Prezent na rocznicę ślubu - 5 pomysłów na niezapomnianą pamiątkę

Aby zachwycić jubilatów w ich wyjątkowym dniu polecamy postawić na coś nietuzinkowego i nietypowego. Najlepiej będzie wybrać prezent personalizowany - dzięki temu bliskie Ci osoby na zawsze zapamiętają skąd pochodzi upominek i z jakiej okazji został wręczony. Takie właśnie prezenty z historią, specjalnie dedykowane, są najlepiej przyjmowaną i cieszą najbardziej. Nawet po wielu latach będą bowiem budziły sentyment i wzruszenie obdarowywanych.

Co podarować bliskim na zbliżającą się rocznicę ślubu? Czym obdarzyć rodziców, bliskich przyjaciół czy dzieci obchodzące swoje święto? Co najbardziej ich ucieszy? Przedstawiamy 5 wyjątkowych prezentów na rocznicę ślubu.

Personalizowana karafka na wino i kieliszki dla dwojga Trudno znaleźć parę, która nie ceniłaby sobie wspólnie spędzonych, romantycznych wieczorów. Takie chwile nie wymagają często żadnych szczególnych warunków - przytulny czas w domu, kiedy nie gonią nas żadne obowiązki, i możemy wspólnie obejrzeć film i poprzytulać się na kanapie - to chwile, na które wszyscy czekamy. Jeśli wiesz, że i jubilaci lubią spędzać w ten sposób czas, a dodatkowo chętnie umilają sobie takie wieczory lampką wina, to już nie musisz martwić się o prezent, jaki podarujesz im na rocznicę ślubu!

Personalizowany zestaw karafki do wina z dwoma kieliszkami będzie wyjątkowo trafionym prezentem. Z jednej strony - to bardzo praktyczny upominek, który z pewnością nie będzie się kurzył na szafce. Dodając jednak specjalny grawerunek specjalnie z tej okazji (na przykład imiona świętującej pary) nadajesz mu specjalnego znaczenia.

Dla zapalonych podróżników Jeśli para jubilatów, którą chcesz obdarować, kocha podróżować to z pewnością spodoba im się ten prezent. Mapa świata wykonana na płótnie w drewnianej oprawie zawisnąć może na ścianie pokoju i cieszyć oko właścicieli. Ponadto, w zestawie dołączone są specjalne szpilki, za pomocą których para będzie mogła zaznaczyć miejsca, które już odwiedziła i te, które bardzo chciałaby zobaczyć. Wyobraź sobie, ile zabawy da zapalonej parze podróżników planowanie kolejnych wojaży i zaznaczanie na mapie kolejnego zdobytego miejsca po powrocie do domu.

Prezent z przymrużeniem oka Dla par, które mają dobre poczucie humoru i do życia podchodzą z uśmiechem, proponujemy piękną drewnianą deskę do serów z wyjątkowym grawerunkiem. W zestawie znajduje się wysokiej jakości deska wykonana z naturalnego drewna oraz zapakowane w drewniane pudełko widelec i nóż do sera oraz urządzenie wielofunkcyjne (otwieracz do wina, piwa i mały nożyk w jednym). Na powierzchni deski wygrawerowany został natomiast napis: "Małżeństwo to bardzo sprawiedliwe urządzenie: żona musi codziennie gotować, mąż musi codziennie jeść". Brzmi sensownie, prawda?

Taca śniadaniowa z dedykacją Praktyczne prezenty są często najlepsze. Przypominają o wyjątkowej okazji, ale nie kurzą się bez przeznaczenia w gablotce. Piękna, drewniana taca śniadaniowa z wygrawerowanymi imionami świętującej pary z pewnością przyda się w niedzielne poranki, kiedy w łóżku chce się zostać chwilę dłużej.

Wyjątkowy obraz Obraz jubilatów wykonany na płótnie różnymi metodami (do wyboru styl vintage, komiksowy czy romantyczny) ozdobi wnętrze ich domu i sprawi, że uśmiech pojawi się na ustach kochającej się pary każdego dnia. Wystarczy, że wybierzesz odpowiednie zdjęcie, które chcesz przerobić na obraz. Ten i inne prezenty możesz znaleźć w zakładce prezent na rocznicę ślubu na mygiftdna.pl.

