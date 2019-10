Jak wybrać klinikę leczenia niepłodności w Warszawie?

Starania o dziecko, szczególnie jeśli trwają latami, są ogromnym obciążeniem psychicznym dla par pragnących zostać rodzicami. Niezwykle ważne w tym czasie jest znalezienie odpowiedniego wsparcia, nie tylko merytorycznego, ale także psychologicznego ze strony specjalistów, do których osoby mające problem z płodnością zwrócą się o pomoc. W Warszawie funkcjonuje obecnie kilka klinik leczenia niepłodności. Na co zwrócić uwagę wybierając tę właściwą?

Profesjonalny personel, czyli zacznijmy od podstaw

Leczenie niepłodności to niezwykle delikatny obszar wymagający ogromnej dozy taktu, delikatności oraz oczywiście merytorycznych podstaw popartych doświadczeniem. Wszystkie te aspekty składają się na profesjonalizm personelu, który powinien stanowić jedno z pierwszych kryteriów przy wyborze najlepszej kliniki leczenia niepłodności.

Zwykle od lekarza prowadzącego wymaga się przede wszystkim na bieżąco aktualizowanej wiedzy, przenikliwości oraz indywidualnego podejścia do każdego problemu. Jeżeli w działania lekarza wdaje się rutyna, a swoich pacjentów traktuje on na zasadzie kolejnych, szablonowych przypadków, należy się zastanowić, czy takie podejście będzie nam odpowiadało. Są pary, dla których doskonały specjalista w swojej dziedzinie, ale niewykazujący szczególnej empatii, będzie najlepszym wyborem. Dla innych natomiast brak umiejętności wczucia się w sytuację pacjenta, będzie aspektem nie do zaakceptowania.

Personel kliniki leczenia niepłodności, to oczywiście nie tylko lekarze, ale także pielęgniarki, pielęgniarze czy rejestratorzy medyczni. Jeżeli z ich strony nie spotkamy się ze zrozumieniem, wyczuciem i taktem, może to znacznie obniżyć komfort korzystania z usług danej kliniki.

Psycholog potrzebny od zaraz

Wspominaliśmy już o tym, że fakt starania się o dziecko jest najczęściej obarczony ogromnym ciężarem psychicznym, z którym muszą radzić sobie przyszli rodzice. Ciężko w to uwierzyć, ale istnieją kliniki leczenia niepłodności, w których etat psychologa został uznany za zbędny. Presja otoczenia, nagromadzone przez lata emocje, błędne wyobrażenia, to tylko niektóre z wyzwań stojących przed osobami starającymi się o dziecko. Samodzielne poradzenie sobie z prawidłowym “przepracowaniem” tych aspektów często przerasta możliwości pacjentów klinik leczenia niepłodności.

W podobnych sytuacjach nieoceniona okazuje się zazwyczaj pomoc psychologa, który nie tylko w profesjonalny sposób przeprowadzi nas przez cały proces leczenia, ale będzie potrafił wesprzeć także w sytuacjach kryzysowych takich, jak brak powodzenia przy kolejnej próbie zapłodnienia.

Raportowanie działań kliniki do ESHRE

ESHRE to inaczej Europejskie Towarzystwo Rozrodu Człowieka i Embriologii, które powstało z inicjatywy profesora R.G. Edwardsa oraz doktora Jeana Cohena w Helsinkach. Celem Towarzystwa jest propagowanie zrozumienia dla biologii oraz medycyny reprodukcyjnej, a także prowadzenie szeroko zakrojonych badań, których wyniki przekazywane są do wiadomości publicznej oraz do informacji polityków i decydentów europejskich.

Dlaczego tak ważne jest, aby pracownicy kliniki leczenia niepłodności raportowali swoje dokonania i spostrzeżenia do ESHRE? Ponieważ stanowi to gwarant dla ciągłego poszerzania wiedzy personelu kliniki, rozwoju zawodowego jej pracowników, a także dostępu do najnowszych osiągnięć z dziedziny biologii reprodukcyjnej i embriologii. Członkostwo w ESHRE poszerza merytoryczne podstawy funkcjonowania kliniki, na których przecież zależy przyszłym rodzicom.

Informacje z pierwszej ręki, czyli opinie pacjentów

Niektórzy potencjalni pacjenci, szukający dla siebie odpowiedniej kliniki leczenia niepłodności, w wyborze posiłkują się przede wszystkim opiniami, jakie dana placówka posiada w Internecie. W wielu przypadkach jest to słuszna droga, gdyż o pewnych aspektach funkcjonowania kliniki nie można zebrać informacji w inny sposób niż na podstawie recenzji wystawionych przez byłych pacjentów instytucji.

Ważne jednak, aby pamiętać, że w Internecie najczęściej publikowane są negatywne doświadczenia. Pacjenci chcący podzielić się swoim bólem, czy ogromnymi emocjami wystawiają lekarzom bądź personelowi opinie będące wynikiem traumatycznych doświadczeń, związanych np. z kilkoma nieudanymi próbami poczęcia potomstwa. W takich sytuacjach, to nie zawsze personel jest winny zaistniałej sytuacji, ale szereg innych czynników, które należałoby przeanalizować przed wystawieniem opinii. Niemniej zawsze warto w rozsądny sposób czerpać z doświadczeń innych osób.

Lokalizacja i cena - mniej ważne?

Proces leczenia niepłodności to często długa i żmudna procedura wymagająca cyklicznych odwiedzin w klinice. Czasami są to wizyty wypadające nagle lub z dnia na dzień. Wówczas ogromne znaczenie będzie miała dogodna lokalizacja kliniki, pozwalająca na sprawne dotarcie do placówki. Być może dla niektórych lokalizacja będzie miała drugorzędne znaczenie, jeżeli jednak pozostałe kryteria wyboru najlepszej kliniki zostaną spełnione, to zawsze warto wybrać tę placówkę, do której dojazd będzie dla nas najbardziej dogodny.

Procedury, zabiegi, badania - to wszystko składa się na ogólne, często bardzo wysokie koszty leczenia niepłodności. Choć cena usług nie powinna być najważniejszym czynnikiem w wyborze konkretnej kliniki, to w zależności od naszej sytuacji ekonomicznej, zawsze warto wziąć ją pod uwagę.

Wybór kliniki leczenia niepłodności jest jedną z najważniejszych decyzji na drodze do poczęcia upragnionego potomstwa. Warto zatem uprzednio rzetelnie skonfrontować swoje założenia z opisanymi wyżej kryteriami.

