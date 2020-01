Realizuj swoje cele z zaufanymi ludźmi w języku angielskim

Edukacja, nauka, praca, podróże, rozrywka. W każdej z tych sfer, a także w wielu innych, angielski ułatwia nam kontakt z ludźmi z różnych krajów. Oczywiście nie jest on wszechobecny i są miejsca wcale nie tak daleko położone od Polski, w których nie ma on takiej mocy lub w ogóle się nie liczy.

Ale... Dość często mówi się o tym, że to współczesna Lingua Franca. Nawet jeśli nie otwiera wszystkich drzwi, to otwiera ich na tyle dużo, aby realnie odczuć jego moc. Jeśli czytasz te słowa zapewne interesuje Cię wykorzystanie siły tego języka, a niewątpliwie ten ma ją. Dane Ethnologue z 2017 roku pokazują, że posiada on 372 mln użytkowników ojczystych i 612 mln użytkowników, dla których jest to drugi język. Posługując się prostą matematyką – po angielsku mówi 984 mln osób! To ogromna sieć ludzi, którą być może interesuje się pod kątem interesów, badań naukowych, poznawania innych państw, nauki lub pracy za granicą. Chcąc nawiązać z nimi komunikację, osiągnąć pożądane efekty i nade wszystko nie zaliczyć jakiejkolwiek wpadki należy i warto pomyśleć nad wyborem odpowiednio dostawcy usługi tłumaczeń angielskiego.

984 mln ludzi na naszej planecie mówi po angielsku

Willy Brandt powiedział: „jeśli coś Ci sprzedaję, mówię w Twoim języku. Jeśli to ja kupuję, dann müssen Sie Deutsch sprechen”.

Przywołujemy te słowa niemieckiego polityka i laureata pokojowej Nagrody Nobla z 1971 roku po to, aby podkreślić moc angielskiego jako języka ojczystego i Lingua Franca.

Ethnologue podaje, że w 2017 roku ponad 984 mln ludzi na naszej planecie mówiło po angielsku. Porównując to z populacją światową – w 2018 roku było nas ponad 7,6 mld osób – widzimy jak ogromny zasięg ma ten język.

Jeżeli jesteś właścicielem firmy, który już działa na rynkach anglojęzycznych lub myśli o wejściu na międzynarodowe wody – widzisz w tych liczbach realne możliwości, potencjalnych klientów, większą sprzedaż, rosnące zyski, rozwój.

Jako uczeń i przyszły student masz świadomość, że angielski to super sprawa, ponieważ daje Ci możliwość spełnienia marzenia o studiowaniu za granicą. Jest jeszcze kwestia komunikacji z innymi studentami, profesorami, a także ludźmi, których spotkasz na swojej drodze – on naprawdę ułatwia porozumiewania się w globalnej wiosce, a tym bardziej w kraju, gdzie ludzie się nim posługują.

Będąc podróżnikiem, który kocha być w drodze, uwielbia poznawać ludzi z innych kultur i religii, każdego dnia uczyć się czegoś nowego o świecie – angielski jest swego rodzaju przepustką do nawiązania znajomości z ponad 984 mln ludzi. Zapewne nie zrobisz tego za swojego życia, ale fajny jest już sam fakt możliwości, jakie daje ten język.

Nie sposób wymienić tu każdego, kto ma lub w bliskiej przyszłości będzie miał jakieś powiązanie z angielskim.

Skoro czytasz te słowa zapewne jest on Ci potrzebny do czegoś konkretnego.

Słowa mają moc, o sile języka angielskiego

Frank Smith mawiał: „jeden język ustawia Cię w korytarzu życia. Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze”. Roger Bacon był zdania, że „znajomość języków jest bramą do wiedzy”. Z kolei Nelson Mandela powiedział: „jeśli rozmawiasz z kimś w języku, który ta osoba rozumie, to co mówisz przemawia do niego. Jeśli rozmawiasz z nim w jego ojczystym języku – trafia to wprost do jego serca”.

Dlaczego przytaczamy Ci te cytaty? Słowa mają moc, języki siłę. Profesjonalne tłumaczenie na angielski pomoże Ci to wykorzystać.

Załóżmy, że jesteś przedstawicielem firmy, która za klucz do działalności poza granicami kraju obrała język angielski. Chcesz działaś drogą klasyczną i online.

Spójrz na najnowsze badania Common Sense Advisory. Wśród 14 języków o największej sile w Internecie w 2020 roku na pierwszym miejscu znajduje się angielski!

Oczywiście jeśli masz zamiar docierać także do ludzi z różnych miejsc na świecie posługujących się różnymi językami – dziś bardziej niż kiedykolwiek przedtem liczy się wielojęzyczność, ale to już oddzielny temat.

Skupiając się jednak na Twoim celu. Co dadzą Ci profesjonalne tłumaczenia angielskiego?

Nieskazitelną jakość – bezbłędność, brak wpadek i brak wstydu, że treść po angielsku prezentuje się mniej lub bardziej amatorsko. W grę wchodzi Twoje dobre imię, dobry wizerunek, otrzymanie wymarzonej posady, dostanie się na studia, reputacja poważnego naukowca, itp.

Przekład to nie tylko tłumaczenia angielskiego wszystkich niezbędnych Ci treści, ale i suma Twoich wytycznych, potrzeb i oczekiwań.

Profesjonalne zaprezentowanie Twojej osoby lub firmy.

Nawiązanie wysokiej klasy komunikacji z Twoim odbiorcą docelowym – wróć proszę teraz do cytatu Nelsona Mandeli (przytoczyliśmy go na wstępie tej części artykułu). Słowa te są idealnym odzwierciedleniem mocy języka. Rzetelne tłumaczenia angielskiego to coś więcej aniżeli przełożenie słów z tekstu źródłowego na docelowy, ale takie jego dostosowanie do Twojego odbiorcy czy klienta, aby ten odebrał go na poziomie nie tylko umysłu, ale i serca. To ważne, ponieważ buduje silną więź i przynosi o wiele większe efekty w realizacji konkretnych celów.

Uskutecznienie Twoich działań – nie ważne czy pracujesz nad CV, które chcesz wysłać do wymarzonej firmy w HongKonu, czy też pragniesz zwiększyć sprzedaż swoich produktów lub/i usług – w każdym z tych dwóch przypadków i setkach innych, profesjonalne tłumaczenia angielskiego skierowane do użytkowników tego języka pracują na Twoją skuteczność.

Jak wybrać dobrego dostawcę usługi tłumaczenia angielskiego?

„Nie powiem Ci, kogo masz wybrać. Nie powiem Ci też, jak masz to zrobić. Wybór należy do Ciebie. Powiem Ci za to: patrz na liczby, zwracaj uwagę na fakty i kieruj się w stronę takiego dostawcy usługi tłumaczenia angielskiego, którego po prostu chwalą klienci. Gwarantuję Ci, że to prosty, ale i świetny sposób na dotarcie do zaufanego tłumacza-freelancera czy firmy świadczącej usługi tłumaczeniowe” – podpowiada właściciel biura tłumaczeń, Tomasz Muszyński.

A na co my radzimy zwrócić uwagę przy wyborze dostawcy usługi tłumaczenia angielskiego?

Oczywiście rzecz podstawowa: w ofercie musi mieć język angielski.

Doświadczenie – rzecz bezcenna, nie da się jej realnie wycenić. Zwróć uwagę na biura tłumaczeń tj. np. SUPERTŁUMACZ® – działa w branży od 2008 roku, ma bogate portfolio, może pochwalić się współpracą przy projektach zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firmowych. Posiada niezbędną wiedzę, wyczucie i umiejętności, które dają znakomite efekty widoczne w przekładzie.

Tłumacze – najważniejsi ludzie w procesie tłumaczeniowym. Tak naprawdę to oni budują biuro tłumaczeń i wyznaczają jakość. Zwróć uwagę na posiadane przez nich certyfikaty, przyjrzyj się kwalifikacjom, portfolio.

Referencje – w naszym odczuciu jeden z najważniejszych filarów, na których powinieneś oprzeć swój wybór. Popatrz, biuro tłumaczeń SUPERTŁUMACZ® ma ponad 27 zadowolonych klientów. Dla nich to powód do dumy, ale i coś, czym chętnie się dzielą – świadczy to o ich klasie przekładów, ale i jakości obsługi. Jeśli więc w trakcie poszukiwania idealnego dostawcy usługi Twoją uwagę zwraca brak opinii i formalnych referencji klientów, zapytaj o nie. Ich brak powinien być dla Ciebie sygnałem, że coś może być nie tak (ale nie musi).

„Są dostawcy usługi tłumaczenia angielskiego, których dobre imię i renoma w branży mówią same za siebie – to profesjonaliści i ludzi godni zaufania, gwarantujący Ci najwyższą klasę przekładu. Takich też wybieraj” – podpowiada Tomasz Muszyński z biura tłumaczeń SUPERTŁUMACZ®.

