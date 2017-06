Czy warto zrobić sobie operację nosa?

Pytanie, które zadaje sobie pewnie wiele osób. Jedną kwestią jest chęć poprawy swojego samopoczucia poprzez zmianę kształtu nosa, a drugą są wskazania medyczne. W obu sytuacjach należy udać się do lekarza, który pozwoli podjąć dobrą i mądrą decyzję.

W obu przypadkach pacjent powinien być świadomy przebiegu operacji, jej skutków i przebiegu gojenia. Wskazań medycznych do korekcji nosa może być kilka. Główne z nich to: objawowe skrzywienie przegrody nosowej oraz występowanie wad wrodzonych, pourazowych lub powstałych w przebiegu schorzeń, które upośledzają funkcje nosa-głównie przepływ powietrza.

Korekcja nosa polega na zmianie kształtu części kostnej bądź chrzęstnej. Zabieg może być przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Wszystko zależy od obszaru, który będzie poddany korekcji. Znieczulenie dobierane jest indywidualnie do każdego pacjenta. Operacje mają również różny czas trwania u różnych osób. Główny zakres czasowy to przedział od 1 do 4 godzin. Opuchlizna oraz zasinienie znikają mniej więcej po 10 - 14 dniach. Natomiast główny efekt widoczny jest po około 6 miesiącach od operacji.

Jakie są medyczne wskazania do operacji plastycznej nosa?

Opisywany zabieg niesie za sobą wiele korzyści. Zaczynając od poprawy własnej samooceny oraz samopoczucia poprzez zmianę kształtu nosa i jego dopasowanie do twarzy, kończąc na nowej jakości pracy narządu-lepszy przepływ powietrza, łatwiejsze oddychanie, zmniejszenie ilości infekcji, zbawienny wpływ na jakość snu.

Należy jednak pamiętać, że jest to duża ingerencja chirurgiczna i jak każdy zabieg, niesie za sobą ryzyko wystąpienia powikłań: zaburzenie węchu, asymetria nosa, blizny, obfite krwawienie.

Najważniejsze jest indywidualne podejście lekarza do rozpatrywanego przypadku, dokładny wywiad z pacjentem, badania i zrobienie operacji, kiedy pacjent nie ma żadnych medycznych przeciwwskazań (np. niewyrównany nadciśnienie tętnicze krwi, niedokrwistość oraz cukrzyca) . Ze swojej strony pacjent powinien stosować się do wszystkich zaleceń lekarza, żeby zminimalizować ryzyko wystąpienia jakichkolwiek powikłań lub niedogodności. Zabieg stał się na tyle powszechny, że można swobodnie manewrować wyborem lekarza lub kliniki według własnych potrzeb i wymagań. Mamy wtedy pewność, że przeprowadzona korekta nosa przyniesie spodziewane efekty.

Materiał Partnera