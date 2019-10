Rolety dzień-noc – jak dokonać wyboru rolet?

Rolety dzień-noc charakteryzują się funkcjonalnością i nowoczesnością, dzięki czemu są produktem uniwersalnym oraz interesującym pod względem estetycznym. Doskonale pasują do wielu różnorodnych stylizacji. Wyróżnia się kilka odmian takich rolet, co pozwala każdemu na dobranie swojego idealnego modelu. Na co warto zwrócić uwagę podczas dokonywania wyboru?

Rolety dzień-noc – czym są?

Rolety dzień-noc (np. https://rolety.eu/pl/11-rolety-dzien-noc) są złożone z poziomych pasów znajdujących się na tkaninie. Ich budowa to dwie warstwy tworzyw, które mogą być dowolnie ustawiane, np. rozchodzić się lub nachodzić na siebie. Dzięki temu możliwe jest określenie ilości światła wpadającego do pomieszczenia.

To właśnie umiejętność określenia oświetlenia i sterowania nim stanowi jeden z największych atutów rolet. W przeciwieństwie do klasycznych, tradycyjnych rolet nie dzieje się to za pomocą przesuwania czy podnoszenia tkaniny, ale dzięki sposobowi ułożenia tworzyw możliwe jest precyzyjne regulowanie ilością promieni słonecznych, które będą się przedostawały do pomieszczenia zza okna. Większą ilość oświetlenia uzyskamy dzięki transparentnym pasom, zaś przytłumimy ilość światła poprzez pasy zaciemniające.

Wady i zalety rolet dzień-noc

Wśród wielu zalet tego rodzaju szczególną uwagę warto zwrócić na prostotę regulowania światła w pomieszczeniu. Istotna jest również łatwość montażu, ponieważ nie zmusza on do stosowania profesjonalnych narzędzi.

Kluczowa jest również wysoka estetyka rolet dzień-noc. Do ich tworzenia wykorzystywane są najwyższej jakości materiały, wyróżniające się elegancją oraz zróżnicowaną kolorystyką. Firmy stawiają najczęściej na materiały odporne na brud, dzięki czemu nie trzeba się martwić o umiejętność zachowania czystości rolet.

Wadą tego produktu jest niemożność zapewnienia całkowitego zaciemnienia w pomieszczeniu. Stosowanie samych pasów zaciemniających nie gwarantuje całkowitej ciemności, ponieważ występują między nimi niewielkie szczeliny, przez które przedziera się światło. Jeżeli zatem zależy nam na efekcie pełnej ciemności, będziemy musieli postawić na produkty specjalnie do tego przeznaczone.

Rolety dzień-noc – jak wybrać?

Przed dokonaniem wyboru rolet, warto zwrócić uwagę na kilka zasadniczych kwestii:

- wymiary – możliwe jest kupienie rolet na wymiar. Przed wyborem produktu należy dokonać kilka ważnych pomiarów,

- rodzaj – istnieje kilka rodzajów rolet dzień-noc. Najczęściej dzielą się one ze względu na budowę. Istnieją m. in. rolety dzień-noc w kasecie – stanowią one model z prowadnicami, gdzie materiał chowany jest w obudowie z aluminium lub PCV. Chroni go to przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kaseta montowana jest na celowo do tego stworzonych haczykach, dlatego nie ma obaw co do naruszenia konstrukcji okna. Innym rodzajem są rolety dzień-noc wolnowiszące. Zwykle montuje się je nad wnęką okienną albo przy suficie. W większości przypadków są one wykonywane na wymiary. Wyróżnia się także rolety dzień-noc w wersji mini, które montuje się z użyciem specjalnych haczyków lub taśmy, dzięki czemu w każdej chwili można je zdjąć i założyć z powrotem,

- kolory – pasy zaciemniające i transparentne mogą być dostępne w różnorodnych wariantach kolorystycznych. To pozwoli nam dobrać coś, co najbardziej pasuje do naszego pomieszczenia i odpowiada naszym indywidualnym preferencjom. Na rynku dostępne są m.in. rolety w barwach beżowych, szarych, brązowych, czerwonych i wielu innych,

- poziom zaciemnienia – przed zakupem należy się upewnić, jak bardzo pomieszczenie zostanie zaciemnione.

