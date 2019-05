Smartfon do 4 tysięcy. iPhone, Samsung czy Huawei?

Samsung stawia na innowacyjny przedni aparat umieszczony w otworze w wyświetlaczu, Huawei rewolucjonizuje smartfonową fotografię, a Apple oferuje ciekawy design i przyzwoitą jakość w niewygórowanej cenie. W świecie technologii mobilnej dzieje się naprawdę sporo. By ułatwić wam wybór, przygotowaliśmy zestawienie 3 najgłośniejszych telefonów ostatnich lat, które kupicie za 2,5-4 tysiące złotych.

Galaxy S10





W dniu premiery podstawowa wersja Samsunga Galaxy S10 wynosiła 3299 złotych. Dziś, kiedy od momentu jego pojawienia się w sklepach minęły prawie trzy miesiące, cena nieco spadła. Na Allegro model S10e kupicie już za 2700 złotych (https://allegro.pl/kategoria/samsung-galaxy-s10-260666). Wyższe wersje są oczywiście droższe.

Przy bliższym kontakcie z najnowszym koreańskim flagowcem w oczy rzuca się przede wszystkim ekran. Nie chodzi jednak o możliwości wyświetlacza, a innowacyjny pomysł umieszczenia przedniego aparatu wewnątrz ekranu. Trik robi wrażenie i może przypaść do gustu wszystkim, którzy nie przepadają za zwykłymi notchami. Z drugiej strony burzy nasze dotychczasowe przyzwyczajenia – choćby ze względu na to, że menu rozwija się na dole.

Wrażenie robi również główny aparat. Koreańczycy wyposażyli swój telefon w obiektyw o polu widzenia 123 stopni i wartości przysłony f/2.2. To najpewniej rękawica rzucona LG, które przetarło szlaki szerokokątnym obiektywom w smartfonach. Starcie azjatyckich gigantów zapowiada się naprawdę interesująco, bo Galaxy S10 robi zdjęcia doskonałej jakości.

Godna uwagi jest kwestia biometryki. Pod tym względem S-dziesiątka także błyszczy na tle konkurencji, bo czytnik linii papilarnych w tym modelu należy do najszybszych w całej branży. W przeciwieństwie do pozostałych firm, Koreańczycy wybrali skaner ultradźwiękowy, odczytujący trójwymiarowy skan palca i zapewniający tym samym lepszą ochronę przed nieautoryzowanym dostępem.

iPhone XR





iPhone XR to ta sama półka cenowa, co Galaxy S10, choć wśród nowych smartfonów od Apple jest najtańszy. Kupując go od producenta, musicie przygotować się na wydatek rzędu 3700 złotych. Na Allegro kupicie je taniej, bo ceny zaczynają się już od 2500 złotych (https://allegro.pl/kategoria/apple-iphone-xr-259718).

Budżetowy XR nie jest pozbawiony słabych stron. Jedną z nich jest wyświetlacz oparty na nieco już przestarzałej technologii Liquid Retina LED IPS o rozdzielczości 1792 x 828 pikseli. Mimo niezbyt zachwycających parametrów, jakość wyświetlanego obrazu jest jednak całkiem dobra.

Dla najbardziej wymagających użytkowników rozczarowaniem może okazać się też brak przedniego aparatu. Rekompensują go jednak funkcje tylnego, wśród których warto wymienić choćby doskonałą stabilizację obrazu oraz świetnie działający smart HDR. iPhone XR może też nagrywać filmy w fullHD i 4K i wychodzi mu to naprawdę dobrze.

Huawei P30





Huawei P30 na Allegro możesz kupić już za niespełna 2500 tysiąca złotych (https://allegro.pl/kategoria/huawei-p30-260645). Musimy przyznać, że jest to cena bardzo korzystna – szczególnie jak na telefon, który dla fotografii na urządzeniach mobilnych okazuje się prawdziwą rewolucją. Przy omawianiu chińskiego flagowca trudno nie skupić przede wszystkim na aparacie – a konkretnie trzech aparatów. Wielki atut urządzenia rodem z Państwa Środka jest optyka Leiki i będąca ich wynikiem bezkonkurencyjna jakość zdjęć.

Na uwagę zasługuje też bateria o pojemności 3650 mAh. Przy obciążeniu aplikacjami lub podczas rozmowy Huawei P30 może pracować blisko 7 i pół godziny. Czas czuwania jest zaś dużo dłuższy i może wynieść aż 293 godziny – to ponad 12 dni.

