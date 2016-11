Akcesoria biurowe – nie tylko papier

Podczas pracy biurowej zwykle orientujemy się, że czegoś brakuje wówczas, gdy akurat jest nam potrzebne. Następuje standardowa w takim wypadku irytacja, nerwy i... obiecywanie, że to się więcej nie powtórzy i następnym razem doposażymy się odpowiednio wcześnie, aby obyło się bez nowych rozczarowań. Czas przestać rzucać słowa na wiatr i naprawdę zaopatrzyć się w pewne akcesoria biurowe, które często umykają naszej uwadze.

Raj dla mistrzów manualnych działań biurowych

Co najbardziej denerwuje w pracy biurowej? (nie licząc oczywiście przełożonych sterczących nad głową!) Z pewnością ogarnięcie wszystkich zajęć i przy tym utrzymanie porządku, który pozwoli nam nie zwariować. Porządek to z kolei przede wszystkim ład w papierach, ich właściwe posegregowanie i oznaczenie, co gdzie się znajduje. Nieocenione w tym są wszelkie teczki – zarówno te papierowe, jak i plastikowe oraz segregatory. Dobrze jest zainwestować w tego typu przedmioty, gdyż zaoszczędzi się sporo nerwów związanych z rozpaczliwym poszukiwaniem ważnej notatki lub dokumentu, który „przed chwilą tu leżał”. Plastikowe koperty, zazwyczaj formatu A5 i papierowe teczki A4, to szybki dostęp do konkretnych dokumentów i – co szczególnie istotne – możliwość ich opisania, czy to bezpośrednio markerem, czy też za pomocą specjalnych, przylepnych karteczek, w które również warto się wyposażyć. Często jest tak, że porządek w papierach to już połowa wykonanej pracy.

Swój urok – a dla niektórych „urok” – mają także liczne prace manualne. I do nich również są przegotowane specjalne akcesoria biurowe. Przydatny może okazać się nóż do cięcia papieru z wymiennymi ostrzami. Wyprofilowana budowa, ułatwiająca chwycenie umożliwia sprawne posługiwanie się tym narzędziem. Niezwykle ostre ostrza nadają się także do cięcia wykładzin, czy tapet, co zwiększa skalę jego zastosowania do, na przykład, bardziej zaawansowanych prac wykończeniowych w trakcie wszelakich remontów.

Innym, niezbędnym przyrządem, równie „uwielbianym” przez niektórych, są nożyczki. Ciężko sobie wyobrazić wyposażenie biura bez nich. Znacznie i użyteczność uzależniona jest rzecz jasna od konkretnego profilu działalności biurowej. Większe znaczenie będą miały przy wszelakich okołoartystycznych inklinacjach. Podobnie zresztą taśma klejąca, choć ten przedmiot częściej jest niezbędny. Wykorzystywany do dodatkowego zabezpieczania przesyłek bądź korespondencji, a także uszczelniania i „pieczętowania” zbiorów dokumentów – nieraz jest naszym stałym towarzyszem w pracach biurowych. Szczególnie działy nastawione na przygotowywanie przesyłek dla klientów, powinny mieć na uwadze, aby wymienionych wyżej noża, nożyczek i taśmy klejącej nie zabrakło pod ręką. Natomiast, żeby w pełni ogarnąć rozrzucone w nieładzie luźne kartki i dokumenty, niezbędne okazują się zszywacze i dziurkacze, które pomogą posegregować i spiąć poszczególne papiery. Tym samym ukoją nasze nerwy i zelżą irytacji, gdy po raz kolejny „zgubiliśmy się” w nawale obowiązków!

