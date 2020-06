Czy wniosek o urlop wypoczynkowy może być złożony online?

Cyfryzacja dotyczy coraz więcej sfer naszego życia, tym bardziej jest przydatna w kwestiach związanych z codzienną pracą. W kwestiach administracyjnych na rynku istnieją rozwiązania pomocne zarówno przedsiębiorcom, jak i zatrudnionym. Zobacz, czy wniosek o urlop wypoczynkowy może zostać złożony online.

Wniosek o urlop wypoczynkowy – kto może skorzystać?

Urlop wypoczynkowy to prawo zapisane w Kodeksie pracy. Według artykułu 152. każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługuje prawo do nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Co najważniejsze urlop wypoczynkowy jest płatny, a pracownik nabywa do niego prawo co rok. Obecnie przepisy mówią o następującym wymiarze urlopu wypoczynkowego:

20 dni - dla pracownika zatrudnionego krócej niż 10 lat,

26 dni - jeśli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Trzeba zaznaczyć, że pracownik musi wykorzystać przysługujący mu urlop. Nie może odmówić pójścia na urlop i domagać się ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane dni przysługującego wolnego. Jeśli pracownik ociąga się z wybraniem urlopu, pracodawca ma prawo wyznaczyć mu konkretną datę urlopu wypoczynkowego. Jeśli wiesz już, ile dni urlopu ci przysługuje, sprawdź jak złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy.

Jak złożyć wniosek o urlop?

Najpopularniejszą formą złożenia wniosku o urlop jest wcześniejsze wypełnienie gotowych wzorów druczków urlopowych. Wypełniamy dokument, zaznaczając rodzaj urlopu, datę i miejsce złożenia wniosku, imię i nazwisko pracownika i czasami zastępstwo na czas naszej nieobecności. Najważniejszym elementem do poprawnego rozliczenia urlopu będzie jego czas trwania, czyli data rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego oraz data zakończenia, a także wskazanie liczby dni urlopowych. Tak podpisany i wypełniony druczek zanosimy do naszego przełożonego lub do działu kadr. To jednak bardzo tradycyjna forma składania wniosku o urlop, obecnie odkładana do lamusa. W dobie cyfryzacji i programów kadrowych online, wniosek o urlop możemy składać również elektronicznie.

Elektroniczny wniosek o urlop wypoczynkowy

Elektroniczny wniosek o urlop wypoczynkowy jest możliwy, jeśli w danym przedsiębiorstwie używa się programów kadrowych online z modułem przeznaczonym dla pracowników. Wtedy każdy zatrudniony loguje się na własne konto i z poziomu programu może zaznaczyć datę planowanego urlopu, następnie wybrać rodzaj urlopu oraz wyznaczyć zastępcę i skierować wniosek do odpowiedniej jednostki. Zazwyczaj wtedy przełożony otrzymuje informację o zgłoszonym wniosku poprzez pocztę elektroniczną. Pracownik nie musi starać się o druczki wniosku. Całą procedurę może załatwić online, nie odchodząc od biurka i komputera. Jeśli program jest sprzężony z systemem pocztową, pracownik po wysłaniu wniosku otrzymuje powiadomienie na skrzynkę pocztową o jego statusie. Wielu pracowników docenia taką formę złożenia wniosku o urlop, ponieważ zdarzają się sytuacje nagłe, gdy ktoś potrzebuje więcej wolnego czasu. Pracując z domu bądź przebywając obecnie na urlopie, może przedłużyć urlop bez wizyty w miejscu pracy.

