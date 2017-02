Ile osób pracuje na Mazowszu i jakie płace można uzyskać w Warszawie?

Stołeczna gospodarka prężnie się rozwija i daje większe szanse na znalezienie pracy w Warszawie przez mieszkańców i osoby przyjeżdżające do stolicy w poszukiwaniu lepszego życia. Na Mazowszu zauważalna jest tendencja spadkowa w zakresie bezrobocia, a zwłaszcza w samej Warszawie. Kogo poszukują obecnie pracodawcy w tym mieście?

Bezrobocie na Mazowszu

W III kwartale 2016 roku według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny na Mazowszu zmniejszyła się stopa bezrobocia - z 5,6 proc. w połowie roku do 5,2 proc. pod koniec września 2016 roku. To dobra informacja, ale już fakt, że aż 40 proc. osób jest biernych zawodowo, negatywnie rzutuje na obraz mazowieckiego rynku pracy. Oznacza to, że nawet co trzecia osoba nie pracuje, a najwięcej z nich, około 60 proc. to osoby w wieku powyżej 55. roku życia. Co piąta osoba młoda, w wieku od 15. do 24. roku życia nie ma pracy. Największy odsetek osób pracujących występuje w grupie wiekowej 35-44 lata - 89,9 proc., a w grupie wiekowej 45-55 lat - 97,9 proc.

W województwie pracuje 2,48 mln osób, czyli nieco ponad 57 proc. wszystkich badanych, w wieku do 15. do 67. roku życia. To lepszy wynik o 20 tys. w porównaniu z II kwartałem 2016 roku. Niemniej zwiększyła się liczba bezrobotnych kobiet – z kwartału na kwartał o 16 tys. osób.

Pracuje ma zdecydowana większość osób legitymujących się posiadaniem wyższego wykształcenia - prawie 82 proc. Natomiast osoby, które ukończyły edukację na poziomie co najwyżej gimnazjum, mają realne problemy ze znalezieniem pracy w Warszawie i w całym województwie mazowieckim. W ich grupie zatrudnionych jest jedyne 17,8 proc.

W jakiej branży warto się zatrudnić?

Przeglądając oferty pracy w Warszawie, często nie można uzyskać informacji o wysokości oferowanego wynagrodzenia przez potencjalnego pracodawcę. Niemniej Agencja Manpower i portal Warszawa.naszemiasto.pl przygotowali zestawienie najlepiej wynagradzanych osób w stolicy.

Najniższe wynagrodzenie uzyskują studenci pracujący dorywczo - od 12 zł brutto za godzinę przy pracy w Warszawie na stanowiskach związanych z gastronomią, obsługą klienta czy call center. Maksymalnie zarabiają nawet 25 zł brutto za godzinę, pracując w centrach usług wspólnych, jeśli legitymują się znajomością języków obcych.

Na wysokie zarobki mogą liczyć pracownicy branży marketingowej i PR - na kierowniczych stanowiskach zarobią do 10 tys. zł brutto miesięcznie. Niezmiennie, od lat najlepiej wynagradzanym sektorem jest IT. Oferty pracy w Warszawie w tej branży są wysoce poszukiwane, ponieważ świeżo upieczeni absolwenci kierunków informatycznych na starcie mogą zarabiać od 4,5 do 5 tys. zł brutto miesięcznie, a w ciągu pierwszego roku pracy ich zarobki mogą zwiększyć się nawet dwukrotnie.

