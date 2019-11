Książki dla dzieci i ich wpływ na rozwój dziecka

Jak czytanie wpływa na rozwój dziecka? Bardzo pozytywnie! Nie sposób w krótki sposób przedstawić wszystkich plusów wynikających z tego, że na przykład codziennie kilka chwil przed snem sięgniemy po książkę, aby poczytać ją dziecku. Można jednak wymienić jedne z najważniejszych dobrodziejstw, jakie płyną z tego, że na książki dla dzieci nie będziemy żałować środków, ani też czasu.

Książki dla dzieci - na rynku jest mnóstwo publikacji do wyboru

Dzieci i książki to wspaniały duet, który warto jako rodzic stworzyć już od najmłodszych lat pociechy. Na rynku dostępnych jest wiele książeczek dla dzieci, które z powodzeniem można dostosować do wszystkich grup wiekowych. Mowa zarówno o historyjkach obrazkowych, jak i poradnikach, bajkach i wierszykach czy też wszelkiej maści pozycjach z literatury dziecięcej wpisujących się w różne gatunki literackie. Na książki dla dzieci należy patrzeć dość indywidualnie. Ich wybór powinien być podyktowany zarówno tym, czym dziecko się interesuje, jak również jak bardzo jest gotowe na przyswajanie różnego rodzaju treści. Każdy maluch rozwija się w swoim tempie i nie należy starać się w sposób nadmierny ingerować w jego ewentualne przyspieszenie. To może mieć skutki odwrotne do zamierzonego.

Książeczki dla dzieci to trampolina do rozwoju dziecka

Badania dowodzą, że książki dla dzieci mają niezwykle pozytywny wpływ na ich rozwój emocjonalny, a także budowanie bliskiej więzi z czytającymi im rodzicami. Opowiadając historię maluchowi sprawiamy, że jego wyobraźnia przechodzi świetny trening, a co za tym idzie - bardzo się pobudza. Kolejna kwestia, to kreatywność. Ta w życiu małego człowieka, a następnie w dorosłości jest bardzo ważna i przydaje się niemal na każdym kroku. Otworzenie dziecka na różnego rodzaju procesy twórcze jest więc niezwykle istotną kwestią, jaka w wychowaniu powinna mieć miejsce. Tu także z pomocą przychodzi czytanie.

Dzieci i książki, to połączenie, które wpływa także w dużej mierze na wsparcie rozwoju mowy, wzbogacanie słownictwa, ćwiczenie pamięci oraz koncentracji, a także nauka rozumienia różnego rodzaju emocji. Oswajanie się z nimi jest bardzo ważne na każdym etapie rozwoju malucha. Musi on wiedzieć, że z każdą z nich jest w stanie sobie poradzić. Rodzic jest od tego, aby wskazać mu tą właściwą ścieżkę.

Myślenie przyczynowo-skutkowe i jego rozwój - na tym polu książki również biorą aktywny udział. Dziecko uczy się przewidywania następstw konkretnych zdarzeń. Dzięki temu, że książki wspierają również zdolność analitycznego myślenia, maluch będzie w stanie przystosować się do danej sytuacji takiej jak na przykład proces adaptacyjny w przedszkolu czy też pojawienie się na świecie rodzeństwa.

Co książki dla dzieci wnoszą do ich świata? Bardzo dużo niemal na każdy polu życia. Bardzo istotne jest to, że niosą ze sobą wiele korzyści rozwojowych - począwszy od nauki mowy, oswajania się z emocjami, a na intelekcie i interakcjach społecznych skończywszy. Czytanie jest znakomitym treningiem koncentracji oraz nauki komunikacji. Na książki dla dzieci warto poświęcić kilka chwil w ciągu dnia. Może być to znakomity sposób spędzenia wspólnego czasu, albo też chwila, kiedy maluch się zrelaksuje po całym dniu, a następnie spokojnie zaśnie. Na rynku dostępnych jest wiele publikacji, które można z powodzeniem dostosować zarówno do wieku dziecka, jak i jego upodobań, słowem - dla każdego, coś dobrego.

