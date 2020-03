Ile mieszkań budowało się w Polsce w ostatnich latach?

Rynek mieszkaniowy niewątpliwie przeżywa złoty okres. Rok do roku buduje się coraz więcej nieruchomości, a ceny nieustannie rosną. Przyjrzyjmy się zatem dokładniej, ile lokali mieszkalnych powstało ostatnio w Polsce, jakie tendencje były zauważalne i co na tej podstawie można przewidywać w kwestii przyszłych ruchów na rynku.

Ostatnie lata w budownictwie mieszkalnym

W latach 2017-2019 ani deweloperzy, ani inwestorzy prywatni nie próżnowali. Rok 2019 był rekordowy pod względem oddanych do użytku mieszkań, jeżeli weźmiemy pod uwagę cały okres po roku 1989. Powstało ponad 207 tys. mieszkań, co stanowi wynik o niecałe 12% lepszy niż w roku 2018, mimo że wtedy również zanotowano doskonały wynik względem ostatnich dziesięcioleci. W 2018 oddano do użytku ponad 180 tys. nowych lokali, z czego ponad 110 tys. zbudowali deweloperzy. To oni w głównej mierze są odpowiedzialni za wzrost liczby inwestycji w roku 2019, kiedy to zakończyli realizację budowy ok. 130 tys. mieszkań. Liczba lokali mieszkalnych wybudowanych przez inwestorów prywatnych w obu latach była podobna i oscylowała w okolicach 70 tysięcy.

Imponujące liczby określające liczbę nowych mieszkań obserwowaliśmy nie tylko w ostatnich dwóch latach. Rok 2017 również wypada pod tym względem bardzo dobrze. Powstało jedynie o kilka tysięcy mniej mieszkań niż rok później, natomiast zaczęto realizację budowy ok. 206 tyś. lokali.

Wciąż za mało nowych mieszkań

Wydawać by się mogło, że tak duże ilości nowych mieszkań spowodują szybkie nasycenie rynku. Rzeczywiście, w niektórych regionach kraju już dzisiaj zjawisko to jest zauważalne. Niemniej jednak w skali kraju mówimy raczej o deficycie lokali mieszkaniowych. Wydaje się, że boom na rynku nieruchomości przynajmniej po części spowodowany jest właśnie niedoborem mieszkań. Jak szacują eksperci, obecnie brakuje od 2 do 2,5 mln mieszkań. Wyliczenia te opierają się na przeliczniku liczby mieszkań przypadających na tysiąc mieszkańców oraz porównaniu wyniku ze wskaźnikami dla krajów Europy Zachodniej. Co więcej, przeliczając na ilość mieszkańców nie liczbę kompletnych lokali mieszkaniowych, ale pokoi, okazuje się, że w Polsce może brakować nawet 7 mln mieszkań. Co ciekawe, od Europy odstajemy również na poziomie dostępności nowych mieszkań na wynajem. Choć pojawiają się firmy jak R4R oferujące lokale do wynajęcia prosto od dewelopera, to i tak do średniej europejskiej jeszcze dużo nam brakuje. Dla porównania w Niemczech w wynajmowanych mieszkaniach żyje prawie 50% populacji, u nas tylko 15%.

Rekordy na rynku mieszkaniowym

Niewątpliwie liczby, które powyżej przytoczyliśmy, robią wrażenie. Obecnie buduje się nawet więcej lokali mieszkaniowych niż w czasie ostatniego boomu na rynku. Okazuje się jednak, że w historii naszego kraju znajdziemy okres, w którym mieszkań powstawało jeszcze więcej. Miało to miejsce w latach 1970–1979, kiedy w ciągu dekady powstało ponad 1.8 mln nowych lokali mieszkaniowych. Dla porównania w czasie ostatniej dekady wybudowano 1.5 mln mieszkań. Co więcej, w latach 70. XX wieku większość oddawanych do użytku mieszkań było lokalami spółdzielczymi, a więc dostępnymi w niskich cenach. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że wiele z nich wykonanych zostało niestarannie, w bardzo niskim standardzie. Wiele zarzutów można mieć również co do funkcjonalności powstających w tamtych czasach mieszkań.

Przewidywania na przyszłość

W 2019 roku zaczęto budować ponad 240 tys. mieszkań, co jest kolejnym rekordem w obecnym ustroju. To o ponad 20% więcej niż w roku 2008, a więc u szczytu ostatniego boomu mieszkaniowego oraz o 7% więcej niż w 2018. Co więcej, w 2019 roku pojawiło się aż 270 tys. nowych zgłoszeń budowy. Tym samym łatwo wyciągnąć wnioski, że w najbliższych latach nadal będzie powstawało mnóstwo nowych mieszkań.

