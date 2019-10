Co to jest dieta pudełkowa? - odpowiadamy na 4 najważniejsze pytania

Dieta pudełkowa niezmiennie cieszy się w Polsce popularnością. W dzisiejszych, zabieganych czasach wydaje się idealnym rozwiązaniem. Szeroko promują dietę pudełkową celebryci. Jakie korzyści niesie za sobą taki sposób odżywiania? Czy są jakieś ograniczenia?

Na czym polega dieta pudełkowa?

Dieta pudełkowa to spożywanie przygotowywanych i porcjowanych posiłków przez firmę cateringową. Posiłki przygotowywane są z myślą o całym dniu, nie jest to więc zwykłe zamawianie jedzenia na dowóz. Zamówione posiłki są porcjowane w pudełkach, stąd nazwa diety. Z firmą cateringową można uzgodnić ilość przygotowywanych posiłków na dzień a niektóre oferują różne typy menu np. przygotowywane z myślą o redukcji tkanki tłuszczowej.

Jakie są zalety diety pudełkowej?

Niewątpliwą zaletą korzystania z diety pudełkowej jest oszczędność czasu. Nie tylko nie tracimy czasu na przygotowywaniu posiłków, ale też omija na stanie w kolejkach przy kasie w dyskoncie spożywczym. Nie musimy też obmyślać jedzenia na każdy dzień, firma cateringowa zadba o to za nas. Urozmaici i zbilansuje też menu. Samemu, zwłaszcza jeśli nie mamy żyłki kucharza, możemy odżywiać się raczej w sposób monotonny nie dostarczając wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Posiłki będą właściwie zbilansowane, możemy być spokojni o dostarczenie organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Poza tym możemy ustalić precyzyjnie miejsce i czas dostawy posiłków. Również ich ilość jest do uzgodnienia. Możemy zamówić trzy albo i pięć posiłków, które będziemy dostawać każdego dnia, wedle naszych potrzeb. Odbierzemy więc dania na cały dzień wtedy, kiedy nam najbardziej pasuje. Jeśli, mówiąc kolokwialnie, liczymy kalorie, dieta pudełkowa może być dla nas odpowiednim rozwiązaniem. Tą kwestią zajmie się bowiem za nas pracujący dla danej firmy cateringowej dietetyk. Wegetarianie i osoby uczulone na gluten powinny bez problemu znaleźć odpowiednią firmę cateringową dla siebie.

Jakie są wady diety pudełkowej?

Dieta pudełkowa nie musi oznaczać zawsze najzdrowszego wyboru. Dotyczy to zwłaszcza osób, które cierpią na alergie lub różne choroby układu pokarmowego. Niektóre firmy cateringowe mogą nie sprostać szczególnie wyjątkowym wytycznym żywieniowym klienta. Poza tym nie mamy nigdy do końca pewności co do jakości użytych produktów. Rzecz jasna natrafienie na przeterminowane produkty jest raczej niemożliwe, ale niekoniecznie już będziemy wiedzieć, czy dane składniki pochodzą z upraw i hodowli ekologicznych czy bio. Musimy też uwzględnić długość okresu, w którym będziemy na diecie pudełkowej. Być może kiedy stosujemy ją aby schudnąć, po rezygnacji z niej doznamy efektu jojo a to za sprawą niemożności utrzymania rygoru i przygotowywania posiłków samodzielnie. Do tego dochodzą koszty, które obejmują nie tylko samo przygotowanie dań, ale też dowóz i opakowania. Jako, że zamawia się daną ilość posiłków na z góry określony czas, stosowanie diety pudełkowej niekoniecznie może się więc sprawdzić u osób, które często wyjeżdżają. Na diecie cateringowej nie zawsze będą mogli polegać zwolennicy różnych diet roślinnych. Ściśli weganie mogą mieć problemy ze znalezieniem odpowiedniej firmy, nie mówiąc już o witarianach. Jako wadę diety pudełkowej podaje się to, że zwykle jest ona niskokaloryczna, nie nadaje się więc zbytnio dla osób ciężko pracujących fizycznie czy też uprawiających wyczerpujące ćwiczenia fizyczne.

Jak zamówić dietę pudełkową?

Popularność diety pudełkowej sprawia, że w przynajmniej większych miastach bez problemu znajdziemy jakąś firmę cateringową zajmującą się tego typu działalnością. Najłatwiej znaleźć odpowiednią dla nas przez internet, czego przykładem niech będzie https://bedietcatering.pl/kontakt/. Zwróćmy uwagę na opinie o danej firmie i wachlarz proponowanych jadłospisów. Wiele firm cateringowych podaje ceny posiłków, możemy więc z góry zaplanować wydatki i wybrać wariant menu dla nas najodpowiedniejszy pod względem kosztów. Dobrym pomysłem jest skonsultować menu danej firmy z profesjonalnym dietetykiem. Może on nam pomóc w wyborze a także oceni czy oferowane menu jest rzeczywiście właściwie skomponowane i zdrowe.

