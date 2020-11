Serce i psychika – dlaczego wiele je łączy? 3 techniki na lepsze radzenie sobie ze stresem

Często, kiedy słyszymy, że komuś z żalu pękło serce, sądzimy, że to przenośnia. Okazuje się jednak, że jest to możliwe. Psychikę i serce wiele łączy, dlatego przyjrzyjmy się tej sprawie bliżej.

Serce czuje i rozumie

Badania przeprowadzone w 1995 roku dowiodły, że serce posiada złożony system nerwowy, składający się z około 40 tysięcy komórek. Doktor Ming He-Huang (z Akademii Medycznej na Harvardzie) twierdzi, że są one identyczne do tych, jakie znajdują się w mózgu człowieka, co oznacza, że obydwa te narządy – serce i mózg, mają ze sobą łączność i przesyłają sobie wzajemnie informacje. Mało tego – okazuje się, że w sercu zapisane są różne wspomnienia doznanych przeżyć i doświadczeń. Najlepszym dowodem na to jest często obserwowana zmiana zachowania, a nawet osobowości pacjentów po transplantacji serca.

Smutek a serce

Chris Fagundes wraz z badaczami z Rice University powiązał uczucie smutku z markerami prozapalnymi i chorobami serca. Przeanalizował on stan zdrowia 99 osób pogrążonych w żałobie. Stwierdził, że człowiek znajdujący się w stanie głębokiego smutku cierpi nie tylko psychicznie, ale również zaczyna chorować na serce. Uczony wykrył we krwi takich osób markery prozapalne (m.in. cytokiny IFN-y, IL-6, TNF- α), których obecność jednoznacznie wskazuje na zmiany chorobowe. Badania prowadzone w USA wykazały, że w wyniku głębokiego żalu po stracie ukochanego współmałżonka umiera w pierwszym roku od 30 do 100% osób. Nadano nawet temu zjawisku nazwę – jest to „efekt wdowieństwa”. Około 1/3 osób, która najgłębiej przeżywała stratę, wykazywała dwa razy wyższy poziom stanu zapalnego od pozostałych uczestników badania.

Skutki stresu

Okazuje się, że psychika człowieka ma znacznie większy wpływ na organizm niż do tej pory sądzono. Nie tylko ból po stracie ukochanej osoby, ale również każda sytuacja stresująca wpływa ujemnie na stan naszego serca. Według naukowców depresja zwiększa ryzyko chorób krążenia na równi z otyłością i podwyższonym poziomem cholesterolu we krwi. Działa na naczynia krwionośne przez hormony stresu. Wywołują one zmiany w przemianie materii, czego następstwem są przewlekłe stany zapalne, doprowadzające do zmian w naczyniach krwionośnych sprzyjających krzepnięciu krwi, co może prowadzić do zatorów.

Dowiedziono także, że negatywne emocje, jak np. zazdrość, gniew i nienawiść, zaburzają nie tylko pracę układu nerwowego, ale również rytm serca. Negatywne myśli i emocje zmniejszają także układ immunologiczny człowieka. Dlatego należy ze stresem walczyć. Zobacz też: Jak wzmocnić swoją odporność na zakażenia?

Walka ze stresem – nabierz dystansu

Podstawowa technika walki ze stresem opiera się na uspokojeniu myśli i negatywnych emocji. Należy wziąć głęboki oddech, zamknąć oczy i powoli liczyć do 10. Następnie przeanalizować sytuację, pamiętając, że w życiu każdego człowieka zdarzają się różne problemy i nie jest to powód, aby się załamywać. Jesteśmy silni i inteligentni, zatem na pewno znajdziemy rozwiązanie problemu. Nie wolno poddawać się przygnębieniu, uczuciu osamotnienia i porażki, ponieważ są one wrogiem znalezienia konstruktywnego rozwiązania.

Walka ze stresem – „w zdrowym ciele zdrowy duch”

Dzięki tej technice można szybko rozładować napięcie i ukoić zszargane nerwy. Należy po powrocie do domu wziąć ciepłą ziołową kąpiel, która poprawi krążenie krwi. Dzięki temu rozluźnią się nasze mięśnie, a cały organizm się zrelaksuje, również umysł. Podobny skutek może przynieść aktywność fizyczna – jazda na rowerze, jogging, pływanie, taniec itp.

Walka ze stresem – pomoc przyjaciela

Szczera rozmowa z kimś bliskim (a nawet z nieznajomym) może zdziałać cuda. Wypowiedzenie swoich racji na głos, wyżalenie się, a nawet wypłakanie zawsze rozładowuje napięcie i przynosi ulgę. Nie wolno zamykać się w sobie razem ze swoim zmartwieniem. Nieraz niezależna i obiektywna osoba z zewnątrz potrafi znaleźć wyjście z sytuacji.

Na apteka internetowa – wapteka.pl można znaleźć różne preparaty uspokajające i wzmacniające układ nerwowy, które dodatkowo wspomagają walkę ze stresem.

Materiał promocyjny