Czego nie robić podczas projektowania ulotek reklamowych i plakatów

Kreatory online umożliwiają samodzielne przygotowywanie prostych materiałów reklamowych. To świetna alternatywa dla tych, którzy nie chcą, albo nie mogą korzystać z usług profesjonalnego grafika. Przeczytaj, na co uważać samodzielnie projektując materiały reklamowe.

Zadbaj o odpowiedni font

Pamiętaj: font to nie czcionka. Zdecyduj się na coś eleganckiego i prostego. Najlepiej sprawdzają się fonty bezszeryfowe (czyli pozbawione ozdobników), które są bardziej czytelne. Oczywiście, jeśli przygotowujesz zaproszenie na imprezę w średniowiecznym stylu, pismo stylizowane na kaligrafię może się sprawdzić. W innym przypadku wybierz taki font, aby ulotka i plakat były czytelne. Nie przesadzaj również z ozdobnikami. Strona, na której znajdują się więcej niż dwie różne wielkości liter, boldowanie, kapitaliki, kursywa jest po prostu nieczytelna. Pomijając, że najczęściej jest zwyczajnie brzydka.

Nie wstawiaj zdjęć w słabej rozdzielczości

Jeśli nie chcesz, aby osoby oglądające twoją ulotkę zatopiły się w świecie pikseli jak w grze na Amigę, ani nie mylili go z impresjonistycznym obrazem, to wybierz zdjęcie w porządnej rozdzielczości. Odpadają zdjęcia robione słabymi telefonami, rozmazane i prześwietlone. Internet pełny jest darmowych stocków, na których znajdziesz odpowiednie obrazy. Pamiętaj, lepszy banalne zdjęcie o dobrej jakości, niż coś wyjątkowego, ale rozmazanego.

Nie trać czasu zamawiaj online

Czasy, kiedy nad najprostszym nawet projektem musiał pracować grafiki i DTP-owiec już minęły. Obecnie dzięki rozwojowi technologii, proste projekty zaprojektujesz sam, a ich wydruk zlecisz przez internet. Przykładem jest, chociażby OpenPrint.pl, drukarnia gdzie wszystkie etapy zamówienia odbywają się online, od wgrania projektu, przez wybór materiałów, po płatności. Jakie poza tym są korzyści z zamawiania wydruków przez internet. Po pierwsze: zamówienie możesz złożyć o dowolnej godzinie dowolnego dnia. Po drugie: bardzo wygodnie można modyfikować zamówienie, zmieniając choćby rodzaj papieru i ilość wydruków - cały czas kontrolując cenę. Nic dziwnego, że drukarnie przenoszą się do sieci, a rynek wydruków ciągle rośnie, pomimo popularności materiałów cyfrowych.

Wielkość i ilość ma znaczenie

Plakat to nie ulotka, a ulotka to nie książka. Uważaj, ile treści chcesz na niej zamieścić. Bloki tekstu słabo sprawdzają się na ulotkach, na plakatach sprawdzają się fatalnie. Przekaż podstawową wiadomość, a resztę umieść na drugiej stronie, a w przypadku plakatu daj odnośnik, gdzie znajdzie się więcej informacji (najczęściej będzie to strona internetowa). Przechodzień patrzący na plakat poświęci mu tyle czasu, co która osoba dostała na ulicy ulotkę przed tym, jak wyrzuci ją do kosza.

Nie zanudzaj i daj coś od siebie

Jak wspomnieliśmy wyżej. Potencjalny klient poświęci na lekturę twojej ulotki najwyżej kilka sekund (i to bliżej 3 niż 10). Dlatego od razu powiedz mu, o co chodzi i dlaczego mu się to opłaci. Już na pierwszy rzut oka osoba czytająca plakat czy ulotkę musi zobaczyć korzyść, jaką może zyskać. Nie chcesz stracić uwagi klienta na historię firmy albo opowieść jak fajny jest rynek tekstyliów - pokaż mu, dlaczego zyska, jeśli odwiedzi sklep, stronę firmy, albo restaurację, jaką reklamujesz. Jako dodatek do ulotek świetnie sprawdzają się kody i kupony rabatowe i informacje o zniżkach. Dopisek „tylko z tą ulotką otrzymasz…” wielokrotnie zwiększa szanse na to, że wyląduje ona w najbliższym śmietniku.

