Jak taniej wysłać coś nietypowego

Co zrobić, gdy chcemy przewieźć coś dużego bądź nietypowego? Jak zrobić to taniej? Zwłaszcza, jeśli w grę wchodzi wysyłka za granicę. Rozwiązaniem jest polski serwis Clicktrans, który od niemal 10 lat pomaga znaleźć tańszy transport.

Pomimo iż codziennie Polacy zamawiają rzeczy z Internetu i coraz częściej wysyłają różne przedmiotu kurierem, to jednak niektóre wysyłki są wciąż bardzo problematyczne. Jak wysłać kanapę, lodówkę czy motocykl? To nie są rzeczy, które z chęcią zabiorą kurierzy. A jeśli tak, to ich ceny nie są atrakcyjne. Te wszystkie problemy rozwiązuje Clicktrans, który daje każdemu internaucie dostęp do tysięcy przewoźników specjalizujących się w najróżniejszych przesyłkach na terenie Polski i Europy.

Jak wystawić ogłoszenie w Clicktrans

Wystarczy kilka minut, aby poinformować o rzeczy, którą chcemy przewieźć. Wymiary jak i waga przesyłki mają znaczenie dla każdego przewoźnika, dlatego warto je dokładnie opisać w trakcie publikowania ogłoszenia. Na szczęście nie zajmuje to dużo czasu. Po uzupełnieniu informacji można publikować zlecenie. Jest to bezpłatne i niezobowiązujące. Jeśli nasze plany się zmieniły, można wycofać ogłoszenie.

W Clicktrans to przewoźnicy rywalizują o zlecenie a osobie, która potrzebuje transportu pozostaje… czekanie na najlepszą ofertę. Po publikacji (często jeszcze tego samego dnia) firmy zaproponują swoje wyceny. Warto pamiętać, że cena to nie wszystko. Clicktrans pozwala sprawdzić opinie wcześniejszych klientów o danym przewoźniku, a także omówić z nim wszystkie szczegóły i wypytać o doświadczenie przed rozpoczęciem współpracy. To daje pewność, że przewoźnik będzie odpowiedni dla naszej przesyłki. Zresztą przewoźnicy w bazie Clicktrans muszą przejść weryfikację zanim dołączą do serwisu. Tak więc nikt w tym gronie nie znajduje się z przypadku. Sprawdzeni przewoźnicy dają większą pewność, że współpraca będzie udana. Obecnie serwis skupia wokół siebie ponad 45 tysięcy przewoźników z całej Europy. Z tego powodu polski serwis rozwija także zagraniczne wersje strony dla użytkowników z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Hiszpanii.

Tańszy transport w Polsce i za granicę

Transport, zwłaszcza zagraniczny, może być bardzo kosztowny. A w dzisiejszym świecie coraz częściej jest nam potrzebny. Na przykład, gdy kupujemy auto z Niemiec, czy planujemy przeprowadzkę do innego kraju. Wtedy musimy znaleźć firmę, która zadba o nasze cenne rzeczy. W takich sytuacjach świetnie sprawdza się Clicktrans, bo ceny za transport są tutaj często niższe nawet do 60%. Jak to możliwe? Przewoźnicy Clicktrans szukają w serwisie dodatkowych zleceń, które przyjmują po drodze. Jeśli przesyłka jest na trasie przewoźnika, to zaproponuje on jej transport taniej, bo dla niego to dodatkowe zlecenie, dzięki któremu nie będzie jechał „na pusto”.

Co przewieziesz z Clicktrans

Nie ma znaczenia, jak duża czy ciężka jest przesyłka. I tak łatwo można znaleźć firmę, która ją przewiezie, bo każde ogłoszenie trafia do tysięcy przewoźników. Dlatego na Clicktrans z powodzeniem przewieziemy zarówno samochód, motocykl, meble, rower czy elektronikę, jak i bardziej nietypowe przedmioty, takie jak: maszyny produkcyjne, drewno, sztukę czy łodzie. Spakowanie tego typu rzeczy do transportu nie jest proste, dlatego pracownicy Clicktrans na blogu o transporcie podpowiadają, jak się zmierzyć z przygotowaniem wielkogabarytowych rzeczy do wysyłki.

