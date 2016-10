Bliżej Szpitala Południowego

Ratusz podpisał umowę na budową szpitala, który powstanie u zbiegu ul. rtm. Pileckiego i Indiry Gandhi.

źródło: materiały prasowe Szpital przy ul. Pileckiego zostanie zbudowany na planie litery M +zobacz więcej

- O konieczności powstania szpitala w tym miejscu wiadomo już od 20 lat. Ja obiecałam warszawiakom, że ta placówka powstanie. I dziś mogę zapewnić, że tak się stanie - podpisaliśmy właśnie umowę z wykonawcą. Za 36 miesięcy w tym miejscu będzie już szpital z 309 łóżkami, na który przeznaczyliśmy 400 mln zł – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy.

Placówka ta jest wybudowana przy założeniu, że populacja potencjalnych pacjentów będzie wynosiła około 250 tys. osób z najbliższej dzielnicy czyli Ursynowa. Natomiast włączając Wilanów, powiat piaseczyński oraz tereny skomunikowane z Warszawą planowaną obwodnicą oraz istniejącą autostradą A2, należy założyć, że pacjentami szpitala może być 300-350 tys. ludzi.

Wykonawcą prac będzie konsorcjum składające się ze spółek: Erbud S.A., Strabag Spółka z o.o., Strabag AG i Ed. Züblin AG.

Szpital Południowy będzie się składał z trzech pięciokondygnacyjnych budynków. Na dachu jednego z pawilonów zlokalizowane będzie lądowisko helikopterów przystosowane dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W założeniach projektowych w budynku A (z wejściem głównym od ul. Pileckiego) na parterze pomieści się przychodnia szpitalna z poradniami: chirurgiczną, ortopedyczną, kardiologiczną, ginekologiczno-położniczą, psychologiczną, urologiczną i nefrologiczną, diabetologiczną, gastroenterologiczną, dermatologiczno-wenerologiczną oraz z izbą przyjęć. I piętro będzie przeznaczone na funkcjonowanie laboratorium analitycznego oraz działu rehabilitacji z fizjoterapią i hydroterapią. Na piętrze II znajdą się oddziały szpitalne: ginekologii, położniczy + łóżka noworodkowe i neonatologiczne oraz blok porodowy. III piętro pomieści oddział chirurgii ogólnej.

W budynku B (z wejściem od ul. I. Gandhi) – parter to m.in. Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz diagnostyka obrazowa. Na I piętrze znajdzie się administracja oraz dział badań czynnościowych i dział endoskopii. II piętro przeznaczone zostanie na funkcjonowanie oddziału kardiologii i oddziału geriatrii. Na III piętrze znajdzie się blok operacyjny oraz oddział anestezjologii i intensywnej terapii.

W budynku C (z wjazdem od strony budynku Instytutu Hematologii i Transfuzjologii) na poziomie -2 znajdzie się parking i pomieszczenia techniczne, a poziom -1 pomieści centralną szatnię i zaplecze magazynowo-techniczne. Na I piętrze zaplanowano oddział psychiatryczny i odcinek obserwacyjny. Na II piętrze funkcjonować będzie oddział wewnętrzny, III piętro pomieści oddział ortopedii, a na piętrze IV, jak w pozostałych budynkach, rozlokowane zostaną pomieszczenia techniczne. Całkowita powierzchnia użytkowa budynków głównych A, B i C to 42375,64 m kw.

W projekcie uwzględniono wszelkie udogodnienia i standardy określone w obowiązujących przepisach dotyczących użytkowania obiektów przez osoby niepełnosprawne. Wjazd i wyjazd z podziemnego parkingu znajduje się od strony ul. Pileckiego, zaś wyjazd od strony ul. Indiry Gandhi. Niezależny wjazd i wyjazd posiada również Szpitalny Oddział Ratunkowy. Zaprojektowanych zostało 400 miejsc postojowych: 38 stanowisk na parkingu nadziemnym, 362 stanowiska na parkingu podziemnym.

zyciewarszawy.pl