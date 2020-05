Jak otworzyć zamek bez klucza?

Klucze do domu czy mieszkania są elementami, bez których swobodne otwarcie drzwi wydaje się niemożliwe. Utrata kluczy w wyniku własnego niedopatrzenia czy manipulacji osób trzecich zdarza się dużo częściej niż mogłoby się to wydawać, co często wiąże się z narastającym uczuciem niepokoju czy frustracją ich właściciela. Niedysponowanie unikatowym kompletem kluczy nie oznacza jednak konieczności wyłamywania zawiasów drzwi, co automatycznie przekłada się na wysokie koszty ich naprawy. Niemniej jednak otwarcie zamka bez klucza jest możliwe dzięki nowoczesnym technikom stosowanym przez specjalistów i to niezależnie od poziomu zaawansowania mechanizmu zamkowego.

Awaryjne otwieranie drzwi bez klucza

Zgubienie czy zatrzaśnięcie kluczy wewnątrz mieszkania upatrywane są jako najczęściej spotykane przyczyny uniemożliwiające otwarcie mieszkania bez interwencji dobrego ślusarza. Teoretycznie można próbować samodzielnego wywarzania drzwi, jednak jest to ściśle związane z ich późniejszym uszkodzeniem. Warto również zaznaczyć, że starsze modele zamków powszechnie stosowanych w stolarce drzwiowej jeszcze kilkanaście lat temu znacznie odbiegały jakością czy poziomem zabezpieczeń od tych, które obecnie są dostępne na rynku. Dlatego też nowe zamki antywłamaniowe są niemal niemożliwe do sforsowania bez znajomości metod otwierania zamków bez klucza.

Otwieranie zamka bez klucza nie tylko dla złodziei

W powszechnej świadomości społecznej utarło się, że umiejętność otwierania zamka bez klucza to profesja charakterystyczna dla złodziei. Włamywacze coraz częściej stosują wyrafinowane techniki bezinwazyjnego i bezszelestnego otwierania drzwi zwiększające prawdopodobieństwo powodzenia próby kradzieży, jednak nie jest to technika, którą dysponują tylko osoby nieuczciwe. Profesjonalne pogotowie ślusarskie oferuje awaryjne otwieranie mieszkań czy samochodów bez narażania Klientów na koszty związane z kompleksową naprawą systemów drzwiowych. Fachowcy doskonale radzą sobie z pokonywaniem zabezpieczeń stosowanych w nowoczesnych zamkach, a to wszystko dzięki metodzie zwanej lockpickingiem.

Lockpicking, czyli nieinwazyjne otwieranie zamka bez klucza

Najprościej rzecz ujmując – lockpicking to technika polegająca na manipulacji mechanizmem zamka bez użycia kompatybilnego klucza. Do przeprowadzenia operacji wymagany jest odpowiedni sprzęt, najczęściej w postaci wytrycha i innych zaawansowanych narzędzi pozwalających na otwieranie zamków bez ryzyka ich awarii. Lockpicking jest metodą czasochłonną i wymagającą dobrej sprawności manualnej, zwłaszcza w przypadku zamków o skomplikowanych mechanizmach działania. Choć wielu producentów zamków antywłamaniowych dostępnych na polskim i zagranicznym rynku gwarantuje 100% bezpieczeństwo swoich produktów, to w zasadzie każdy zamek można sforsować przy wcześniejszym zapoznaniu się z jego parametrami technicznymi.

Lockpicking – legalny czy nielegalny?

Zgłębiając informacje na temat lockpickingu można mieć pewne zastrzeżenia co do legalności tej techniki od wielu lat stosowanej do bezinwazyjnego otwierania zamków. Posiadanie lub produkowanie wytrychów w świetle polskiego prawa jest traktowane jako wykroczenie, niezależnie od intencji ich posiadaczy. Dlatego też włamywanie się do mieszkań czy domów jednorodzinnych bez odpowiednich pozwoleń jest nielegalne, nawet jeśli czyn ten w docelowym zamiarze ma mieć charakter nieszkodliwy. Przed skorzystaniem z pomocy dobrego ślusarza w Warszawie należy wcześniej upewnić się, że posiada on wszelkie licencje i zezwolenia na używanie narzędzi niezbędnych do lockpickingu.

Jak otworzyć drzwi bez klucza?

Jedynym słusznym rozwiązaniem, które gwarantuje skuteczność i profesjonalizm przy próbie otwarcia drzwi mieszkania czy innych pomieszczeń użytkowych bez klucza jest skorzystanie z usług pogotowia zamkowego. Dobry fachowiec nie tylko szybko i sprawnie dokona otwarcia mechanizmu, ale również doradzi w kwestiach związanych z zachowaniem wyższego poziomu bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę dynamicznie rozwijający się rynek okuć drzwiowych i okiennych warto być na bieżąco z wszelkimi nowościami, które nie tylko zapewnią nam poczucie bezpieczeństwa, ale również komfort codziennego użytkowania. Najlepszy ślusarz w Warszawie może także zalecić wymianę zamka w drzwiach, który może nie spełniać już swojego zadania w sposób zadowalający - https://www.pogotowie-zamkowe-warszawa-24h.pl/jak-otworzyc-zamek-innym-kluczem/

