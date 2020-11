Poznaj 5 cech dobrego materaca

Sen wpływa na nasze zdrowie i jakość życia. To ważne, żebyśmy czuli się wyspani, zregenerowani oraz budzili bez bólu pleców, w pełni sił witalnych. Dobry materac to klucz do doskonałego wypoczynku. Czy wiesz, jak poprawić jakość snu? To zaskakujące jak wiele w kwestii zdrowia, a nawet urody może zmienić to, na czym śpisz. Poznaj 5 cech, które powinien mieć dobry materac.

Zły materac do spania - wiele szkód dla zdrowia i urody

Zanim pomyślisz „przecież to tylko materac” sprawdź, jak bardzo może ci zaszkodzić nieodpowiedni materac o złej jakości.

NISZCZYSZ KRĘGOSŁUP

Zły materac to największy wróg zdrowego kręgosłupa. Wady postawy są też często przyczynkiem do innych poważnych schorzeń i urazów. Kręgosłup utrzymuje całe nasze ciało, dlatego warto o nim myśleć już od najmłodszych lat. Wejdź na www.zdrowykregoslup.pl i dowiedz się jak dbać o swoją postawę. Wybierz też dobry materac - to silne wsparcie dla twojego kręgosłupa.

PRZYBIERASZ NA WADZE

Zły i zbyt krótki sen sprawia, że twój metabolizm zwalnia. W efekcie, zamiast tracić niechciane kilogramy - tyjesz szybciej. Panie nie będą też szczęśliwe z faktu, że niekomfortowy sen powoduje odkładanie się tłuszczu i zastoje limfatyczne, prowadzące do cellulitu.

MASZ ZŁE SAMOPOCZUCIE

Czy wiesz, że zły lub zbyt krótki sen w skrajnych przypadkach może prowadzić nawet do depresji? Niewygodny materac i niewyspanie sprawiają, że nie masz zapału do życia i szybko się irytujesz.

SPADA TWOJA WYDAJNOŚĆ W PRACY...

… i nie tylko. Zmęczone ciało to leniwe ciało. Przez to nawet błahe zadania traktujesz jako trudne wyzwanie, którego nie sposób zrealizować. Spada twoja wydajność oraz chęć do działania. To powoduje zły nastrój i mniejszą efektywność.

5 cech dobrego materaca

Jak widać, odpowiednio dobrany materac może wiele zmienić! Nie tylko poprawi twój wygląd, cerę czy sylwetkę, ale także doda energii i pozwoli czerpać radość ze zdrowego życia. Warto wiedzieć, jak wybrać dobry materac. Poznaj 5 cech, które wyróżnia go spośród innych.

1. JAKOŚĆ POTWIERDZONA ATESTAMI

Certyfikaty są najlepszą opinią dla danego materaca. Potwierdzają, że jest on nie tylko bezpieczny, ale też wytrzymały, komfortowy i spełnia wszystkie wymogi w trosce o zdrowy, dobry sen. Chcesz wiedzieć, czy śpisz na odpowiednim materacu? A może interesuje cię, jak sen wpływa na urodę? Nieważne, po której stronie materaca śpisz, ważne, że informacji na temat komfortu snu, urody i zdrowia szukasz na odpowiedniej stronie: www.veronique.pl to serwis dla pań, które chcą poczuć, jak pięknie jest być kobietą. Sprawdź, co ma do powiedzenia na temat jakości życia.

2. INNOWACYJNA BUDOWA CZYLI NAJWYŻSZY KOMFORT SPANIA

Elastyczność i twardość materaca, to ważne cechy, które wpłyną na komfort twojego snu. Pamiętaj, że niezależnie od tego, jaką pozycję przybierzesz podczas spania, dobry materac powinien z nią współgrać. Dlatego zawsze sprawdzaj, czy dopasowuje się do kształtu i wagi twojego ciała. To wyróżnia m.in. materace hybrydowe Hilding. Eksperci firmy zawsze służą fachową poradą. Wyszkoleni doradcy pomogą dobrać materac do wagi, stylu życia, stanu zdrowia, wszelkich potrzeb, oraz wieku. Hilding to lider na rynku, który oferuje nowoczesne materace o wielu strefach twardości, które zapewniają idealne podparcie dla ciała.

3. JEST ANTYALERGICZNY I ANTYBAKTERYJNY

Uczulenia, podrażnienia, a nawet odparzenia to często wynik nieodpowiedniego materaca, który nie sprzyja alergikom. Pamiętaj jednak, że roztocza, grzyby i bakterie to dyskomfort dla każdego, więc dobrze, jeśli materac cię przed nimi chroni. Dobry materac do spania wykonany jest z antyalergicznych komponentów typu lateks. Ta cecha jest koniecznością, także wtedy, gdy kupujesz materac dla dziecka.

4. WIELOLETNIA GWARANCJA NA MATERAC

Dobry materac do spania jest wytrzymały, dlatego sprzedawca nie obawia się wesprzeć cię wieloletnią gwarancją na swój towar. Marka Hilding oferuje 15-letnią gwarancję na swoje materace, co świadczy o ich jakości premium.

5. PRZEWIEWNOŚĆ MATERACA

Czy wiesz, jak ważna jest dobra wentylacja podczas snu? Ma wpływ na nasz komfort psychiczny i fizyczny, a także przedłuża żywotność materaca. Właśnie dlatego dobry materac to tkaniny najwyższej jakości: przewiewne i oddychające.

Materiał promocyjny