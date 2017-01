Materiał nadesłany

Biurowy dress code, o ile nie narzuca nam pełnego oficjalnego looku, pozwala na wiele. Niestety często zastanawiamy się, co do czego założyć, a czego nie wypada. Jak zestawiać ze sobą elementy stroju, aby było nie tylko ładnie, schludnie i ciekawie, lecz także modnie.

Aby móc każdego dnia przebierać się całkiem inaczej do pracy, bawić się modą i stawiać na co dzień na odmienność i oryginalność – musisz zrozumieć, że nie wystarczy mieć w szafie kilka podobnych bluzek, sukienek, spódnic. Klucz do ciekawego stylu w biurze, jeżeli nie musisz nosić się oficjalnie, to zmienność i różnorodność. Dlatego lepiej mieć mniej rzeczy, lecz całkiem innych od siebie, aby w zależności od okazji, wybierać modne bluzki i korzystać z tej, która jest akurat potrzebna i najlepiej będzie wyglądać.

Oto 4 modne bluzki, które musisz mieć:

1. Luźna, szyfonowa, lekko przezroczysta

Przewiewne, delikatne i oczywiście sporo, acz subtelnie odsłaniające – to są modne bluzki i hit odzieżowy do biura. Materiał, fason itd. potrafią nadać takim bluzkom niezwykle dużo elegancji. A jednak delikatna przezroczystość dodaje seksapilu i zadziorności. Na spotkaniu taka bluzka wcale jednak nie musi rozpraszać. Dobrze dobrany biustonosz oraz odpowiedni „rodzaj” przezroczystości to wszystko, na co warto zwrócić uwagę.

Bluzki tego typu są genialne, gdyż pasują do dosłownie każdego dołu stroju – jeansów, spódnicy tuby, rozkloszowanej, rurek, pumpów, żakietu eleganckiego i z dresowego materiału. Jednym słowem – ciuch idealny na każdą okazję, zarówno do pracy i po niej.

2. Koszula w kratę

Koszula w kratę wcale nie musi oznaczać koszuli flanelowej. Krata jest w tym sezonie hitem, i to zarówno dla panów, jak i pań. Na dodatek weszła na salony i obecnie kraciaste koszule są dobrze widziane nawet w towarzystwie garnituru. Dlatego warto zainwestować w fajny model i ciekawe kolory takiej bluzki, którą można założyć i do eleganckich spodni z marynarką, ale także do zupełnie innych stylizacji.

3. T-shirt lub bokserka

Jeżeli nie lubisz przesadzać z elegancją, to jest rozwiązanie dla ciebie. Każdy „elegancki” strój zostanie złamany, gdy założysz do niego bokserkę, a na nią nawet wysublimowaną marynarkę.

4. Ozdobna

Warto zadbać o to, aby modne bluzki były różnorodne. Dlatego dobrze mieć w szafie jakiś egzemplarz bardzo elegancki. Najlepiej, jak są to na przykład haftowane zdobienia, wyszywane wzory ręcznie na jedwabiu itd. Taka bluzka, która jest bogata w zdobienia, pomoże w różnych sytuacjach, poza tym będzie idealnie tworzyć oryginalny dress code, gdy zestawisz ją nonszalancko w jeansami i szpilkami.

