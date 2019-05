Jak wybrać ubezpieczenie dla dziecka na wakacje?

Jeśli wysyłasz dziecko na letni wypoczynek, musisz pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Dużo zależy od rodzaju samego wyjazdu i organizatora, ale dzięki poniższym radom unikniesz niepotrzebnego stresu, a dziecko zyska w razie wypadku czy zatrucia niezbędną pomoc.

Jeśli dziecko ma spędzić część wakacji za granicą, będzie to dla niego z pewnością niemałym przeżyciem. Jednak, aby zachować w pamięci tylko miłe wspomnienia, warto przed wyjazdem wykupić polisę turystyczną. Takie ubezpieczenie kosztuje grosze w stosunku do ceny wycieczki, ale pozwoli zaoszczędzić znacznie więcej w razie nagłego zachorowania czy innego przykrego zdarzenia.

EKUZ jak polisa NNW kupowana w szkole

Najczęstszym kierunkiem wakacyjnym Polaków jest południe Europy, w tym kraje należące do Unii Europejskiej. Dlatego we Włoszech, Francji czy Chorwacji wystarczy mieć kartę EKUZ wyrabianą bezpłatnie w kraju.

Ale karta EKUZ ma bardzo ograniczone możliwości i nie gwarantuje 100% refundacji świadczeń zdrowotnych. W dodatku upoważnia do korzystania tylko z publicznych placówek medycznych. W każdym innym miejscu i przypadku za kontakt dziecka z zagraniczną służbą zdrowia wydamy niemałe pieniądze. Pojedyncza wizyta u lekarza to kilkadziesiąt złotych, a to dopiero początek.

Podobnie jest z polisą NNW kupioną w szkole. Nie dość, że działa tylko na terenie Polski, to jeszcze zapewnia wypłatę świadczenia na niskim poziomie.

Dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie zakup polisy turystycznej na czas wyjazdu dziecka przez (można skorzystać z gotowych narzędzi, jak https://kalkulator.polisaturystyczna.pl/kalkulator/ubezpieczenia-turystyczne/).

Polisa od organizatora wyjazdu może nie wystarczyć

Każdy wyjazd zorganizowany musi posiadać ubezpieczenie, które jest częścią wydatków pokrywanych przez rodziców wysyłających swoje dziecko. Problem w tym, że taka polisa jest jak wyżej opisywane NNW kupione dziecku w szkole – z wąskim zakresem i minimalnymi sumami ubezpieczenia.

Ponadto większość rodziców nie ma czasu na zgłębianie warunków ubezpieczenia od organizatora, więc lepiej samemu przeczytać OWU przy okazji kupowania polisy turystycznej dla dziecka np. www.polisaturystyczna.pl.

Polisa turystyczna – co powinna zawierać?

Największe wydatki podczas wypadku za granicą są generuje leczenie szpitalne. Każdy dzień pobytu nieubezpieczonego dziecka w zagranicznej placówce to nawet kilkaset euro (w zależności od kraju). Dlatego ważne jest nie tylko posiadania leczenia szpitalnego w zakresie polisy turystycznej, ale również odpowiednia suma ubezpieczenia, czyli maksymalna wysokość odszkodowania – nie 10 000 euro, a 50 000 euro i więcej.

Kolejnym obowiązkowym elementem ubezpieczenia powinno być assistance. Czyli gotówkowa lub bezgotówkowa pomoc towarzystwa w sytuacjach typu:

transport dziecka do szpitala,

organizacja i opłacenie opieki dla dziecka na czas rekonwalescencji,

powrót dziecka do domu po wypadku.

Polisa turystyczna nie obędzie się tez bez NNW, czyli następstw nieszczęśliwych wypadków. Nawet jeśli dziecko posiada już polisę NNW – ze szkoły lub indywidulane ubezpieczenie życiowe – to w razie wypadku i zbieżnych zakresów ochrony otrzyma dwa odszkodowania.

Z kolei OC w życiu prywatnym przyda się, jeśli dziecko nieumyślnie wyrządzi szkodę za granicą na turyście czy jego mieniu. Wtedy rodzic unika odpowiedzialności finansowej z tytułu ewentualnych roszczeń. Tu również warto, aby suma ubezpieczenia opiewała na co najmniej 20 000 – 30 000 euro.

Jeszcze jednym dodatkiem który powinien znaleźć się w polisie turystycznej dla dziecka jest ochrona bagażu czy sprzętu sportowego – od zniszczenia przez pracowników lotniska czy kradzieży. A jeśli bagaż sportowy, to warto pomyśleć o dodatkowej ochronie dla dziecka, które podczas zorganizowanego wypoczynku będzie uprawiało sport uznawany przez towarzystwa ubezpieczeń za podwyższonego ryzyka czy ekstremalny. Chodzi m.in. o: jazdę na skuterze wodnym i nartach wodnych, jazdę konną, polo, nurkowanie z aparatem powietrznym, sporty wodne uprawiane na

2 zł za polisę turystyczną do dużo?

Nie tyle najtańsze, co standardowe polisy turystyczne to wydatek maksymalnie 50 zł za kilkutygodniowy wyjazd, przy uwzględnieniu powyższego zakresu ochrony. Ostateczna cena będzie w dużej mierze zależała od sum ubezpieczenia i długości planowanego pobytu.

Materiał Partnera