Nadchodzą mrozy. Kiedy należy wezwać serwis okien w Warszawie?

Zbliża się najzimniejszy okres zimowy. To właśnie w tym czasie szczególnie rośnie zapotrzebowanie na profesjonalny serwis okien. Nieprzyjemny chłód w mieszkaniu, mimo włączonego ogrzewania, to sygnał, że konieczna jest regulacja okien lub nawet naprawa okien. Warszawa należy do miast, które z pewnością odczuły już wydłużone terminy oczekiwania na specjalistów, ale problem dotyczy nie tylko Warszawy, ale również innych miast. Kiedy najlepiej wykonać przegląd okien, by w przyszłości uniknąć podobnych komplikacji?

Nieszczelne okna i drzwi balkonowe w zimie – konsekwencje zaniedbania czynności, jaką jest regulacja okien

Wielkimi krokami zbliżają się bardzo niskie temperatury. Szczyt sezonu zimowego to czas, gdy wiele osób orientuje się, że ich okna lub drzwi balkonowe wymagają ręki fachowca. Widoczne jest to m.in. w serwisie Naprawek.pl, gdzie notuje się większą ilość zapytań dotyczących zagadnień takich jak naprawa okien czy naprawa drzwi balkonowych. Bardzo często serwis okien wzywany jest ze względu na odczuwalny chłód w mieszkaniu, który w okresie zimowym doskwiera najbardziej, nawet przy włączonych grzejnikach. Trzeba pamiętać jednak, że nieszczelne okna czy drzwi balkonowe to nie tylko nieprzyjemna dla domowników temperatura, ale również znacznie wyższe koszty ogrzewania, co mocno odbije się na domowym budżecie. Niewykonana w odpowiednim czasie regulacja okien to również większe ryzyko choroby domowników – czy to ze względu na panujące w mieszkaniu chłody, czy też ze względu na większą wilgoć.

Kiedy najlepiej wezwać serwis okien?

Gdy sytuacja zmusza nas, by wezwać serwis okien w środku sezonu zimowego, musimy spodziewać się, że oczekiwanie na godnego zaufania fachowca, którego specjalizacją jest naprawa okien lub naprawa drzwi balkonowych może potrwać nawet do dwóch tygodni. Jak mówi Jacek Lipiński z serwisu Naprawek.pl, liczba zleceń na naprawę okien w Warszawie składanych przez stronę Naprawek w szczycie sezonu wynosi nawet do 50 dziennie. Oczywiście problem ten dotyczy nie tylko Warszawy, ale również innych polskich miast. Właśnie dlatego najlepszym terminem na wezwanie fachowca od okien w mieście Warszawa, a także w każdym innym polskim mieście, jest późne lato lub wczesna jesień. Wówczas termin nie nagli i nie jest jeszcze zimno, więc można na spokojnie wykonać przegląd okien, a gdy potrzebna okaże się regulacja okien lub wymiana uszczelek, również czasu nie zabraknie. Gdy wezwiemy fachowca w odpowiednim terminie, również bardziej poważna naprawa czy wręcz wymiana okien nie będą problemem.

Zadbaj o przegląd okien – lepiej zapobiegać niż leczyć

Najczęściej wzywa się serwis okien, gdy okazuje się to już niezbędne, tymczasem lepszym i wbrew pozorom mniej kosztownym rozwiązaniem jest regularny przegląd okien wykonywany przez specjalistę przynajmniej raz w roku. Najlepszy termin na wykonanie przeglądu okien to właśnie późne lato lub wczesna jesień. Warto podejść do tego jak do samochodu, który również, bez względu na swój stan, musi mieć wykonywane regularnie przeglądy. Kierując się zasadą, że lepiej zapobiegać niż leczyć, można w porę wykryć ewentualne nieprawidłowości. Gdy potrzebna będzie regulacja okien czy wymiana uszczelek, fachowiec zajmie się tym profesjonalnie, przez co chłód w mieszkaniu nie zaskoczy nas zimą. Również ewentualna poważniejsza naprawa okien czy naprawa drzwi balkonowych wykonane w porę, pozwolą uniknąć konieczności kosztownej wymiany na nowe.

