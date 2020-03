Wybierasz się na wakacje? Sprawdź najlepsze opcje dojazdu do Modlina

Jeśli wybierasz się w podróż z portu lotniczego Modlin, najpierw musisz tam dotrzeć. Najlepiej sprawnie, szybko i wygodnie, ze spokojną głową, że nie spóźnisz się na swój lot. Lotnisko Warszawa Modlin jest całkiem dobrze skomunikowane, zatem dotarcie na nie nie powinno sprawić Ci żadnego kłopotu. Jaka opcja będzie jednak najkorzystniejsza? Sprawdzamy.

Wybierz własne auto





Lotnisko Modlin znajduje się 36 km od centrum Warszawy. Dojazd własnym samochodem ze stolicy wydaje się zatem całkiem rozsądną opcją. Podobnie będzie w sytuacji, jeśli chcesz dotrzeć na lotnisko spoza Warszawy - w bezpośrednim sąsiedztwie portu lotniczego krzyżują się dwie kluczowe drogi, tj. droga szybkiego ruchu S7 łącząca Kraków i Gdańsk oraz droga DK62 łącząca Strzelno, Włocławek, Wyszków, Sokołów Podlaski i Siemiatycze. Dojazd na lotnisko samochodem, czy to z Warszawy, czy też z dowolnej miejscowości poza stolicą, nie powinien przysparzać żadnych problemów, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę możliwości w zakresie zaparkowania pojazdu w bezpośrednim sąsiedztwie portu lotniczego. Te okazują się tutaj naprawdę imponujące.

Wybierając opcję dojazdu na lotnisko własnym samochodem nie martwisz się o czas, swoje bagaże, ani komfort podróżowania (tłok właściwy np. dla autobusów tutaj Ci nie grozi). Wybierając dobrze usytuowany parking w Modlinie - strzeżony, monitorowany, z miejscami postojowymi tuż przy drzwiach terminalu, jak np. Orange Parking Lotnisko Modlin, zyskujesz naprawdę wygodną, a przy tym bezpieczną dla swojego auta opcję. W każdym przypadku, nie tylko w sytuacji, gdy zaparkujesz nieco dalej od terminala, możesz skorzystać z bezpłatnego transferu do/z terminala. Obsługa parkingu pomoże Ci także w kwestii bagażu.





Komunikacja miejska





ModlinBus to przewoźnik oferujący połączenia na trasie lotnisko Modlin - centrum Warszawy. Każdego dnia możesz skorzystać z niemal 50 kursów w obie strony, dostosowanych do rozkładu odlotów i przylotów samolotów. Bus odjeżdża z Placu Defilad, naprzeciwko wejścia głównego do Pałacu Kultury i Nauki, i podjeżdża pod same drzwi terminalu odlotów, a podróż zajmuje 40 minut. W bilet na autobus zaopatrzysz się:

na lotnisku,

w autobusie,

online

Ceny biletów rozpoczynają się od 9 zł, a płatności możesz dokonać w dogodny dla siebie sposób - gotówką (w złotówkach lub w obcej walucie) bądź kartą. ModlinBus obsługuje także trasy łączące lotnisko z Łodzią oraz Toruniem.

Jeśli musisz dotrzeć na lotnisko Modlin z innego miasta, możesz skorzystać z połączeń oferowanych przez kilku przewoźników obsługujących najbardziej popularne trasy, tj.:

Modlin - Lublin (Contbus),

Modlin - Orneta, Olsztyn, Olszynek (Radex),

Modlin - Łódź, Toruń, Ciechocinek, Włocławek, Płock (Okbus).

Modlin - Białystok, Jeżewo, Zambrów Mazowiecki, Wyszków (Podlasie – Express),

Modlin - Suwałki, Augustów, Ełk, Grajewo, Szczuczyn, Stawiski, Łomża (Żak Express).

Aby dowiedzieć się więcej na temat wymienionych połączeń, wystarczy odwiedzić stronę wybranego przewoźnika.





Pociągiem na wakacje





Na stacji kolejowej Modlin zatrzymują się pociągi Kolei Mazowieckich, EIC oraz TLK. Dzięki temu chcąc dostać się do portu lotniczego Warszawa Modlin możesz skorzystać z opcji, jaką jest pociąg.

Ze stacji kolejowej dotrzesz szybko i wygodnie na terminal korzystając ze specjalnego busa, jaki zapewniają Koleje Mazowieckie swoim pasażerom podróżującym na lotnisko. Poszczególne kursy dostosowane są do rozkładu jazdy pociągów, a do przejazdu uprawnia tutaj Bilet Lotniskowy - z jednym biletem nabytym w atrakcyjnej cenie dotrzesz ze stolicy na lotnisko i odwrotnie. Dodatkowo, Koleje Mazowieckie proponują swoim pasażerom podróż nowoczesnymi, klimatyzowanymi i szybkimi pociągami Elf. Wagony dostosowane są zarówno do osób niepełnosprawnych, jak i do tych, którzy przewożą liczne i ciężkie bagaże.

Podróżując na lotnisko Modlin z innych niż Warszawa miast, możesz skorzystać z oferty EIC lub TLK. Na stacji Modlin zatrzymują się pociągi obsługujące trasy:

Olsztyn Główny - Nidzica - Ciechanów - Warszawa Zachodnia (TLK "Mazury"),

Bielsko Biała Gł. - Katowice - Częstochowa - Radomsko - Piotrków Trybunalski - Warszawa - Olsztyn Główny (TLK "Kormoran"),

Kołobrzeg - Koszalin - Słupsk - Gdynia - Gdańsk - Malbork - Ciechanów - Kraków (TLK "Pobrzeże"),

Kraków - Warszawa - Ciechanów - Nidzica - Olsztyn (EIC "Warmia").

Szczegóły dotyczące wymienionych połączeń znajdziesz na stronie przewoźnika, czyli PKP.





A może taksówka?





Ostatnia z opcji dotarcia do portu lotniczego Warszawa Modlin to taksówka. Lotnisko współpracuje w tym zakresie z dwoma korporacjami - kontakt m.in. przez stronę portu lotniczego. Podróż taksówką z centrum stolicy na lotnisko Modlin zajmuje od 35 do 40 minut, czyli całkiem niedużo. Musisz jednak tutaj wziąć pod uwagę aktualną sytuacje drogową w mieście. Istotnym aspektem będzie także cena usługi. To z pewnością wygodne rozwiązanie, jednak nie należy do najtańszych.

