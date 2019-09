Ubezpieczenie konstrukcji palnej domu - składka rośnie nawet o 100 procent

Niewiele jest czynników, które wpływają na cenę polisy mieszkaniowej tak bardzo, jak stopień palności konstrukcji budynku i pokrycia dachowego. W skrajnych przypadkach może to zwiększyć składkę nawet o 100% albo też uniemożliwić ubezpieczenie danej nieruchomości.

Pożar to jedna z trzech, obok zalania i kradzieży, najczęstszych przyczyn wypłaty odszkodowania z tytułu polisy mieszkaniowej. Ogień jest żywiołem uwzględnionym w każdej podstawowej wersji ubezpieczenia nieruchomości, ponieważ stanowi realne zagrożenie i może zniszczyć nasz dom lub mieszkanie praktycznie w całości. Ochrona przed pożarem jest więc fundamentem zabezpieczenia posiadanego mienia. Chodzi tutaj zarówno o samą nieruchomość, jak i wszystkie przynależące do niej elementy stałe oraz znajdujące się na jej obszarze ruchomości domowe.

Co wpływa na cenę polisy mieszkaniowej?

Czynników wpływających na wysokość składki ubezpieczeniowej jest wiele. Ogromną rolę odgrywa sama nieruchomość, czyli jej wartość i specyfika (m. in. palność materiałów, z jakich jest zbudowana).

Drugą grupą czynników jest kształt polisy i zakres ochrony, jaką nam zapewnia. Możemy ubezpieczyć same mury, co jest najtańszym wariantem, ale też dodać do tego elementy stałe i ruchomości. Składka automatycznie się wtedy zwiększa.

Podstawowa polisa może być uzupełniona przez różnego typu klauzule dodatkowe, jak kradzież z włamaniem, domowy assistance, powódź, przepięcie, ubezpieczenie elementów szklanych przed stłuczeniem czy OC w życiu prywatnym. Każde z rozszerzeń wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Z reguły polisa dla domu kosztuje więcej, a wynika to m. in. z tego, że ubezpieczenie domu obejmuje też posesję i znajdujące się na niej zabudowania, wolnostojący budynek jest bardziej zagrożony powodzią, niż mieszkanie na pośredniej kondygnacji, trudniej jest zabezpieczyć taką nieruchomość przed kradzieżą, itd. Różnice w cenach polis dla mieszkania i domu można wcześniej porównać korzystając z porównywarki ubezpieczeń nieruchomości np. na https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl.

Jakie pokrycia dachów są odporne na ogień, a jakie nie?

Kamienice, apartamentowce czy nawet zwykłe bloki najczęściej zbudowane są z niepalnych materiałów, co zmniejsza ryzyko wystąpienia pożaru. Z domami bywa różnie. Prawo budowlane, owszem, wprowadza obostrzenia w tej materii, jednak nie są one zbyt rygorystyczne, co sprawia, że wiele budynków mieszkalnych i nie tylko takich, z racji swej konstrukcji, jest podatnych na działanie ognia. Istotny wpływ mają na to pokrycia dachowe.

Blacha i dachówka są najbezpieczniejszymi materiałami, jakimi można pokryć dach. W dalszej kolejności do niepalnych tworzyw zalicza się również beton. Podatnymi na działanie ognia są z kolei papa, gont bitumiczny, eternit, a także słoma, trzcina i drewno (gont drewniany). Trzy ostatnie stanowią największe zagrożenie pożarowe, co sprawia, że pokryte nimi dachy domów w niektórych towarzystwach mogą stanowić przyczynę odmowy ubezpieczenia całej nieruchomości.

Pokrycia dachowe mogą mieć również konstrukcję mieszaną, czyli składać się jednocześnie i z palnych, i z niepalnych materiałów (np. papa bitumiczna posiadająca pod spodem betonową wylewkę stropodachu). Można je też pokrywać specjalnymi substancjami, dzięki czemu w ostatecznym rozrachunku całość pokrycia zostanie uznana za niepalną.

Dach to oczywiście nie jedyny element budynku, który wpływa na jego palność bądź niepalność. Istotne są również materiały, z jakich zbudowane są pozostałe części domu oraz technologia, jakiej użyto podczas budowy. Najbardziej podatne na ogień są budynki tworzone w technologii kanadyjskiej, skandynawskiej lub pokrewnej. Za palną uznaje się również konstrukcje z bali.

Materiały budowlane - jak ocenić ich łatwopalność?

Unia Europejska stworzyła szczegółową klasyfikację materiałów biorąc pod uwagę ich podatność na ogień. Wyróżnionych zostało w niej siedem klas palności, które otrzymały specjalne oznaczenia: A1, A2, B, C, D, E i F. Wyroby oznaczone sygnaturą A1 są najmniej podatne na ogień, a co za tym idzie, najbezpieczniejsze. W tej grupie mieszczą się: stal, beton, wełny skalna i szklana. Za niepalne uznano również płyty gipsowo-kartonowe oraz wełnę mineralną o dużej gęstości. Tym dwóm wyrobom przyporządkowano oznaczenie A2.

Materiały z pozostałych klas (C, D, E i F) są dopuszczone do użytkowania w budownictwie, jednak tylko w ograniczonym stopniu. Dotyczy to w szczególności spienionych tworzyw sztucznych (sygnatura F), których potencjalny udział w pożarze ocenia się jako bardzo wysoki.

Dodajmy, że Unia Europejska, poza stworzeniem omówionej klasyfikacji, nałożyła na producentów obowiązek oznaczania swoich wyrobów podanymi symbolami. Warto o tym pamiętać przy wyborze i zakupie materiałów budowlanych.

Konstrukcja mieszana domu – jak ocenić jej palność?

Z perspektywy potencjalnego pożaru istotną rolę odgrywają, nie omawiane jeszcze, elementy nośne, czyli ściany, słupy, podciągi czy ramy. Najlepiej, jeśli wykonane są one z: cegieł, prefabrykatów, kamienia, pustaków, suporeksu i szkła. Te materiały powinny z łatwością przeciwstawić się działaniu ognia.

Dużo bardziej problematyczne mogą z kolei mogą okazać się elementy całkowicie lub częściowo złożone z drewna, płyty, w których obecny jest styropian oraz te z pianką poliuretanową. Przy rozbudowanych technologiach budowlanych i mnogości rozwiązań architektonicznych trudno czasami jednoznacznie ocenić, czy konstrukcja danego domu jest palna czy niepalna. Obecność lub nieobecność wymienionych wyżej materiałów jest tutaj jednak decydująca.

Koszt polisy mieszkaniowej dla konstrukcji palnej

Jeśli nasz dom nie jest odporny na ogień, a chcielibyśmy go ubezpieczyć na wypadek pożaru, to powinniśmy zapoznać się z ofertami wielu towarzystw i wybrać tę, która będzie dla nas najkorzystniejsza. Nie zapominajmy jednak, że na składkę ubezpieczeniową istotny wpływ ma również kilka innych czynników. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/artykuly/ile-kosztuje-ubezpieczenie-mieszkania.

Składka ubezpieczeniowa dla domu o konstrukcji palnej może być nawet o 100% droższa od składki dla nieruchomości o identycznej wartości, która jest jednak zbudowana z materiałów podatnych na ogień. Nie jest to jednak reguła, chociaż różnice w cenie są oczywiście wysokie.

