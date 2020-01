Jaki materac sprężynowy wybrać, aby zapewnić sobie komfortowy sen?

Dobry wybór materaca na łóżko to gwarancja, że warunki do spania będą sprzyjające. Oczywiście sam materac głębokiego, regenerującego snu nie zapewni, ale bez odpowiedniego i właściwie dobranego materaca zaiste trudno będzie się wysypiać. Kto ma już za sobą wybór między materacem piankowym a sprężynowym i zdecydował się na ten drugi, powinien wybrać jego rodzaj oraz twardość.

Materace z małymi sprężynkami

W praktyce bardzo trudno będzie już znaleźć materac ze sprężynami bonellowymi. Te spore zwoje drutu pozostają nadal gwarantem sprężystości mebli tapicerowanych, natomiast w nowoczesnych materacach łóżkowych stosuje się już zupełnie inne sprężyny: małe, bardzo liczne i umieszczane w odrębnych kieszonkach z materiału. Każda taka sprężynka pracuje niezależnie od pozostałych, dzięki czemu materac zapewnia punktowe podparcie uzależnione od siły nacisku ciała w danym miejscu. Oprócz materacy sprężynowych kieszeniowych do wyboru są także materace multipocket: tu sprężyn jest jeszcze więcej, każda z nich jest jednak mniejsza niż w typowych „kieszeniówkach". To opcja dla bardziej wymagających użytkowników, którzy oczekują, że materac perfekcyjnie dopasuje się do pozycji ciała leżącej na nim osoby. Materace multipocket są z reguły nieco droższe, ale też zapewniają najwyższy komfort.

O czym pamiętać, wybierając materac sprężynowy

Materac taki to nie tylko sprężyny, lecz również dodatkowe warstwy z pianki. Może to być pianka poliuretanowa, lateksowa, a dla miłośników bardziej twardego łoża także z włókien kokosowych.

Wielkość materaca powinna być dobrze dopasowana do rozmiarów łóżka. Materac nie powinien z żadnej strony wystawać na zewnątrz, bo te zwisające części ulegną trwałemu odkształceniu.

Dobry materac to gruby materac: nie należy kupować produktów cieńszych (niższych) niż 20 cm – to absolutne minimum. Nie będzie na nich zbyt wygodnie.

Pozostaje kwestia twardości. Istnieją cztery stopnie: H1, H2, H3 i H4. Im wyższa cyfra, tym twardszy jest materac. Nie jest to tylko kwestia komfortu, ale też masy ciała użytkownika: osoby ważące mało powinny wybierać materace miękkie, a klienci „słusznej budowy" stawiać na twardsze. Chodzi o to, by materac nie zapadał się pod śpiącym człowiekiem. Niektórzy zalecają, by przy masie ciała od 70 do 100 kg wybierać twardość H3, a powyżej 100 kg wyłącznie H4.

Wiele materacy sprężynowych posiada ponadto strefy twardości. Oznacza to, że poszczególne partie wyrobu przystosowane są fabrycznie do większego lub mniejszego nacisku, odpowiednio do części ciała człowieka. Taki materac będzie się nieco mniej uginał w strefie bioder, a bardziej pod głową i stopami. Na ogół producenci wykonują siedem lub dziewięć stref.

Niezależnie od materaca warto też dobrać porządny pokrowiec. To on odpowiada za ochronę materaca przed kurzem, wilgocią i zabrudzeniami. Powinien dawać się łatwo zdejmować i zakładać (uwaga: niektóre materace, zwłaszcza dwuosobowe, są bardzo ciężkie), a do prania musi wystarczyć temperatura 40-60 stopni.

