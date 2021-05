Masz problemy z zasypianiem? Zmień swój stary materac na innowacyjny materac Hilding Anders

Problem z zasypianiem może wynikać ze spania na nieodpowiednim materacu. Na rynku wiele jest modeli, które pozwolą nam się wyspać.

Jak stworzyć sobie warunki do snu

Żeby sen był naprawdę efektywny i komfortowy, powinniśmy stworzyć sobie odpowiednie do niego warunki. Zadbać należy o kilka czynników. Przede wszystkim, sypialna powinna być przewietrzona, a w czasie snu - odpowiednio wentylowana. Musi panować w niej optymalna temperatura, pomieszczenie powinno być wyciszone, zaciemnione. Po drugie, warto zadbać o wysokiej klasy materac, który sprawi, że rano obudzimy się bez dolegliwości bólowych, zrelaksowani. Szeroką ofertę wygodnych materacy znajdziemy na stronie SennaMaterace.

Na jakość snu mają też wpływ czynniki psychiczne - ogólne samopoczucie, stres, który czujemy w ciągu dnia.

Brak efektywnego snu, bezsenność są przyczynami wielu kłopotów ze zdrowiem. Powodują one spadek koncentracji, rozdrażnienie, zmęczenie oraz problemy z pamięcią. Na dłuższą metę mogą pojawić się też takie objawy jak zawroty głowy oraz dokuczliwe bóle kręgosłupa i mięśni. Jak zauważają eksperci niedobory snu są przyczyną znacznego spadku odporności a co za tym idzie, większej podatności na infekcje.

Dlatego też tak istotne jest aby zapewnić sobie możliwie jak najlepsze warunki do snu. Wybierając odpowiedni materac warto więc wziąć pod uwagę produkty najlepszych producentów tak jak na przykład modele Sleepmed.

Materace lateksowe

Jeśli borykamy się z alergiami astmą mamy skórę atopową lub szczególnie wrażliwa idealnym wyborem będą dla nas materace lateksowe. Warto zwrócić uwagę na przykład na modele takie jak Hilding Melody. W tym materacu znajduje się lateksowy wkład charakteryzujące się właściwościami antybakteryjnymi i przeciwgrzybiczymi. Warto też dodać iż blat ten profilowany jest tak, żeby kręgosłup uzyskał idealne podparcie niezależnie od tego w jakiej pozycji lubimy spać. Co więcej, w kolejnych strefach materaca znajdują się specjalne otwory, dzięki którym wkład ten jest doskonale wentylowany a w jego wnętrzu nie gromadzi się wilgoć, która mogłaby sprzyjać rozwojowi drobnoustrojów.

Materac o wysokiej sprężystości

Kolejnym wysokiej jakości modelem jest materac Hilding Rumba. W jego produkcji wykorzystano dwa rodzaje pianek - Velvet Touch i Visco. Pianka Velvet Touch jest specjalnie profilowana, dzięki czemu użytkownik nie zapada się w materac. Materiał ten tworzy w materacu 7 stref twardości, które pozwalają na uzyskania zróżnicowanego podparcia, dopasowanego do poszczególnych części ciała. W miejscach zwiększonego nacisku zwiększa się także podparcie. Pianka Visco z kolei to innowacyjny, termoelastyczny materiał, który pod wpływem temperatury ciała użytkownika dopasowuje się do jego anatomicznych krzywizn.

Warto zwrócić także uwagę na modele materacy hybrydowych takich jak na przykład Hilding Electro albo Curem.Zip. Hilding Electro to materac, którego konstrukcja oparta jest na technologii Multpocket - mniejsze sprężyny rozmieszczone gęściej pozwalają redukować drgania co sprawia że materac ten jest idealny dla par. We wkładzie tego modelu znajdziemy również piankę Fusion, która jest bardzo odporna na nacisk i wilgoć. Kolejna pianka która znajduje się w tym modelu to materiał z taflą Sizalu – zapewnia ona podwyższenie twardości całej konstrukcji przy zachowaniu sprężystości i elastyczności.

Na podobnej technologii oparty jest materac Curem.zip. Producent zaopatrzył ten model w pokrowiec, który ma wyjątkową odporność na użytkowanie dzięki wykorzystywanych w produkcji zeolitom - są to naturalne minerały o właściwości antybakteryjnych i neutralizujących zapachy.

Założona w 1939r. w Szwecji firma Hilding Anders jest wiodącym producentem materacy na rynku. Obecna na Polskim rynku od 2001 roku firma podbiła serca Polaków innowacyjnością, wysoką jakością i skandynawskim stylem. W swoim portfelu firma posiada marki takie jak Hilding, Curem, Jansen, Bedding oraz Carpe Diem. Poza własną produkcją Hilding tworzy również materace dla marek takich jak Ikea, Natura i Galaxy w Agata Meble, Immensity dla BRW czy też unikatowe rozwiązania zastosowanych w marce prywatnej Sleepmed.

