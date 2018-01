Idzie orszak

Przez centrum miasta, ale także inne dzielnice przejdą orszaki Trzech Króli. To spowoduje zmiany komunikacyjne.

W sobotę w godz. 12.00 – 13.30 Traktem Królewskim przejdzie Orszak Trzech Króli. Procesja wyruszy z pl. Zamkowego ok. godz. 12 i przejdzie Krakowskim Przedmieściem oraz Królewską na pl. marsz. J. Piłsudskiego.

Od ok. godz. 11.30 do ok. godz. 14.00 wyłączone z ruchu kołowego będą ulice: ul. Królewska na odcinku od ul. marsz. F. Focha do Krakowskiego Przedmieścia, pl. marsz. J. Piłsudskiego na odcinku od ul. Królewskiej do Wierzbowej, marsz. F. Focha, gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza.

6 stycznia nie będzie można także zaparkować samochodu przy ul. Królewskiej (od pl. marsz. J. Piłsudskiego do Krakowskiego Przedmieścia) oraz przy gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza.

Autobusy linii 107 i 111 (w kierunku krańca KIERBEDZIA, GOCŁAW) będą kursowały ulicami Marszałkowską i Świętokrzyską. Natomiast linia 111 w kierunku krańca ESPERANTO będzie jeździła ulicami Królewską i Marszałkowską do pl. Bankowego i dalej swoją trasą. Linie: 116, 178, 180, 503 i 518 w kierunku krańców WILANÓW, NATOLIN PŁN., PL.TRZECH KRZYŻY, PKP URSUS zjadą ul. Kapucyńską w al. „Solidarności" i dalej z pl. Bankowego będą jeździły ulicami Marszałkowską i Świętokrzyską. W kierunku krańców CHOMICZÓWKA, KONWIKTORSKA, NOWODWORY będą kursowały ulicami Królewska – Marszałkowska – Senatorska.

Trasy autobusów linii 128 i 175 w kierunku krańca PL.PIŁSUDSKIEGO będą skrócone do przystanku ZACHĘTA 01. Kursy w kierunku krańców SZCZĘŚLIWICE i LOTNISKO CHOPINA autobusy tych linii rozpoczną od przystanku CENTRUM 53 i dalej pojadą ul. Marszałkowską i Al. Jerozolimskimi. Autobusy linii 222, jadąc w kierunku krańca BIELAŃSKA, będą kursowały ulicami Królewską i Marszałkowską. Natomiast w kierunku krańca SPARTAŃSKA pojadą ul. Senatorską do pl. Bankowego i zawrócą w ul. Marszałkowską.

W sobotę w godz. 12.00 – 14.00 także ulicami Białołęki przejdzie Orszak Trzech Króli. Orszak wyruszy o godz. 12.00 sprzed kaplicy Matki Boskiej Pompejańskiej przy ul. Myśliborskiej. Trasa będzie prowadziła ulicami Myśliborską i Kasztanową, następnie chodnikiem wzdłuż ul. Modlińskiej do placu w rejonie Modlińskiej 65. Kierowcy, którzy tego dnia planują podróż tymi ulicami muszą się liczyć z zamykaniem ruchu przez policję – ul. Myśliborska pomiędzy Piechocką a Kasztanową będzie zwężona, a Kasztanowa zostanie wyłączona z ruchu kołowego.

Także ulicami Targówka przejdzie Orszaki. Wyruszy o godz. 12.00 sprzed Domu Kultury „Świt" przy ul. P. Wysockiego. Trasa będzie prowadziła ul. P. Wysockiego do Matki Teresy z Kalkuty, tutaj procesja zawróci i P. Wysockiego dojdzie do wysokości Bartniczej, skąd wróci P. Wysockiego w rejon Domu Kultury „Świt".

Kierowcy, którzy tego dnia planują podróż tymi ulicami muszą się liczyć z zamykaniem ruchu przez policję, niemożliwy będzie także przejazd ulicami poprzecznymi. Autobusy linii 176 z ul. P. Wysockiego skręcą w Bartniczą i pojadą dalej Rembielińską do Matki Teresy z Kalkuty. Natomiast linia 204 pojedzie prosto ul. Rembielińską do Matki Teresy z Kalkuty. W godzinach 10.00 – 15.00 uruchomiona zostanie zastępcza linia tramwajowa 71 kursująca na trasie: ANNOPOL – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – św. J. Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – al. „Solidarności" – Wolska – CM.WOLSKI.

