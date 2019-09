Poradnia laryngologiczna, prywatnie czy na NFZ?

Czas oczekiwania na wizytę, jakość usług i koszty – to trzy cechy najczęściej brane pod uwagę przy wyborze laryngologa. Na NFZ czy prywatnie – a jeśli prywatnie to gdzie? Zapraszamy do Centrum Laryngologicznego Mille Medica.

Czym różni się prywatna poradnia laryngologiczna od państwowej

Przede wszystkim trzeba mieć na uwadze, że nie istnieje taka instytucja jak państwowa poradnia laryngologiczna. Gabinety lekarzy laryngologów wchodzą w skład przychodni specjalistycznych. Nierzadko w tym samym gabinecie w różnych godzinach przyjmują lekarze różnych specjalizacji. Wyposażenie takich gabinetów ogranicza się do podstawowego, najczęściej używanego wyposażenia. Konieczność wykonania bardziej skomplikowanych zabiegów związana jest z jedno lub kilkudniową wizytą w szpitalu na oddziale laryngologicznym.

Na tym tle poradnie prywatne wypadają bardzo pozytywnie. Wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt jest normą i pozwala na przeprowadzanie nawet bardzo skomplikowanych zabiegów. Ponadto, co bardzo doceniają pacjenci prywatnych przychodni, obowiązuje punktualność. Lekarz ma dla pacjenta zdecydowanie więcej czasu, nie obowiązują tu limity nakładane na państwowe placówki przez NFZ, nie tworzą się więc gigantyczne kolejki w poczekalni. W Mille Medica standardem jest miła i kompetentna obsługa z poszanowaniem godności pacjenta przez cały czas pobytu w Centrum Laryngologicznym.

Ile kosztuje prywatna wizyta laryngologiczna w Mille Medica

W Centrum Laryngologicznym Mille Medica ceny są stosunkowo niskie jak na tej klasy placówkę. Pierwsza wizyta u laryngologa to koszt poniżej dwustu złotych. Jedynie za wizytę profesorską trzeba zapłacić więcej, ale już przy drugiej wizycie ta cena spada. Na przystępnym poziomie kształtują się także ceny zabiegów laryngologicznych. Najdroższy – usunięcie polipów z nosa – kosztuje 1800 złotych, co w porównaniu z innymi placówkami trzeba uznać za korzystną ofertę. Więcej trzeba zapłacić jedynie za zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej, ale i tu ceny nie przekraczają trzech tysięcy złotych.

Widać wyraźnie, że cennik znacząco odbiega od wyobrażeń pacjentów o kosztach prywatnego leczenia.

Mille Medica – lekarze specjaliści z dużym dorobkiem

Mille Miedica, prywatne Centrum Laryngologiczne w Warszawie, została założona przez dwóch wysokiej klasy specjalistów ze znaczącym dorobkiem naukowym – profesora doktora habilitowanego nauk medycznych Andrzeja Kukwę i doktora habilitowanego nauk medycznych Wojciecha Kukwę. Ten ojcowsko-synowski duet stworzył w stolicy klinikę mogącą śmiało konkurować z podobnymi placówkami na całym świecie. Do współpracy zaprosili wybitnych specjalistów.

Profesor doktor habilitowany nauk medycznych Andrzej Kukwa – specjalista pierwszego stopnia w zakresie laryngologii, specjalista drugiego stopnia w zakresie otolaryngologii, od 1998 roku profesor zwyczajny. Były kierownik Kliniki Otolaryngologicznej Akademii Medycznej w Warszawie. Od 2011 roku Kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologicznej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Członek Europejskiego Towarzystwa Badań nad Snem oraz Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Fizjologów Oddychania, Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego oraz współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki. Na swoim koncie ma ponad 250 publikacji naukowych i kilka rozwiązań patentowych.

Doktor habilitowany nauk medycznych Wojciech Kukwa – specjalista otolaryngolog, Ordynator Oddziału Otolaryngologii w Szpitalu Czerniakowskim przy ulicy Stępińskiej w Warszawie, członek European Sleep Research Society, American Academy of Sleep Medicine oraz Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów. Uczestnik licznych kursów i szkoleń w najlepszych placówkach naukowych na świecie, między innymi w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Belgii i Francji.

Doktor nauk medycznych Adam Gałązka – specjalista w zakresie otolaryngologii oraz chirurgii głowy i szyi. Zawodowo związany z Oddziałem Chirurgicznym Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii oraz z Kliniką Otolaryngologii WUM przy ulicy Stępińskiej w Warszawie. Jest autorem wielu prac naukowych i doniesień laryngologicznych.

Doktor Zuzanna Gronkiewicz – obroniła doktorat na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Pracuje w Klinice Otolaryngologii Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Do niedawna współpracowała ze szpitalem Centrum Zdrowia Dziecka. Zgłębia wiedzę laryngologiczną w Finlandii i na Islandii. Opublikowała wiele artykułów w znaczących międzynarodowych czasopismach medycznych.

Czas oczekiwania w państwowych i prywatnych gabinetach laryngologicznych

O kolejkach do lekarzy specjalistów na NFZ krążą legendy, a terminy sięgają nawet kilku lat. Miesięczny czas oczekiwania trzeba w tym kontekście uznać za bardzo krótki, niestety to nadal za długo w przypadku stanów chorobowych. Jeśli zachodzi konieczność hospitalizacji, czas ten się wydłuża.

W Mille Medica możliwe jest umówienie wizyty z dnia na dzień a w wyjątkowych sytuacjach nawet tego samego dnia. Lekarze mają świadomość, że w niektórych przypadkach pośpiech ma diametralne znaczenie dla powodzenia kuracji. Ponadto w miejscu, w którym nie ma dziennych limitów na liczbę pacjentów (co każdorazowo ma miejsce w przypadku wizyt na NFZ) łatwiej o elastyczność.

