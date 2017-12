Leczenie zaćmy – teraz to możliwe

Na czym polega choroba?

Zaćma polega na powolnym mętnieniu soczewki oka, przez co promienie świetlne nie docierają do jego siatkówki. Proces ten można spowolnić, stosując odpowiednie krople do oczu, jednak nie można go ani zatrzymać, ani cofnąć. Jeśli soczewka całkowicie zmętnieje, pacjent przestaje odbierać jakiekolwiek wrażenia wzrokowe i ślepnie. Pierwsze objawy zaćmy pozostają przez pacjenta właściwie niezauważone. Choroba rozwija się powoli i bezboleśnie. Oczy zaczynają się szybciej męczyć, a widzenie staje się wraz z upływem czasu coraz bardziej niewyraźne i zamglone. Często w jasnym świetle obraz jest szczególnie nieostry, zdarzają się również tzw. olśnienia. Niektóre osoby widzą aureolę wokół źródeł światła. Widzenie jest natomiast lepsze o zmierzchu i w cieniu. Z czasem wzrok znacznie się pogarsza i w końcu zanika.

Diagnostyka

Jakie badania stosuje się w diagnostyce i leczeniu zaćmy? Właściwie, podczas każdego, rutynowego badania wzroku przez okulistę, jeśli tylko pacjent przyzna się, że widzi za mgłą, lekarz powinien być w stanie bez problemu wykryć chorobę. Przeprowadza się wówczas proste badanie przedniego odcinka gałki ocznej w lampie szczelinowej. Badanie jest bezbolesne, odczuwa się jedynie lekki dyskomfort spowodowany silnym światłem skierowanym na oko. Dzięki mikroskopowi lekarz dokładnie ogląda elementy zarówno przedniego odcinka oka (spojówkę, soczewkę, twardówkę i rogówkę), jak i część jego tylnego odcinka (centralną część ciała szklistego i siatkówkę). Na tej podstawie okulista może ocenić stopień i rodzaj zmętnienia soczewki. Dzięki temu badaniu można również wykryć inne choroby oka, np. zapalenie spojówek, zwyrodnienie plamki żółtej, odwarstwienie siatkówki, męty ciała szklistego itp. Po zdiagnozowaniu zaćmy wykonuje się również badanie dna oka, aby wykluczyć inne zmiany mogące powodować obniżenie ostrości wzroku, takie, jak, np. zanik nerwu wzrokowego.

Leczenie zaćmy

Dzięki osiągnięciom współczesnej medycyny leczenie zaćmy uległo diametralnej zmianie. Kiedyś, z decyzją o usunięciu mętnej soczewki czekano praktycznie do momentu, kiedy uległa ona całkowitemu zmętnieniu. Obecnie nowoczesne metody pozwalają na wczesne wykrywanie choroby i szybkie przeprowadzenie zabiegu przywracającego pacjentowi normalne widzenie. Dawniej, po wszczepieniu sztucznej soczewki, chory musiał używać silnych szkieł korekcyjnych – obecnie szkła korekcyjne są niepotrzebne. Zabieg usuwania zmętniałej soczewki wykonuje się bardzo precyzyjnie, dzięki czemu rekonwalescencja jest znacznie krótsza, zmniejsza się również ryzyko wystąpienia komplikacji.

Kiedy można wykonać zabieg?

Po zdiagnozowaniu zaćmy przez lekarza okulistę można od razu poddać się leczeniu. Zabieg usuwania zaćmy wykonuje się w każdym szpitalu, w którym znajduje się oddział okulistyczny. Niestety, chętnych jest bardzo dużo i długo czeka się w kolejce (nawet 2 lata). Dlatego właśnie pacjenci coraz częściej korzystają z usług prywatnych klinik i gabinetów okulistycznych, w których kolejek nie ma (niestety, zabiegi te nie są refundowane przez NFZ). W klinikach okulistycznych stosowane są soczewki wysokiej jakości, wyposażone w filtry UV, bardzo dobrze tolerowane przez pacjentów. Zabiegi usuwania zmętnianych soczewek stosuje się najnowocześniejszymi metodami, takimi, jak m.in. fakoemulsyfikacja. Polega ona na wykonaniu mikrocięć w rogówce (o długości ok. 1,5 – 2,3 mm), przez które zostaje wprowadzona specjalna sonda, za pomocą której ultradźwiękami rozbija mętną soczewkę na części. Fragmenty te zostają następnie usuwane. W miejsce starej soczewki wprowadza się nową – sztuczną i dopasowuje ją do kształtu rogówki. Nie ma potrzeby zakładania żadnych szwów, ponieważ rana sama zamyka się pod wpływem ciśnienia wewnątrzgałkowego. Zabieg trwa około 15-20 minut w znieczuleniu miejscowym. Przez kilka dni trzeba chronić oko specjalną osłonką.

W dzisiejszych czasach zabieg przywracający pacjentom wzrok nie wymaga rekonwalescencji, jest prosty, bezbolesny i skuteczny, a zaćma nie stanowi już żadnego problemu dla pacjenta.

