Idzie orszak Trzech Króli

Orszak Trzech Króli spowoduje dzisiaj poważne zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.

Dzień 6 stycznia to w Kościele katolickim dzień Objawienia Pańskiego, w Polsce tradycyjnie nazywany Świętem Trzech Króli. Od kilku lat w tym dniu ulicami Warszawy przechodzi Orszak Trzech Króli czyli procesja wiernych prowadzona przez osoby odgrywające scenę przybycia trzech króli do grobu Jezusa.

W Warszawie orszaki będą dwa – na Trakcie Królewskim i na Targówku. Pierwsza procesja wyruszy z Placu Zamkowego ok. godz. 12 i przejdzie Krakowskim Przedmieściem oraz ul. Królewską na Plac marszałka J. Piłsudskiego. Dlatego nie będzie można zaparkować samochodu przy ul. Królewskiej (od Placu marszałka J. Piłsudskiego do Krakowskiego Przedmieścia) oraz przy gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza. O zakazie informują znaki drogowe.

Pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się ze zmianami tras autobusów jeżdżących Krakowskim Przedmieściem, ul. Królewską i pl. marszałka J. Piłsudskiego. I tak inaczej jadą autobusy linii 102, 105, 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518.

W drugim orszaku Trzech Króli pójdą mieszkańcy Targówka. Wyruszy on o godz. 13 sprzed Domu Kultury "Świt" przy ul. P. Wysockiego 11.

Trasa poprowadzi ul. P.Wysockiego do ul. Bartniczej, potem ul. Wyszogrodzką do Parku Bródnowskiego. Kierowcy, którzy planują podróż tymi ulicami muszą się liczyć z zamykaniem ruchu przez policję, niemożliwy będzie także przejazd ulicami poprzecznymi. Oznacza to także zmiany w kursowaniu autobusów linii 114 i 204.

Utrudnienia powinny zakończyć się ok. godz. 15.30.

Orszak Trzech Króli przejdzie też przez wiele podwarszawskich miejscowości m.in. Ożarów Maz., Nadarzyn, Milanówek, Piaseczno, Pruszków, Nasielsk, Górę Kalwarię. W tych miejscowościach w południe też należy spodziewać się utrudnień komunikacyjnych.

zyciewarszawy.pl