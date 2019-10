Oferty last minute i first minute w najlepszych biurach podróży

Jesień to dobry okres na wakacje - nie tylko na ostatnią w tym roku zagraniczną wycieczkę, ale również na poszukiwania atrakcyjnych wyjazdów na kolejny sezon. Gorące oferty last minute i first minute czekają na zapalonych podróżników, którzy mogą miło spędzić czas za niewielkie pieniądze.

Rezerwując wycieczki jesienią można liczyć na duże promocje i obniżki cenowe na wyjazdy w wielu ciekawych kierunkach. Biura podróży działają dwukierunkowo - sprzedają oferty last minute, realizowane jeszcze w bieżącym roku, oraz te z terminem realizacji odroczonym na zimowe lub wiosenne miesiące roku kolejnego. Obie opcje bywają bardzo atrakcyjne, zarówno pod względem turystycznym, jak i cenowym.

Dla tych, którzy myślą już o przyszłorocznych wakacjach, biura podróży przygotowały ogromną ilość ofert wycieczek do gorących miejsc na całym świecie. Można wśród nich znaleźć popularne destynacje europejskie, takie jak Hiszpania, Grecja, Włochy lub Cypr, a także te bardziej oddalone i egzotyczne, np. Dominikana, Kuba, Meksyk czy Zanzibar.

Na szczególną uwagę zasługuje Turcja, która po długiej nieobecności na turystycznej mapie wróciła kilka lat temu na szczyty popularności. Wybór wczasów na https://dreamtours.pl/wakacje/turcja jest ogromny, a do najatrakcyjniejszych kurortów można wyjechać już za niecałe 2000 zł! Szczególnym zainteresowaniem cieszy się Riwiera Turecka i Egejska, które oferują nie tylko piękną pogodę, piaszczyste plaże i krystalicznie czystą wodę, ale również obsługę hotelową na najwyższym poziomie i ciekawe wycieczki fakultatywne.

Równie atrakcyjne znajdują się również na https://dreamtours.pl/wakacje/oferty - szczególnie warto przyjrzeć się wycieczkom w miejsca, które za kilka miesięcy będą kosztować znacznie więcej. Planując wyjazd na Majorkę, Ibizę, Kretę lub Korfu, wcześniejsza rezerwacja przyniesie duże oszczędności.

Jesień to dobry okres, aby złapać ostatnie promienie słońca w egzotycznym miejscu. Na turystów czeka wciąż gorący Egipt - https://dreamtours.pl/wakacje/egipt, malownicze Wyspy Kanaryjskie oraz kraje bałkańskie - Bułgaria, Albania lub Chorwacja. Decydując się na wczasy last minute warto jednak pamiętać, że w niektórych regionach świata wraz z końcem lata przychodzi pora deszczowa, a więc przed wyborem odpowiedniego kierunku podróży trzeba sprawdzić planowaną pogodę - to uchroni turystów przed bolesnym rozczarowaniem.

