Materac rehabilitacyjny - co odróżnia go od tradycyjnych materacy

Materace rehabilitacyjne pomagają w odciążeniu kręgosłupa, łagodzą przebieg różnorodnych chorób, zmniejszają dolegliwości bólowe, a także przyspieszają regenerację organizmu w trakcie snu i odpoczynku. Właśnie dlatego warto zdecydować się na zakup takiego modelu materaca i zadbać o swój kręgosłup.

Materac rehabilitacyjny: czym się różni od tradycyjnego?

Wybierając materac spośród różnorodnych produktów na rynku, można mieć problemy z podjęciem decyzji. Zbyt duża liczba modeli czasami nawet przyprawia o ból głowy. Tak naprawdę wybór wcale nie musi być trudny, ponieważ zamiast tradycyjnego materaca, można zdecydować się na model rehabilitacyjny. Taki materac przeznaczony jest przede wszystkim dla osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa, problemami ze snem i zrelaksowaniem się, a także dla użytkowników, którzy przeszli urazy lub są w trakcie rehabilitacji. Warto jednak pamiętać o tym, że materac rehabilitacyjny to doskonałe rozwiązanie także dla osób zdrowych, które chcą zadbać profilaktycznie o swój kręgosłup oraz poprawić jakość snu. Zarówno praca fizyczna, jak i siedzący tryb życia, mogą doprowadzić do różnorodnych problemów zdrowotnych, a także sprawić, że w przyszłości pojawią się różne dolegliwości. Materac rehabilitacyjny różni się od tradycyjnego przede wszystkim materiałami, z których został wyprodukowany. Ponadto taki materac musi posiadać odpowiedni certyfikat, który jest gwarancją pozytywnego przejścia testów medycznych. Warto także zaznaczyć, że materace rehabilitacyjne objęte są 8% stawką VAT, tak samo jak inne produkty medyczne.

Materace rehabilitacyjne marki Hilding, czyli wysoka jakość

Poszukując materaca rehabilitacyjnego, warto zwrócić uwagę na propozycję marki Hilding. Jest to renomowany, rzetelny, wiarygodny i elastyczny producent materacy oraz łóżek. Materace rehabilitacyjne piankowe marki Hilding to produkty najwyżej jakości, które posiadają następujące cechy:

siedem stref komfortu, które zapewniają odpowiednie podparcie dla kręgosłupa i dopasowują się do anatomicznej budowy człowieka,

właściwości rehabilitacyjne, dzięki którym można zadbać o zdrowy kręgosłup,

odczuwalny efekt masażu, który jest szczególnie przydatny osobom z dolegliwościami bólowymi,

doskonała wentylacja, dzięki Airforce,

materac o właściwościach ortopedycznych,

certyfikat jakości AEH, przyznawany tylko tym modelom, które spełniły cztery kluczowe wymagania: wysoki poziom higieny, komfortu, odpowiedni klimat oraz trwałość,

materac odwracalny,

produkt przeznaczony dla alergików.

MAterace rehabilitacyjne marki Hilding spełnią oczekiwania i preferencje klientów o nawet najbardziej wygórowanych oczekiwaniach, dlatego warto zainwestować w taki model.

Czy warto kupić materac rehabilitacyjny?

Materac rehabilitacyjny to świetny wybór zarówno dla osób z chorobami kręgosłupa, jak i dla tych, które chcą zadbać o swoje zdrowie w przyszłości. Warto pamiętać o tymże ból kręgosłupa nie musi towarzyszyć o poranku, po wstaniu z łóżka. Wystarczy zaopatrzyć się w materac rehabilitacyjny od renomowanego producenta. Korzystanie z takiego materaca zapobiega problemom zdrowotnym, a także gwarantuje zdecydowane polepszenie samopoczucia użytkownika. Zakup materaca rehabilitacyjnego to dobre rozwiązanie dla różnych grup osób, a ogromny komfort oraz higiena snu to czynniki, w które zdecydowanie warto zainwestować.

Założona w 1939r. w Szwecji firma Hilding Anders jest wiodącym producentem materacy na rynku. Obecna na Polskim rynku od 2001 roku firma podbiła serca Polaków wysoką jakością I skandynawskim stylem. W swoim portfelu firma posiada marki takie jak Hilding, Curem, Jansen, Bedding oraz Carpe Diem. Poza własną produkcją Hilding tworzy również materace dla marek takich jak Agata, Amazon BRW, Sleepmed i wiele innych.

Materiał promocyjny