Powstaje nowoczesny szpital

W Ząbkach dobiega końca budowa najnowocześniejszego szpitala psychiatrycznego w Polsce.

– Nowy szpital w Ząbkach to jedna z naszych największych inwestycji. Podjęliśmy się tego przedsięwzięcia z myślą przede wszystkim o pacjentach. Niestety, jak pokazują statystyki, z roku na rok przybywa zarówno młodych jak i starszych osób, które borykają się z różnego typu zaburzeniami psychicznymi. To bardzo ważne, aby móc udzielić im fachowej pomocy i wsparcia w godnych warunkach, i dobrze do tego celu przygotowanych placówkach. Jesteśmy przekonani, że taką będzie właśnie szpital w Drewnicy. Jak widać prace idą pełną parą i już wkrótce mieszkańcy Mazowsza będą mogli otrzymać profesjonalną pomoc w miejscu dostosowanym do ich potrzeb – uważa Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

Nowa placówka powstała w sąsiedztwie istniejącego już szpitala. W skład głównego pawilonu wchodzi siedem segmentów, połączonych tzw. strefą wielofunkcyjną, przypominającą ogród zimowy i prowadzącą do miejsc wypoczynku i terapii. W skład szpitala wchodzi m.in. centrum rehabilitacyjne oraz oddziały stacjonarne, w których dostępnych będzie w sumie 300 łóżek. Stworzona została także przestrzeń rekreacyjno-sportowa. Powstały alejki spacerowe, miejsce do gry w tenisa stołowego czy stanowisko do gry w szachy.

– Obecnie jesteśmy na etapie prac wykończeniowych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu. Liczymy, że uda się je zakończyć, tak aby w pierwszej połowie przyszłego roku centrum rozpoczęło działalność medyczną – poinformował prezes zarządu spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica" Roman Robert Jędrzejczak.

W budynkach szpitala trwają ostatnie prace wykończeniowe. Podwieszane są sufity, montowane okładziny z glazury i terakoty, kładzione tapety, wykładziny podłogowe i ścienne, a także okładziny kamienne. Zakończono już montaż stolarki i ślusarki wewnętrznej. Roboty malarskie i prace wykończeniowe przy zbiorniku retencyjnym dobiegają końca. Wykonano także większość prac związanych z zagospodarowaniem terenu. W 90 proc. wykonano już drogi, chodniki i opaski wokół budynków. Na ukończeniu jest także ogrodzenie.

Kontynuowane są prace związane z oczyszczaniem i niwelowaniem terenu oraz wykonywaniem nasadzeń krzewów. W sumie na terenie szpitala zasadzonych zostanie ok. 23 tys. sztuk roślin oraz 137 drzew. Jednocześnie przeprowadzono pielęgnację dębów przy pawilonie ogrodowym.

Na finiszu są także prace wykończeniowe zewnętrznych linii kablowych dla oświetlenia terenu, oraz systemu CCTV dla terenów podległych monitorowaniu. Trwają jeszcze prace związane z systemem parkingowym i kontrolę wjazdu na teren szpitala.

Planowany termin zakończenia prac przez generalnego wykonawcę – Budimex S.A. to koniec lutego przyszłego roku. Otwarcie szpitala i przeniesienie działalności medycznej do nowego obiektu planowane jest na pierwszą połowę przyszłego roku.

Prace budowlane przy nowym obiekcie ruszyły wiosną 2015 r. 24 lutego 2015 r. została podpisana umowa pomiędzy spółką „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica" a generalnym wykonawcą inwestycji – firmą Budimex S.A.

Wartość kontraktu to ok. 118 mln zł.

