widzą (jednocześnie zacierając ręce).

Obrazy do salonu wprost ze średniowiecza Jeżeli kiedykolwiek wasz wzrok przykuwały reprodukcje cennych średniowiecznych miniatur, powinniście odwrócić go w stronę prac Malwiny de Brade. Jej obrazy olejne przeniosą was w świat arturiańskich opowieści o księżniczkach, historii rodem z „Powieści o róży”, turniejów rycerskich i polowań. Kompozycje nawiązujące do mistrzów małych form pokroju Braci Limbourg sprawiają, że galeria malarstwa staje się wielką księgą pełną dawnych legend. Ascetyczne sylwetki w średniowiecznych strojach ujawniają swe tajemnice w schematycznej, dekoracyjnej roślinności, zaś zamki znad Loary dumnie górują nad gęstym lasem. Dom Aukcyjny Art in House zdecydowanie rekomenduje obrazy malowane przez Malwinę de Brade wszystkim romantykom jako formę ucieczki od codzienności.

