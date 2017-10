In vitro w Warszawie

Ratusz szuka klinik, które wezmą udział w programie sztucznego zapłodnienia metodą in vitro z budżetu miasta.

W ratuszu zostały otwarte koperty w konkursie ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego dotyczącego operacji sztucznego zapłodnienia metodą in vitro.

Miejski konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej nosi nazwę „Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2017 – 2019". Rada Warszawy przyjęła program w czerwcu 2017 r., będzie on funkcjonował w latach 2017-19.

W regulaminowym terminie swoje oferty złożyły kliniki: Centrum Bocian sp z o. o. sp.k., FeritMedica Centrum Płodności sp. z o.o. sp.k., Invicta sp.z o.o., Invimed-T sp. z o.o., Przychodnia Lekarska „nOvum", Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sp. z o.o.

Do konkursu mogły zgłosić się kliniki z Warszawy, które mają pozwolenie ministra zdrowia na prowadzenie ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji, mają odpowiednią kadrę i aparaturę medyczną oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie w stosowaniu metody in vitro.

Komisja konkursowa do realizacji programu może wybrać od 1 do 6 ofert. Większa liczba klinik wpłynie na krótszy czas oczekiwania przez pacjentkę na przyjęcie i realizacje procedury oraz na możliwość wyboru pomiędzy klinikami.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12 października.

zw.com.pl