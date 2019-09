Najważniejsze zalety mebli ze stali nierdzewnej

Zastanawiasz się, dlaczego meble ze stali nierdzewnej cieszą się tak dużą popularnością w branży gastronomicznej? Właściciele restauracji, managerowie hoteli i wreszcie sami szefowie kuchni są zgodni, że to najbardziej solidny rodzaj wyposażenia. Odporne na działanie wilgoci, wysokich temperatur, tłuszczów i środków dezynfekujących są przy tym wysoce estetyczne i praktyczne. Z ich pomocą możesz zaaranżować wygodne, profesjonalne zaplecze kuchenne.

Stal nierdzewna to materiał, który od dawna wykorzystywany jest w lokalach gastronomicznych. Produkowane z niego wyposażenie kuchenne jest solidne oraz w pełni bezpieczne, co oznacza, że może mieć bezpośredni kontakt z żywnością. Meble nierdzewne mają szereg zalet, które sprawiają, że są najlepszym wyborem w kawiarniach, barach oraz restauracjach.

Rodzaje mebli i wyposażenia ze stali

Ze stali nierdzewnej produkowane są niemal wszystkie rodzaje mebli oraz kuchennego wyposażenia. To bardzo bogata kategoria produktów, wśród których znajdują się:

● blaty i stoły z blachy nierdzewnej,

● regały z blachy nierdzewnej,

● szafki i szafy ze stali nierdzewnej,

● baseny gastronomiczne,

● podstawy, nadstawki nierdzewne,

● umywalki gastronomiczne.

Skompletowanie całe zestawu wyposażenia kuchennego składającego się z mebli nierdzewnych to gwarancja spełnienie restrykcyjnych wymogów jakościowych i higienicznych. W takich wnętrzach łatwiej utrzymać porządek i przyrządzać dania. Meble tego rodzaju możesz kupić online, oferuje je między innymi sklep internetowy Technica.

Jakie są zalety poszczególnych mebli nierdzewnych?

Każdy mebel nierdzewny ma w kuchni swoją rolę. Dzięki temu, że są sprzedawane pojedynczo, każdy właściciel lokalu może skomponować zestaw odpowiadający jego potrzebom i pasujący do metrażu czy wreszcie charakteru restauracji. Warto wiedzieć, jakie właściwości wykazują poszczególne meble gastronomiczne ze stali nierdzewnej:

● stoły z blachy nierdzewnej — zapewniają wygodną przestrzeń do przygotowywania dań. Siekanie, krojenie, miażdżenie nawet ostrymi narzędziami nie pozostawia na nich śladu. Co więcej, stoły z blachy nierdzewnej szybko wyczyścisz między przyrządzaniem poszczególnych artykułów spożywczych. Dzięki temu masz pewność, że zapachy czy kolory składników nie pomieszają się,

● regały z blachy nierdzewnej — to bardzo pojemne meble gastronomiczne, które cechują się dużą powierzchnią do przechowywania. Idealne miejsce do ułożenia naczyń, blach czy składników spożywczych. Regały z blachy nierdzewnej to wyposażenie nie tylko kuchni, ale też magazynu czy spiżarni. Ich ogromną zaletą jest bardzo duża wytrzymałość na obciążenia,

● szafy ze stali nierdzewnej — podobnie jak w gospodarstwie domowym, również w lokalu gastronomicznym zachodzi konieczność przechowywania artykułów spożywczych oraz naczyń. W pomieszczeniach socjalnych stawia się szafy ze stali nierdzewnej przeznaczone do wieszania ubrań pracowniczych. W biurach są one niezastąpione do segregowania dokumentów.

● Szafy ze stali nierdzewnej występują w różnych konfiguracjach. Mogą być stojące lub wiszące, otwierane lub zamykane. Dopasujesz do nich drzwiczki i daszki.

Meble gastronomiczne ze stali nierdzewnej ułatwiają magazynowanie i przygotowywanie posiłków. Trudno przecenić ich rolę w profesjonalnej kuchni czy na zapleczu socjalnym. Dają nieograniczone możliwości aranżacyjne, dzięki czemu nawet niewielki metraż zostanie wyposażony w sposób ergonomiczny. Wysoka jakość oraz trwałość wyposażenia ze stali sprawia, że na ten moment meble nierdzewne nie mają sobie równych w zastosowaniu gastronomicznym.

