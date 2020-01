Najlepiej sprzedający się samochód świata? Toyota Corolla!

Toyota Corolla to nie tylko obecnie najlepiej sprzedający się samochód na świecie, ale też najpopularniejsze auto w całej historii motoryzacji. Najnowsza odsłona modelu - oferowana w trzech wersjach nadwozia - cieszy się nie mniejszą popularnością. Sprawdzamy, co tak przyciąga kierowców do kompaktu Toyoty.

Toyota Corolla liderem sprzedaży na świecie!

Lista najpopularniejszych samochodów na świecie zmieniała się z biegiem dziejów. Na początku królował na niej model T Forda, następnie Volkswagen Garbus, a od ponad 20 lat najlepiej sprzedającym się samochodem w historii jest Toyota Corolla. W samym 2019 roku sprzedano już ponad milion egzemplarzy tego modelu, co również obecnie czyni kompaktową Toyotę najpopularniejszym autem na świecie. Corolla jest też najchętniej kupowanym samochodem w Polsce. Październik był już szóstym miesiącem z rzędu, kiedy Toyota Corolla okazała się najczęściej kupowanym autem na polskim rynku.

Rodzaje nadwozia

Przez lata Toyota Corolla była samochodem dostępnym z przeróżnymi rodzajami nadwozia. Auto można było kupić nie tylko jako hatchbacka, sedana i kombi, ale też z nadwoziem liftback, a nawet coupé. W 2006 roku nastąpiła istotna zmiana i na europejskim rynku Toyota odeszła od oferowania Corolli w innej wersji nadwoziowej niż sedan. Ale Corolla hatchback cieszyła się dużą popularnością i nie mogła o tak zniknąć z salonów. W efekcie w Europie Toyota dała jej po prostu inne imię - Auris. W tym roku japońska marka wprowadziła na rynek zupełnie nową odsłonę Corolli i powróciła do oferowania kompaktu w trzech rodzajach nadwozia - Sedan, Hatchback i TS Kombi.

Toyota Corolla Sedan

Wygląd nowej Corolli Sedan zmienił się w dużym stopniu - sylwetka samochodu jest bardziej wyrazista, linię maski poprowadzono wyraźnie niżej, a przednie i tylne światła zostały ostrzej zarysowane. Corolla Sedan zachowała jednocześnie klasyczną, trójbryłową sylwetkę. We wnętrzu również odczujemy powiew świeżości. Toyota uprościła wygląd deski rozdzielczej swojego kompaktowego sedana, jednocześnie nie rezygnując z przycisków fizycznych w trosce o ergonomię.

Corollę Sedan oparto na nowej modułowej platformie TNGA. Oznacza to więcej przestrzeni we wnętrzu, a także niżej umieszczony środek ciężkości, co razem ze sztywniejszym nadwoziem i wielowahaczowym zawieszeniem tylnej osi wyraźnie zwiększa pewność prowadzenia. Zmiany dotknęły także jednostek napędowych. Corolla Sedan to pierwsza odsłona modelu w tej wersji nadwozia z napędem hybrydowym. Hybrydowe auto otrzymało sprawdzony 122-konny układ z silnikiem benzynowym 1.8 oraz automatyczną skrzynią biegów e-CVT. Kompaktowego Sedana Toyoty można mieć również z klasyczną benzynową jednostką 1.6 o mocy 132 KM.

Nowa Toyota Corolla Sedan imponuje poziomem wyposażenia. Już w standardzie auto dysponuje pakietem systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense. W jego skład wchodzą układy wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów, rozpoznawania znaków drogowych czy wykrywania zmęczenia kierowcy. Corolla Sedan 2019 nawet w najtańszej wersji oferuje również klimatyzację czy tempomat adaptacyjny. A w droższych konfiguracjach samochód może dysponować systemem ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu czy wyświetlaczem HUD. Sedan jest dostępny także z interfejsami Android Auto oraz Apple CarPlay. Więcej na temat tego modelu auta tutaj: https://www.toyota.pl/new-cars/corolla-sedan/

Toyota Corolla Hatchback

Nowa Toyota Corolla Hatchback różni się stylistycznie od auta o nadwoziu sedan. Nie chodzi tylko o liczbę drzwi, ale również o stylistykę przodu i tyłu samochodu, która ma bardziej sportowy charakter. Konstrukcyjnie auta są jednak zbliżone, więc Corollę Hatchback również oparto na modułowej platformie TNGA i wyposażono w wielowahaczowe zawieszenie tylnej osi - dwie składowe, które gwarantują bardzo wysoką pewność prowadzenia.

Toyota Corolla Hatchback 2019 otrzymała także inne jednostki napędowe. W aucie co prawda też znajdziemy 122-konny układ hybrydowy z silnikiem benzynowym 1.8, ale towarzyszy mu także mocniejszy napęd spalinowo-elektryczny z motorem 2.0. Łączna moc auta hybrydowego z taką jednostką wynosi 184 KM. W nowej Corolli Hatchback znajdziemy także nową, czterocylindrową jednostkę 1.2 Turbo o mocy 116 KM, dostępną z automatem albo sześciobiegową przekładnią manualną.

Corolla Hatchback otrzymała też bardzo szerokie wyposażenie. Bogaty pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego z układem wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia jest dostępny w standardzie w każdej wersji wyposażenia. Tak samo aktywny tempomat czy klimatyzacja. W wyższych wersjach wyposażenia znajdziemy wyświetlacz HUD, inteligentny system automatycznego parkowania, a nawet system audio klasy premium JBL z ośmioma głośnikami. Interfejsy Android Auto i CarPlay są dostępne jako opcja w każdej z czterech wersji wyposażenia. Więcej informacji pod TYM linkiem.

Toyota Corolla TS Kombi

Trzecią wersją nadwozia nowej Corolli jest TS Kombi. Samochód w takiej odmianie dzieli stylistykę z Corollą Hatchback, jest jednak dłuższy. W efekcie auto dysponuje jeszcze pojemniejszym wnętrzem, a także wyraźnie większym bagażnikiem, którego pojemność dochodzi nawet do 596 l. Również w przypadku wersji kombi samochód oparto na nowej platformie TNGA i wyposażono w wielowahaczowe zawieszenie tylnych kół.

W nowej Corolli kombi znajdziemy takie same jednostki napędowe jak w wersji Hatchback. A zatem dwa napędy hybrydowe o mocach 122 oraz 184 KM oraz 116-konny silnik 1.2 z turbosprężarką. Kombi Toyoty również otrzymało bogate wyposażenie. Systemy bezpieczeństwa czynnego takie jak układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów, system rozpoznawania znaków drogowych czy układ wykrywania zmęczenia kierowcy są dostępne w standardzie. A na liście podstawowego wyposażenia towarzyszą im również tempomat adaptacyjny czy klimatyzacja.

W bogatszych konfiguracjach Toyota Corolla kombi może dysponować także wyświetlaczem HUD, podgrzewaną kierownicą czy systemem premium audio JBL. I w przypadku tego modelu interfejsy Android Auto i Apple CarPlay są dostępne jako opcja w każdym z czterech poziomów wyposażenia. Szczegóły tutaj.

Napęd hybrydowy w nowej Corolli

Na dodatkową uwagę zasługują napędy hybrydowe dostępne w japońskim kompakcie. Toyota Corolla 2019 to bowiem pierwsza odsłona w historii tego modelu dostępna z napędem hybrydowym. Co więcej do wyboru są aż dwie spalinowo-elektryczne jednostki. Podstawową stanowi 122-konny napęd z czterocylindrowym silnikiem 1.8, którą znajdziemy w każdej wersji Corolli, a więc w sedanie, hatchbacku i kombi. Układ cechuje wyjątkowa oszczędność - średnie spalanie Toyoty Corolli Sedan z takim napędem wynosi już od 4,3 l benzyny na 100 km.

Drugim układem hybrydowym jest zupełnie nowa jednostka z większym, dwulitrowym benzyniakiem. Taki napęd znajdziemy w Corolli Hatchback oraz Corolli TS Kombi. Łączna moc układu wynosi 184 KM, co zapewnia świetną dynamikę. Kompaktowy hatchback Toyoty z takim napędem przyspiesza od 0 do 100 km/h nawet w 7,9 s. Mimo takiej mocy samochód hybrydowy wyposażony w ten napęd okazuje się bardzo oszczędny. Corolla Hatchback zużywa średnio od 4,7 l benzyny na 100 km.

Mocną stroną hybrydowych samochodów Toyoty jest też bezawaryjność. Z fabryk japońskiego producenta auta hybrydowe wyjeżdżają już od ponad 20 lat, a ich układy są pozbawione takich elementów jak dwumasowe koło zamachowe, sprzęgło czy alternator, a więc części, które w klasycznych samochodach okazują się podatne na awarie.

Materiały Promocyjne