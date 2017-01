Szkoły rodzenia zapraszają

W czterdziestu szkołach rodzenia ruszają zajęcia. Rodzice dowiedzą się jaki jest przebieg ciąży, poród i pielęgnacja noworodka.

W szkołach rodzenia rozpoczął się trzyletni program skierowany do przyszłych mam. Zajęcia dla ciężarnych będą się odbywać w 40 placówkach, wszystkich, które zgłosiły się do programu i podpisały umowy ze stołecznym ratuszem.

W bezpłatnych kursach udział wziąć mogą kobiety płacące podatki w Warszawie, albo zameldowane na stałe lub czasowo, a także podopieczne domów matki i dziecka finansowanych przez miasto.

Koszt trzyletniego programu finansowanego przez ratusz to 13,5 mln zł. W szpitalach i przychodniach, które już podpisały umowy zajęcia ruszyły, w pozostałych sukcesywnie będą rozpoczynać się w lutym.

"Ciąża i poród stanowią wyzwanie dla organizmu kobiety. Jest to okres, do którego trzeba się starannie przygotować. W tym czasie kobieta potrzebuje wsparcia i porad, mających rozwiać jej ewentualne wątpliwości. Obecnie istnieją dużo lepsze warunki do tego, aby narodziny dziecka i czas poprzedzający to wydarzenie sprzyjał budowaniu rodzinnych relacji, w których zarówno matka jak i ojciec mają swoją ważną rolę do odegrania" - opisują urzędnicy ratusza.

Zajęcia, najczęściej grupowe, obejmują zarówno wykłady jak i ćwiczenia warsztatowe. Przyszła mama może w czasie kilkunastu godzin zajęć (odbywających się raz lub dwa razy w tygodniu) uzupełnić informacje o metodach radzenia sobie z dolegliwościami ciążowymi, w jaki sposób najlepiej współpracować z położną w czasie porodu. Zajęcia obejmują także naukę pielęgnacji noworodka i techniki karmienia piersią.

Uczestniczka zajęć pozna także ćwiczenia gimnastyczne, tak przygotowane, aby nie zaszkodziły przyszłej mamie i jej dziecku, a zapewniły sprawność fizyczną i komfort życia. Dużo uwagi poświęca się także problemom psychologicznym i emocjonalnym w ciąży i po urodzeniu dziecka.

