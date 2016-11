Największy kościół będzie otwarty

Uroczyste otwarcie Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie rozpocznie tegoroczne obchody Święta Niepodległości.

Świątynia Opatrzności Bożej po raz pierwszy zostanie otwarta dla wiernych w czwartek 11 listopada. O godz. 9 mszę św. w intencji ojczyzny odprawią m.in. kard. Kazimierz Nycz, abp Stanisław Gądecki oraz prymas Polski abp Wojciech Polak. Wezmą w niej udział prezydent Andrzej Duda oraz premier Beata Szydło.

– Świątynia powstała z ofiar prawie 100 tysięcy darczyńców. To oni poważnie potraktowali obietnicę historyczną, ale równocześnie włączyli się, mimo że nie było to proste, w to, co na przełomie tysiącleci rozpoczął prymas Glemp – mówi kard. Kazimierz Nycz.

I dodaje, że choć wyposażanie świątyni będzie trwało jeszcze przez kilka lat, to w czwartek „wejdziemy do kościoła, który ma ołtarz i jest godny tego, by sprawować w nim mszę świętą".

Rzeczpospolita