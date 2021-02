Samsung s21 czy s21 ultra - nie wiesz, na który model się zdecydować? Poznaj specyfikację i wybierz to, czego potrzebujesz.

Stoisz przed wyborem między modelem samsung s21 czy s21 ultra? To dwa pozornie podobne telefony, które różni znacznie więcej, niż tylko rozmiar, czy wielkość baterii. Niektórych rozbieżności nie widać gołym okiem. Przeczytaj dokładną specyfikację dwóch modeli wprowadzonych przez firmę Samsung na rynek na początku 2021 roku i podejmij decyzję, który z nich będzie dla Ciebie odpowiedni i lepiej wpasuje się w Twoje wymagania.

Jakość i współczynniki ekranu - samsung s21 czy s21 ultra?

Pierwszą wartością, jakiej należy się przyjrzeć, jest wielkość ekranu. Model ultra posiada wyświetlacz o przekątnej 6,8 cala, natomiast jego mniejsza wersja, samsung s21, o przekątnej 6,2 cala. Jednocześnie mniejsza staje się rozdzielczość ekranu, która w wersji ultra wynosi 3200 x 1440 (515 ppi), a w s21 2400 x 1080 (421 ppi).

Warto w tym miejscu zastanowić się, czy zależy Ci na mniejszym ekranie, który jest nieco bardziej poręczny, czy też na większej ilości szczegółów, którą zagwarantuje telefon w wersji ultra.

Uwiecznij wspomnienia - aparat fotograficzny

Bez względu na to, na jaki telefon się zdecydujesz - samsung s21 czy samsung s21 ultra, będziesz mieć do dyspozycji aż 3 aparaty fotograficzne. Model s21 posiada w aparacie głównym 12 Mpix z pikselami 1,8 mikrometra i autofokusem Dual Pixel, natomiast wersja ultra 108 Mpix z pikselami 0,8 mikrometra, technologią łączenia pikseli i laserowym autofokusem.

Jeżeli chodzi o aparat z zoomem, to samsung s21 posiada 64 Mpix z 3 - krotnym bezstratnym zoomem cyfrowym, podczas gdy s21 ultra - 10 Mpix z 3-krotnym przybliżeniem optycznym + 10 Mpix z 10 - krotnym przybliżeniem optycznym. Dodatkowy aparat przedni w wersji s21 posiada 10 Mpix, a w modelu s21 ultra aż 40 Mpix.

Wybór modelu pod kątem aparatu fotograficznego nie jest w tej sytuacji prosty. Należy przede wszystkim przemyśleć to, do czego będziemy używać aparatu. Na pewno obydwie wersje wystarczą do bardzo dobrej jakości zdjęć wykonywanych w codziennych, życiowych sytuacjach. Jeśli zależy Ci na wyższej jakości - wybierz model z wyższymi parametrami aparatu. Szerszą specyfikację wersji ultra znajdziesz na https://www.euro.com.pl/telefony-komorkowe/samsung-smartfon-s21-ultra-5g-256gb-bk-samsung.bhtml.

Bateria i pamięć - parametry pojemności telefonu

Model ultra wygrywa z wersją s21 zdecydowanie większą pamięcią operacyjną (odpowiednio 4000 do 5000 mAh). Jeśli chodzi o pamięć na dane, to wybór samsung s21 czy s21 ultra nie jest już tak utrudniony - obydwa telefony posiadają opcję wgrania 128 GB oraz 256 GB, natomiast wersja ultra dodatkowo może pochwalić się opcjonalną pamięcią wynoszącą 512 GB, co może być przydatne przy przechowywaniu bardzo dużej ilości danych wysokiej jakości.

Walory zewnętrzne - s21 czy s21 ultra?

Obudowa dwóch modeli jest wykonana w większości z aluminium, różni je druga składowa, która w modelu s21 pojawia się pod postacią tworzywa sztucznego, a w s21 ultra - szkła. Kolorystka telefonów zaskakuje użytkowników, ponieważ w bogatszej wersji ultra jest okrojona wyłącznie do dwóch barw - czarnej i srebrnej, podczas gdy wersja s21 posiada w ofercie paletę zawierającą kolor biały, różowy, fioletowy i szary.

Model s21 ultra jest grubszy, cięższy i dłuższy od swojego konkurenta. Wymiary wersji s21: 151,7 x 71,2 x 7,9mm przy wadze wynoszącej 169 g, wersja ultra poszczycić się może natomiast parametrami zewnętrznymi w wielkościach: 165,1 x 75,6 x 8,9 mm przy wadze 227 g. Widać zatem, że wersja ultra jest nieco pokaźniejszych rozmiarów i wagi, ale różnica ta nie jest znacząca. Model s21 będzie odpowiedniejszy dla użytkowników, którzy cenią sobie większą kompaktowość urządzenia. Bardziej szczegółowa specyfikacja modelu s21 - czytaj tu: https://www.euro.com.pl/telefony-komorkowe/samsung-smartfon-s21-5g-128gb-szary-samsung.bhtml.

Informacje dodatkowe

Dla niektórych użytkowników istotne będą różnice polegające na kompatybilności omawianych modeli telefonów samsung z rysikiem S Pen. Model ultra wykazuje współprace z z rysikiem, w wersji telefonu s21 niestety zabrakło takiej możliwości. Samsung s21 ultra posiada również technologię UWB, czyli intuicyjną technologię sterowania urządzeniami smart home.

Który model Samsung wybrać?

Odpowiedz sobie na pytania - czy zależy Ci na kompaktowych wymiarach urządzenia, czy bardziej na większej ilości szczegółów widocznych na ekranie? Czy aparat będzie Ci potrzebny w pracy i będziesz nim wykonywać bardzo duże ilości zdjęć i nagrań, czy raczej ograniczysz się do kilkunastu fotek w tygodniu, wykonanych w codziennych sytuacjach w gronie znajomych i rodziny oraz filmów w czasie wakacje i specjalnych okazji?

Obydwa telefony, bez względu na to, czy wybierzesz samsung s21 czy s21 ultra, przyniosą Ci dużo satysfakcji z posiadania najwyższej jakości sprzętu oraz wygody użytkowania. Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Sprawdź parametry innych modeli Samsung i wybierz coś idealnego dla siebie na https://www.euro.com.pl/telefony-komorkowe,_Samsung.bhtml.

Materiał promocyjny