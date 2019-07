Kiedy warto skorzystać z wypożyczalni samochodów w Warszawie

Niezależnie od tego, czy jest się mieszkańcem Warszawy, czy osobą przyjezdną, można mieć problem z poruszaniem się po mieście. Sprawdziliśmy, kiedy bardziej opłaca się wynająć samochód niż podróżować komunikacją.

Urlop w stolicy

Poruszanie się po Warszawie komunikacją miejską jest łatwe, o ile ktoś ma doświadczenie. Jednak turysta przybywający do stolicy po raz pierwszy powinien się mocno zastanowić, zanim skorzysta z takiej możliwości. O ile nie da się przecenić bus pasów i możliwości omijania korków, to trudno polubić objazdowe trasy po przedmieściach. Niestety nieobeznanemu z Warszawą turyście nawet dokładna lista przystanków niewiele powie. Często podróż, która w założeniu ma być krótka, okazuje się objazdową przejażdżką przez dwie dzielnice. Konieczność przesiadek także jest sporym utrudnieniem. Z kolei podróżowanie taksówkami w Warszawie należy do najdroższych w Polsce, szczególnie jeśli się zaryzykuje podróż taryfą z lotniska lub dworca. Jeśli zachodzi potrzeba swobodnego i sprawnego przemieszczania się po Warszawie, najlepiej wypożyczyć samochód z nawigacją.

Stolica jako baza wypadowa

Chociaż powszechnie sądzi się, że centrum Polski nie obfituje w atrakcyjne pod względem turystycznym miejsca, prawda jest trochę inna. Rzeczywiście nie ma tu morza, gór, czy dużych jezior z kąpieliskami, ale przecież nie tylko tym żyje przeciętny turysta. Weźmy choćby zamki. Zamek w Czersku, zamek w Pułtusku, zamek w Liwie… A przecież jest jeszcze Żelazowa Wola, Nałęczów, Kazimierz Dolny nad Wisłą, Puławy, Łowicz czy Żyrardów. No i Modlin. Modlin to nie tylko lotnisko, ale choćby słynna twierdza. Te wszystkie miejsca niewątpliwie warte są odwiedzenia, jednak nie będzie łatwo dostać się tam komunikacją. Pociągi i autobusy jeżdżą rzadko i niekoniecznie dokładnie tam, gdzie potrzebujemy. Co z tego, że dojedziemy do centrum Łowicza, skoro słynny skansen jest kilka kilometrów dalej? Wypożyczalnia samochodów Warszawa to w takim wypadku najlepsze rozwiązanie. Auto może być podstawione w dowolnie wybrane miejsce.

Awaria własnego samochodu

Warszawa to miasto duże i dość ciasne. Chociaż komunikacyjnie dobrze rozwiązane, na brak stłuczek i kolizji niestety nie można narzekać. Problemy mogą pojawić się także na parkingach. Awaria własnego samochodu przytrafia się najczęściej w najmniej odpowiednim momencie i potrafi zrujnować najbardziej nawet misterne plany. Zamiast rozkładać bezradnie ręce i skazywać się na jazdę komunikacją lepiej pomyśleć o wynajmie samochodu. Może być ono potraktowane jako auto zastępcze, a jego koszt zostanie opłacony z OC sprawcy wypadku. To wygodne rozwiązanie, tym bardziej że z wypożyczalni można wynająć takie auto, jakie nam pasuje. Przy odrobinie szczęścia takie, jakim poruszamy się na co dzień.

Samochód do jazdy po mieście a samochód w długą trasę

Auto do jazdy po mieście powinno być małe, żeby łatwo było je zaparkować. Powinno też mało palić, bo i tak jazda w mieście pochłania najwięcej paliwa. Bagażnik też nie musi być bardzo duży. Jeśli mieszczą się zakupy, to już jest dobrze. Czasem trzeba przewieźć dziecinny wózek, ale większość bagażników jest do tego przystosowana. Nie musi być nowe, bo nawet jeśli przytrafi się jakaś awaria to i tak z powrotem do domu nie będzie problemu.

Jednak podróż przez pół Polski ma swoje wymagania. Auto, którym pojedziemy na wakacje, powinno być w pełni sprawne technicznie i mieć większy bagażnik, bo na wakacje zazwyczaj trochę bagaży się zabiera. Nie zawadzi, jeśli będzie nowe, bo to większa gwarancja niezawodności.

Kupno takiego auta tylko na wakacje zakrawa na żart. Pożyczenie od znajomych jest mało realne. Nikt nie rozstanie się z samochodem na dwa tygodnie. Ryzyko podróży własnym nienowym samochodem jest zbyt duże. Impas? Niekoniecznie. Wypożyczalnia samochodów rozwiązuje takie problemy od ręki. Właściwie nie trzeba wychodzić z domu, wszystkie formalności można załatwić przez internet.

O czym trzeba pamiętać przy wypożyczaniu samochodu

Osoba, która ma zamiar wypożyczyć samochód, musi posiadać prawo jazdy minimum rok. Powinna też mieć ukończone dwadzieścia jeden lat. Osiemnastolatek nie poszaleje za kółkiem wypożyczonego samochodu. Do wypożyczenia auta potrzebny jest dowód osobisty, prawo jazdy uprawniające do poruszania się po Polsce oraz karta kredytowa bądź płatnicza, na której zostaną zablokowane środki na kaucję. Nie trzeba stawiać się osobiście w biurze, auto można wypożyczyć przez internet i wskazać miejsce odbioru.

Wynajętym autem nie można przewozić zwierząt. Zabronione jest też ciągnięcie przyczepy lub holowanie innego pojazdu. Opuszczenie granic Polski wymaga specjalnej dopłaty. Nie ma możliwości opuszczenia granic Unii Europejskiej. Niektóre wypożyczalnie nie zgadzają się na wyjazd do Rumunii.

