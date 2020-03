Poznaj wersje wyposażenia nowej Toyoty Yaris

Toyota Yaris w tym roku kończy już 21 lat, a wyjątkowo cenioną odmianą napędową tego miejskiego auta jest spalinowo-elektryczny Yaris Hybrid. To jeden z najpopularniejszych modeli hybrydowych w Europie i jedna z najchętniej wybieranych hybryd w Polsce. Yarisa, co ważne w przypadku samochodu miejskiego, najbardziej cenimy za łatwość prowadzenia i manewrowania. Dodatkowym atutem tego auta jest oszczędny, niskoemisyjny napęd, a także cena Toyoty Yaris i jej wyposażenie.

Nowa Toyota Yaris - auto idealne do miasta!

Dane techniczne Toyoty Yaris potwierdzają miejski charakter tego modelu. Przede wszystkim niewielkie wymiary: 3945 mm długości, 1510 mm wysokości i 1695 mm szerokości. Do tego ustawny bagażnik o pojemności 286 l, a po złożeniu oparć tylnej kanapy 1 119 litrów.

Yaris jest dostępny z kilkoma jednostkami napędowymi do wyboru. Auto można mieć z silnikiem 1.0 VVT-i o mocy 72 KM. Pod maską Yarisa może się także znaleźć oszczędny i nowoczesny, hybrydowy zespół napędowy o mocy 100 KM, składający się z jednostki spalinowej o pojemności 1.5 l oraz silnika elektrycznego. Źródłem napędu może być także benzynowa jednostka 1.5 Dual VVT-i o mocy 111 KM, połączona z manualną lub automatyczną przekładnią.

Toyota Yaris zyskała opinie niezawodnego i praktycznego auta do miasta. Dużym atutem samochodu jest dostępność napędu hybrydowego, który świetnie radzi sobie w miejskim środowisku. Miejska Toyota może pochwalić się niskim poziomem emisji szkodliwych substancji oraz wysokim poziomem bezawaryjności, stawiającym ją na czele wielu rankingów. Jest przy tym praktyczna w codziennym, miejskim użytkowaniu. Istotna jest też obecność systemów bezpieczeństwa czynnego, które znajdziemy już w najtańszej wersji miejskiego auta Toyoty.

Cena Toyoty Yaris w wyprzedaży rocznika 2019 to od 41 000 zł za wersję Life. Tak wycenione auto wyposażono m.in. w elektrycznie regulowane przednie szyby oraz układy wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia, ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, automatyczne światła drogowe oraz system wspomagający pokonywanie podjazdów. Niewiele więcej, bo od 45 500 zł zapłacimy za oczko wyższą wersję wyposażenia Active, która dodatkowo ma manualną klimatyzację, zdalnie sterowany centralny zamek, system audio z wyświetlaczem i bezprzewodową łącznością z telefonem Bluetooth, lakierowane klamki i lusterka. W ofercie wyprzedażowej rocznika 2019 znalazła się także hybryda. Cena Toyoty Yaris w wersji Active ze 100-konnym, spalinowo-elektrycznym startuje od 65 400 zł. Z takim układem auto zużywa średnio od 4,7 l benzyny na 100 km.

Jeszcze lepiej wyposażona hybryda to Toyota Yaris Hybrid w wersji Premium albo Selection, której cena wynosi odpowiednio od 67 400 zł lub od 75 400 zł. Na szczycie listy jest odmiana GR Sport. Cena Toyoty Yaris w takiej wersji wynosi od 76 400 zł. Toyota Yaris w odmianie Premium ma podgrzewane lusterka, kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników, obszytą skórą kierownicę i elementy wnętrza w kolorze fortepianowej czerni oraz system multimedialny Toyota Touch 2 z 7-calowym, kolorowym ekranem. Listę elementów bezpieczeństwa uzupełnia automatyczny ogranicznik prędkości i układ rozpoznawania znaków drogowych. Wersję Premium można rozszerzyć o pakiety wyposażenia: City z kamerą cofania, światłami przeciwmgielnymi i zapasowym kołem dojazdowym oraz Style Y20.

Kolejny poziom wyposażenia to Selection, obejmujący w standardzie elektrycznie regulowane tylne szyby, kamerę cofania, automatyczną dwustrefową klimatyzację, światła przeciwmgielne i światła do jazdy dziennej w technologii LED. Jeśli marzy nam się Toyota Yaris z przydatnym w mieście automatem, możemy wybrać wersję ze 111-konnym benzynowym silnikiem 1.5, połączonym z bezstopniową przekładnią Multidrive S. Komfortem korzystania z bezstopniowej skrzyni mogą się oczywiście cieszyć także kierowcy, którzy wybiorą hybrydę – w takiej wersji napędowej automat jest standardem.

Specjalna wersja wyposażenia Toyoty - pakiet Style Y20

W 2019 roku z okazji 20-lecia modelu w salonach oferowano specjalną, limitowaną wersję Toyoty Yaris 20th Anniversary. Była to tzw. „złota hybryda” – pokryta złotym, metalizowanym lakierem edycja z napędem spalinowo-elektrycznym - czyli hybrydowa Toyota Yaris, zbierająca na rynku znakomite opinie i bardzo chętnie kupowana. Z tego powodu wersja 20th Anniversary zniknęła już z salonów - ale dostępny jest wciąż, nawiązujący do okrągłego jubileuszu Yarisa, pakiet Style Y20, który można dokupić do wersji wyposażenia Premium.

Toyota Yaris z Pakietem Style Y20 ma bardzo bogate wyposażenie w którego skład wchodzi system multimedialny TAS500 z Android Auto i Apple CarPlay, wraz z reflektorami w technologii projektorowej. Toyota Yaris Style Y20 to także zmiany stylistyczne, obejmujące przedni grill, listwy boczne i wykończenie świateł przeciwmgielnych w kolorze Royal Grey oraz przyciemniane tylne szyby.

Kolejnym, charakterystycznym elementem jest lakierowany na czarno słupek C z emblematem „Y20”. Znajdziemy go również na desce rozdzielczej i oparciach foteli. Wnętrze wykończono elementami z satynowego chromu. Całości dopełniają 15-calowe aluminiowe felgi z oponami w rozmiarze 175/65 R15. Cena pakietu Style Y20 to 4 500 zł w przypadku odmiany z hybrydowym napędem. A w połączeniu z konwencjonalnymi silnikami, w ramach wyprzedaży rocznika 2019 została obniżona do 3 000 zł. Warto dodać, że pakiet jest dostępny wyłącznie w wersji 5-drzwiowej Yarisa po wybraniu Pakietu City za 1 500 zł.

Sportowa wersja Toyoty - Yaris GR Sport

Inspirowana sportowym Yarisem GRMN, Toyota Yaris GR Sport ma pod maską 100-konny napęd hybrydowy. Dysponuje również systemem multimedialnym z Apple Car Play i Android Auto. Auta spod znaku GR wywodzą się od nazwy działu Toyota Gazoo Racing, który angażuje się w najbardziej prestiżowe międzynarodowe rajdy i wyścigi. Sportowe ramię Toyoty ma na koncie tytuł rajdowego mistrza świata, wygraną w Rajdzie Dakar oraz mistrzostwo świata w wyścigach długodystansowych.

Doświadczenie zdobyte na torach wyścigowych i w rajdach wykorzystano do stworzenia nowych samochodów i wersji modeli Toyoty. Toyota Yaris GR Sport ma obniżone zawieszenie o sportowej charakterystyce z amortyzatorami Sachs Performance, co poprawiło jakość prowadzenia i szybkość reakcji. Auto wyposażono w 17-calowe, aluminiowe obręcze z oponami Bridgestone Potenza RE50 205/45 R17.

Samochód wyróżnia się pod względem stylistycznym. Ma kontrastujący z kolorem nadwozia, czarny dach (Eclipse Black). Do tego wiele dekoracyjnych elementów z linii GR oraz tylny spojler i czarne oprawy świateł przeciwmgielnych. W kabinie Toyoty Yaris GR Sport zamontowano usportowione przednie fotele, a czarną tapicerkę wykonano ze specjalnej mikrofibry Ultrasuede z którą kontrastują białe przeszycia i wstawki. Cena Toyoty Yaris GR Sport z rocznika 2019 wynosi od 76 400 zł.

Akcesoria do samochodów Toyota Yaris

Toyotę Yaris w wersjach wyposażenia Active, Premium i Selection można doposażyć w tylne czujniki parkowania. Dla aut z silnikami konwencjonalnymi z rocznika 2019 są one dostępne już za złotówkę. W modelach z rocznika 2020 dopłacimy za tylne czujniki parkowania 1 100 zł, a 1 600 zł kosztuje komplet przednich i tylnych czujników parkowania. Lista dodatkowych opcji wyposażenia obejmuje m. in. nawigację Toyota Touch 2 with GO, którą można dokupić za 2 500 zł do wersji wyposażenia Premium, o ile nie wybraliśmy konfiguracji z systemem multimedialnym TAS500 z Android Auto i Apple CarPlay.

Nowego Yarisa można wyposażyć również w liczne akcesoria Toyoty. W ofercie są np. opony zimowe, dostępne razem z felgami. W modelach z wyprzedaży rocznika 2019 zimowe koła są w cenie od 2 390 do 4 900 zł za komplet. Ceny kół dla Toyoty Yaris w przypadku modeli z rocznika 2020 zaczynają się od 3 500 zł. Długą listę akcesoriów uzupełniają boxy dachowe, które w salonie Toyoty można kupić lub wypożyczyć.

Więcej informacji o nowej Toyocie Yaris można znaleźć na stronie: https://www.toyota.pl/new-cars/yaris/

