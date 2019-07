5 kroków do prawidłowo działającej klimatyzacji samochodowej

Zagrzybiona i zanieczyszczona klimatyzacja samochodowa wpływa negatywnie na zdrowie pasażerów oraz stan samego pojazdu. Z tego względu ważne jest położenie nacisku na okresowe jej czyszczenie i dezynfekowanie, przy czym działania te warto powierzyć profesjonalistom. O czym warto pamiętać, by zapomnieć o przykrym zapachu w pojeździe i cieszyć się przyjemnym chłodem w upalne dni w czasie podróży?

Nie bagatelizuj niepokojących objawów.

Do typowych symptomów świadczących o nieprawidłowościach w działaniu klimatyzacji samochodowej należą: brak chłodzenia, nieprzyjemny zapach wydobywający się z układu wentylacji i zaparowane szyby. Czasem kierowcy mogą zaobserwować także wzrost zużycia paliwa i podwyższony poziom hałasu w pojeździe. W zależności od przyczyny problemu i miejsca usterki, koszty naprawy klimatyzacji mogą być naprawdę wysokie, czego przykładem jest konieczność wymiany kompresora. Z tego względu nie warto ignorować niepokojących sygnałów i odkładać terminu serwisu samochodu w nieskończoność.

Regularny przegląd.

Regularne poddawanie klimatyzacji serwisowi zmniejsza ryzyko jej zanieczyszczenia i zagrzybienia. Wskazany jest przegląd klimatyzacji raz na 12 miesięcy, który powinien obejmować: wymianę filtra kabinowego, odgrzybianie parownika, czyszczenie kanałów dystrybucji powietrza do wnętrza kabiny. W pewnych przypadkach (np. użytkowania pojazdu głównie w dużym mieście) zalecana jest wymiana filtra dwa razy w roku. Co trzy lata należy wymienić filtr-osuszacz.

Klimatyzacja samochodowa nie tylko latem.

Do rzadkości wśród kierowców należy zwyczaj włączania klimatyzacji w samochodzie jesienią i w zimie. Tymczasem bezczynność jest dla całego układu klimatyzacji bardzo szkodliwa, ponieważ prowadzi do ubytku czynnika chłodniczego. Wystarczy włączyć klimatyzację zaledwie na kilka minut raz na dwa tygodnie, aby zminimalizować ryzyko awarii układu. W trosce o ochronę zdrowia zarówno kierowcy, jak i pasażerów przed drobnoustrojami namnażającymi się w klimatyzacji, warto sprawdzić klimatyzację nie tylko na wiosnę, ale i po intensywnej eksploatacji w lecie.

Wybór skutecznej metody czyszczenia klimatyzacji.

Do jednej z najbardziej popularnych metod czyszczenia klimatyzacji należy ozonowanie, które wykazuje szereg korzyści: jest bezpieczne dla wnętrza pojazdu, skutecznie likwiduje wszelkie zanieczyszczenia i pozostawia przyjemny zapach w pojeździe. Właściciele samochodów chwalą sobie również to, że czyszczenie obejmuje nie tylko klimatyzację, ale i tapicerkę z podsufitką. Ozon bez trudu dociera do każdego zakamarka, jest nieszkodliwy dla środowiska i ludzi, dlatego mogą go bez obaw wypróbować również alergicy. Aby mieć pewność, że zabieg zostanie właściwie przeprowadzony, warto go powierzyć firmie specjalizującej się w ozonowaniu. W firmach tych pracują odpowiednio przeszkoleni pracownicy dysponującym nowoczesnym sprzętem oraz dojeżdżają do klienta.

Uniknij najczęstszych błędów.

Zanim zdecydujesz się na wymianę filtra kabinowego, pamiętaj o konieczności oczyszczenia kanałów oprowadzających i odprowadzających powietrze. Do błędów należy pominięcie odgrzybienia układu, uzupełnianie czynnika chłodzącego bez sprawdzenia, ile powinno się go dodać oraz nieskontrolowanie drożności kanału doprowadzającego skropliny.

