Najlepsze witaminy dla dzieci – które są niezbędne w codziennej diecie naszych pociech?

Zabawa, nauka, ruch, poszukiwanie swoich pasji – dzieci potrzebują mieć na to wszystko ogrom sił. Jak im ich dostarczyć, jak zapewnić zdrowie i dodatkową energię? Przede wszystkim należy pamiętać o witaminach! To one odpowiadają za prawidłową pracę wielu procesów zachodzących w dziecięcych (i nie tylko) organizmach. O jakich witaminach powinniśmy pamiętać w codziennej diecie najmłodszych?

Niestety, współczesny świat nie ułatwia dbania o codzienne odpowiednie dostarczanie organizmowi niezbędnych składników. Tyczy się to również dzieci, które nieraz mają wiele zajęć, często jedzą posiłki poza domem i zdarza im się sięgać po fast foody. Jeśli właśnie tak wygląda codzienność twojej pociechy, niewątpliwie warto zwiększyć obserwację pod kątem ewentualnych niedoborów witamin. Czy dziecko nie ma osłabionej odporności, czy nie pojawiają mu się zajady w kącikach ust, czy nie ma nadmiernych wahań nastroju? Owszem, wszystkie witaminy rozpuszczalne w wodzie i tłuszczach odpowiadają zarówno za stan fizyczny, jak i psychiczny. Na które zatem warto zwrócić szczególną uwagę?

Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach

Witamina A

Jest to jedna z witamin, której niedobory pojawiają się stosunkowo rzadko. Na szczęście, bo jest to niezwykle ważny składnik biorący udział w procesie widzenia, wzrostu czy też w prawidłowej pracy układu odpornościowego. Wzmacnia go i pomaga walczyć z wirusami oraz bakteriami. Jej niedobór może spowodować zahamowanie wzrostu dziecka, tzw. „kurzą ślepotę”, suchość skóry, problemy natury trądzikowej czy też infekcje dróg oddechowych.

Co istotne, witaminę A dostaniemy w pożywieniu w dwóch formach. Jedna to retinol – obecny w produktach zwierzęcych, np. w wątróbce, tranie, pełnym mleku, rybach czy serach. Druga forma to karotenoidy i najbardziej znany z nich beta-karoten. Znajduje się m.in. w batatach, dyni, marchewce, ale także jarmużu i sałacie. Warto umieścić w diecie również takie owoce, jak mango, brzoskwinia, grejpfrut czy suszone morele

Witamina D

To składnik mający duże oddziaływanie na procesy zachodzące w mózgu. Niestety, nasza szerokość geograficzna i względnie niewielka ilość słońca w ciągu roku sprawiają, że często mamy jej zbyt mało. Może to być bardzo szkodliwe zarówno dla naszego stanu psychicznego - obniżony nastrój, jak i funkcji poznawczych. Przy niedoborach witaminy D dzieci mogą mieć słabszą pamięć i koncentrację.

Niestety, to witamina, której nie jest zbyt dużo w produktach spożywczych. Najwięcej znajduje się jej w rybach morskich, takich jak np. łosoś, czy też produktach mlecznych. Nie zmienia to jednak faktu, że zalecane jest jej suplementowanie.

Witamina E

Składnik ten jest jednym z ważniejszych antyutleniaczy w organizmie człowieka. Pomaga m.in. w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu, dobrej pracy układu sercowo-naczyniowego, jak i dbaniu o formę wszystkich komórek. Jest to na szczęście witamina, której niedobory również obserwuje się niezwykle rzadko. Warto jednak wiedzieć, co zapewnia jej odpowiednie dostarczenie: tłuszcze roślinne, orzechy i nasiona (szczególnie polecane są orzechy laskowe, nasiona słonecznika oraz migdały). Nieduże jej ilości znajdują się także w warzywach, np. w natce pietruszki czy papryce.

Witamin K

Witamina K oddziałuje na proces krzepnięcia krwi oraz zapobiega rozwojowi osteoporozy. Pomaga w regeneracji kości, ale także ma właściwości przeciwzapalne i przeciwbólowe. Na witaminę K i jej ewentualną suplementację trzeba zwrócić szczególną uwagę, jeśli dziecko zmaga się z problemami z krzepliwością krwi. Należy wtedy skonsultować sprawę z lekarzem.

Jeśli chodzi o źródła witaminy K w pożywieniu, polecane są zielone warzywa liściaste. Więcej niż 100 mg witaminy K na 100 g ma np. szpinak, brokuły czy jarmuż. Sporo znajdziemy jej także w kapuście i kalafiorze. Jako dobre źródło sprawdzają się też mięsa, zwłaszcza wątróbka wołowa.





Witaminy rozpuszczalne w wodzie

Witamina C

To chyba jedna z lepiej znanych witamin, szczególnie w obszarze troski o układ odpornościowy. Jest także ważna w procesie rozwoju zębów i kości, wspiera przemiany metaboliczne, procesy gojenia się ran i co istotne, jest też bardzo silnym przeciwutleniaczem. Pomaga organizmowi przyswoić żelazo, które dostarczamy z pożywienia, a dzięki temu wspiera również układ krwionośny.

Witaminę C znajdziemy m.in. w aceroli, czarnych porzeczkach, papryce, natce pietruszki, brokułach, cytrusach etc. Należy jednak pamiętać, że jest ona dość nietrwałym składnikiem. Dlatego też warto spożywać owe owoce i warzywa na surowo.

Kompleks witamin B

Witaminy z grupy B oddziałują na regulację metabolizmu. Jedną z bardziej znanych niewątpliwie jest witamina B9, czyli kwas foliowy, który bierze udział w procesach metabolicznych białek, tłuszczów, węglowodanów etc. Oddziałuje również na układ krwiotwórczy, podobnie jak witamina B12, która pomaga m.in. w syntezie aktywnych form właśnie kwasu foliowego. Co istotne, niedobór witaminy B12 może prowadzić do niedokrwistości, która negatywnie oddziałuje na układ nerwowy oraz sercowy dziecka. Są to tylko niektóre witaminy z tego grupy, ale niewątpliwie dają one przykład, jak istotny jest ich udział w prawidłowym funkcjonowaniu całego organizmu.

Co ważne, należy pamiętać, że z witaminami także można przesadzić. Dlatego też trzeba dobierać ewentualną suplementację do wieku dziecka, jego aktywności oraz indywidualnego zapotrzebowania. Dobrym przykładem są dostosowane do dzieci (już od 3 roku życia) żelki witaminowe VisolVit Junior Żelki, które w swoim składzie mają 11 witamin, selen oraz rutynę. Niewątpliwie zmniejszają obawę o ewentualne pojawienie się niedoborów – by dzieci miały radość, a rodzice byli spokojniejsi.

Chcesz dowiedzieć się więcej o żelkach zawierających codzienną dawkę witamin? Sprawdź na stronie VisolVit!

Materiał Partnera