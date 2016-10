Sezon na szczepienia

Warszawa z początkiem jesieni rozpoczyna realizację sezonowych szczepień przeciwko grypie.

Mogą z nich skorzystać mieszkańcy stolicy z grup szczególnego ryzyka - czyli takich, w których do zainfekowania może dojść łatwo, a powikłania po zachorowaniu bywają groźne. Z programu mogą skorzystać seniorzy powyżej 65 roku życia, osoby bezdomne przebywające w noclegowniach i schroniskach oraz podopieczni Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego.

Mogą one się szczepić do początku grudnia. Stołeczny ratusz przewiduje, że w obecnym sezonie przeciwko grypie zaszczepi się ponad 60 tys. seniorów. Na ten cel miasto przeznaczono 2 mln 38 tys. zł i jest to suma taka sama jak w poprzednim roku.

Dostępność programu jest bardzo duża – mieszkańcy mogą przyjść na szczepienie do 175 przychodni. W programie mogą uczestniczyć osoby zameldowane w stolicy na pobyt czasowy lub stały oraz osoby rozliczające podatek dochodowy (PIT) w warszawskich urzędach skarbowych. Dodatkowo w placówkach Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego ze szczepień skorzysta ponad 600 osób, za ponad 20 tys. zł. Miasto przewiduje, że w 19 noclegowniach ze szczepień przeciwko grypie skorzysta blisko 700 osób bezdomnych. Warszawa na ich szczepienie połączone z badaniem przeznaczyła ponad 50 tys. zł.

zyciewarszawy.pl