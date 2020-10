Materac kieszeniowy 200x200 - wybór rekomendowany przez specjalistów z Hilding Anders

Materace kieszeniowe znakomicie sprawdzą się w przypadku osób preferujących trwałość i elastyczność podłoża do spania. Aby zapewnić sobie jak największy komfort podczas snu należy postawić na ofertę wiodących producentów - marki posiadające najwyższą pozycję na światowym rynku materacy to przede wszystkim Hilding Anders oraz Curem by Hilding. Są one rekomendowane przez wielu fachowców, specjalizujących się między innymi w ortopedii czy fizjoterapii. Jest to zasługą wysokich umiejętności i wiedzy pracowników obu tych firm, a także wykorzystywanych przez nich do produkcji materiałów, cechujących się wysoką jakością i innowacyjnością.

Materace kieszeniowe – połączenie trwałości i komfortu

Najbardziej charakterystyczną cechą materacy kieszeniowych produkcji Hilding Anders jest wysoka elastyczność punktowa. Wynika ona przede wszystkim z budowy tego rodzaju produktów: w ich wnętrzu znajduje się mnóstwo sprężyn, z których każda umieszczona jest w osobnej materiałowej kieszeni. Dzięki temu wszystkie te sprężyste metalowe elementy pracują niezależnie od siebie, a powierzchnia materaca ugina się wyłącznie w miejscu nacisku i idealnie dopasowuje się ona do kształtu naszego ciała.

To tradycyjne rozwiązanie, wykonane w niezwykle innowacyjny sposób, z jednej strony gwarantuje dużą wytrzymałość, z drugiej zaś ogromny komfort. Warto również nadmienić, że materace typu kieszeniowego, w przeciwieństwie do zwykłych modeli sprężynowych, niwelują fałdowanie się wierzchniej warstwy, dzięki czemu nie musimy zmagać się z niewygodą podczas odpoczynku.

Sprężyny w materacach kieszeniowych produkcji Hilding Anders, a także Curem by Hilding posiadają specjalne ułożenie, które tworzy siedem stref twardości. Każdy z tych obszarów jest odpowiednio dostosowany do podporu innej partii ciała, na przykład głowy, barków, lędźwi, itp.

Dodatkowo wiele materacy kieszeniowych tych marek tworzonych jest z dodatkową warstwą z całkowicie antyalergicznych pianek termoelastycznych. Reagują one na ciepło ludzkiego ciała, powodując przyjemne uczucie zanurzania się w powierzchni materaca, zaś sprężyny cały czas dają twarde wsparcie kręgosłupa - w efekcie uzyskujemy jedyny w swoim rodzaju komfort.

Dzięki niezwykle szerokiej gamie rozmiarów tego typu produktów, oferowanych przez Hilding Anders oraz Curem by Hilding, każdy może dopasować wybrany przez siebie model do własnych preferencji. W ofercie tych marek znajdują się materace kieszeniowe przeznaczone zarówno dla singli, jak i dla par. Śpiąc na tego typu podłożu z partnerem lub partnerką praktycznie w ogóle nie odczuwa się jego ruchów dzięki wspomnianej już wcześniej wysokiej elastyczności punktowej. Dla dwojga osób świetnie sprawdzi się materac 200x200 cm, którego rozmiar zapewni wygodę nawet najbardziej wymagającym użytkownikom.

Produkty Hilding Anders i Curem by Hilding rekomendowane przez specjalistów

Materace Hilding Anders oraz Curem by Hilding są polecane przez wielu fachowców medycyny oraz rehabilitacji. Zdecydowana większość tych produktów posiada certyfikaty dotyczące zdrowego i komfortowego użytkowania, przyznane na podstawie przeprowadzonych specjalistycznych testów, między innymi w szwedzkim laboratorium medycznym Sleep-Lab, współpracującym ze szwajcarskim instytutem AEH.

Wszyscy ci specjaliści polecają materace kieszeniowe Hilding Anders oraz Curem by Hilding osobom borykającym się ze zdrowotnymi problemami związanymi z mięśniami, kręgosłupem lub wadami postawy. Warto również nadmienić, że Hilding Anders jest rekomendowany przez zdrowykręgosłup.pl, który jest jednym z najbardziej profesjonalnych, specjalistycznych portali medycznych, poświęconych ortopedii.

Materiały wykorzystywane do produkcji materacy kieszeniowych oprócz właściwości prozdrowotnych posiadają także cechy regenerujące i zapobiegające przyjmowaniu nieprawidłowej pozycji podczas snu. Dlatego też są one rekomendowane również dla osób zdrowych, które po prostu chcą poprawić jakość spania i odpoczynku, a przy okazji profilaktycznie zadbać o swój układ ruchu.

Materace kieszeniowe marek Hilding Anders oraz Curem by Hilding cechują się sprawdzonym mechanizmem sprężynowym, który zapewnia im trwałość. Ponadto jego nowoczesne wykonanie sprawia, że użytkowanie tego rodzaju produktu jest przyjemne i zdrowe. Wszystkie materace obu tych firm polecane są przez wielu specjalistów z całego świata zarówno osobom cierpiącym na schorzenia ortopedyczne, jak i całkowicie zdrowym.

Założona w 1939 r. w Szwecji firma Hilding Anders jest wiodącym producentem materacy na rynku. Obecna na Polskim rynku od 2001 roku firma podbiła serca Polaków wysoką jakością i skandynawskim stylem. W swoim portfelu firma posiada marki takie jak Hilding, Curem, Jensen, Bedding oraz Carpe Diem. Poza własną produkcją Hilding tworzy również materace dla marek takich jak Agata, Amazon BRW, Sleepmed i wielu innych.

