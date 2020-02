Warszawskie Multikino Wola z biletami za 19,90zł!

Warszawscy fani kina będą mieli jeszcze więcej powodów do uśmiechu! Na ekranie pojawia się coraz więcej świetnych filmów, a na dodatek od teraz można obejrzeć je wszystkie w świetnej cenie!

Multikino w Centrum Handlowym Wola Park obniżyło ceny biletów proponując widzom prosty układ - dowolny film dowolnego dnia obejrzymy już za 19,90 zł! Nowy cennik nie ma ograniczeń, możemy wybrać każdy film - widowiskowy megahit albo kameralny dramat - i za bilety zapłacimy tylko 19,90 zł. Dopłata występuje tylko wtedy, gdy zdecydujemy się na wybór formatu 3D. Bogaty repertuar i nowa cena z pewnością zachęcą do częstszych wizyt w Multikinie.

Najbliższe miesiące zadowolą nawet największych fanatyków X muzy. Już teraz na ekranach rządzą bohaterowie kultowej polskiej serii filmów sensacyjnych. „Psy 3. W imię zasad" ukazują nam, jak dalej potoczyły się losy Franza, Nowego czy Wolfa. Swoje role powtórzyli nie tylko Bogusław Linda, ale także Cezary Pazura i Artur Żmijewski. Wielbiciele ogromnych emocji nie mogą przegapić „1917", widowiska wojennego w reżyserii Sama Mendesa. Piorunujące wrażenie robią tutaj zdjęcia - film zrealizowano tak, by całość wyglądała jak jedno długie, nieprzerwane ujęcie. W lutym miłośnicy produkcji ze studia DC nie mogą przegapić wybuchowej premiery „Ptaków nocy (i fantastycznej emancypacji pewnej Harley Quinn)". A ci, którzy przepadają za brytyjskim akcentem i kochają „Przekręt", niech pamiętają o „Dżentelmenach". To wielki powrót Guy'a Ritchiego, który w gatunku kryminalnej komedii czuje się jak ryba w wodzie. Marzec i początek kwietnia także nie zostawią nikogo obojętnym. Lubicie się bać? „Ciche miejsce 2", kontynuacja horroru, który zachwycił widzów i krytyków, zabierze was ponownie do świata, którym cisza daje bezpieczeństwo, a dźwięki oznaczają śmierć. A już 3 kwietnia Daniel Craig po raz ostatni wcieli się w agenta 007 w „Nie czas umierać", 25. odsłonie przygód Jamesa Bonda.

Nie zapomniano rzecz jasna o najmłodszych kinomanach. Multikino to przecież świetne miejsce na miłe spędzenie czasu w rodzinnym gronie. Ferie zimowe z pewnością staną się pretekstem do wielu kinowych eskapad. Na ekrany powrócił rozmawiający ze zwierzętami „Doktor Dolittle". W tym pełnometrażowym filmie fabularnym wystąpił sam Robert Downey Jr., który jako tytułowy bohater ruszy na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu cudownego leku. Towarzyszyć mu będą oczywiście rozgadane zwierzaki. Czworonogi rządzą kinem w tym sezonie, bo kolejną propozycją na familijny seans jest „Chłopiec i wilk", czyli wzruszająca opowieść o doprawdy niezwykłej przyjaźni. Do końca ferii najmłodsi widzowie będą mogli obejrzeć także animowane i pełne szalonych przygód filmy, takie jak „Śnieżka i fantastyczna siódemka". Ta koreańska animowana komedia wywraca bajkę o Królewnie Śnieżce do góry nogami. Tytułowa postać zaczyna jako nieco niższa i okrąglejsza osóbka, zaś krasnoludki to tak naprawdę... zaklęci książęta. A to tylko początek wariackiej przygody i przy okazji niezła historia o tym, że prawdziwe piękno jest w sercu! Pozostałe animowane propozycje to parodystyczny „Superpies i Turbokot" oraz pełen słodkich stworzonek „Gang zwierzaków". W te ferie nikt w Multikinie Warszawa Wola nudzić się nie będzie!

A Walentynki? Już wkrótce czeka nas premiera „365 dni", czyli ekranizacji bestsellerowej powieści Blanki Lipińskiej. To pierwszy polski film erotyczny z prawdziwego zdarzenia. Historia gorącego romansu bossa sycylijskiej mafii i polskiej dziewczyny rozgrzeje was do czerwoności. Wyobraźnia nie będzie miała wiele do roboty. Na ekranie zobaczymy dosłownie wszystko! Dość rzec, że tego typu scen w rodzimej produkcji jeszcze nie oglądaliśmy. Bilety już w przedsprzedaży, więc wszyscy, którzy mają ochotę na zmysłową randkę w kinie powinni już teraz zapewnić sobie najlepsze miejsca na sali.

Bogaty repertuar? Jest. Niższe ceny biletów? Są. Apetyt na dobre kino? To już zależy od widzów. Ale pewnym jest, że w najbliższych miesiącach warszawskie Multikino w Wola Parku z pewnością będzie jednym z popularniejszych miejsc w mieście.

