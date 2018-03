Endometrium – endometrioza, stan zapalny, rak, przerost

Endometrioza jest chorobą, na którą cierpi około miliona Polek. Pomimo tego lekarze wciąż mają problem z jej rozpoznaniem, bo daje bardzo złudne objawy. Na jakie symptomy powinniśmy zwrócić uwagę? Jak radzić sobie z chorobą?

Nazwa choroby wywodzi się z języka łacińskiego – endometrium – i oznacza śluzówkę wyścielającą wnętrze macicy. U zdrowej kobiety ulega ona złuszczeniu w ostatniej fazie cyklu miesiączkowego i jest wydalana z organizmu wraz z krwią menstruacyjną. U kobiety, która choruje na endometriozę komórki śluzówki macicy są obecne także w innych częściach jamy brzusznej, czyli tam, gdzie nie powinny się znajdować (np. w otrzewnej, w okolicy jajników, jajowodów czy jelita grubego). Egzystencja śluzówki macicy w nieodpowiednich miejscach reaguje na zmiany hormonalne. Narasta w pierwszej fazie cyklu miesiączkowego, natomiast złuszcza się i krwawi w fazie drugiej. Jeśli nie ma gdzie wypłynąć, doprowadza do powstawania stanów zapalnych. Niestety przyczyny pojawiania się tej choroby nie są jeszcze do końca znane. Po więcej informacji na ten temat można sięgnąć na stronie kobiecosc.info.

Objawy mogące świadczyć o endometriozie

U każdej kobiety choroba przebiega inaczej. Nierzadko jest powodem cierpienia i towarzyszą jej wszystkie opisane tu objawy. Jednak zdarza się, że endometrioza nie daje żadnych oznak, a o jej wykryciu decyduje zwykle przypadek. Do najczęstszych objawów należą:

* Dotkliwy ból w dole brzucha – zarówno przed, w trakcie, jak i po miesiączce. Klasyczne leki przeciwbólowe nie pomagają, a ginekolog podejrzewa głównie zapalenie przydatków i przystępuje do ich leczenia.

* Ból podczas oddawania moczu i zwiększona częstotliwość korzystania z toalety – problemy te mogą być uznane za nawracające zapalenie pęcherza.

* Ból w jelitach – nasila się podczas miesiączki. Towarzyszą mu częste wzdęcia, zaparcia oraz bolesne wypróżnienia. Dolegliwości te w pierwszej kolejności kojarzone są z zespołem jelita drażliwego.

* Przewlekłe zmęczenie (połączone z osłabieniem i częstym bólem głowy) – niezależnie od długości pracy i wypoczynku, zakłada się, że jest to naturalna konsekwencja obfitych miesiączek lub stresu.

* Ból i dyskomfort podczas stosunków seksualnych – zdaniem lekarzy jest to jeden z podstawowych objawów endometriozy. Może występować również przy innych schorzeniach, jednak jest dość typowy dla tej choroby.

* Trudności z zajściem w ciążę – jeśli ogniska endometrium znajdują się w okolicy jajników lub jajowodów. Stany zapalne, które towarzyszą chorobie mogą prowadzić do powstania torbieli bądź zrostów, które utrudniają zapłodnienie. Co ciekawe, endometriozę rozpoznaje się nawet u co drugiej kobiety, która ma problemy z zajściem w ciążę.

Rozpoznanie choroby i leczenie

Po przeprowadzeniu wywiadu z pacjentką lekarz wykonuje USG narządów rodnych. Konieczne jest także badanie krwi na oznaczenie tzw. antygenu CA 125. Jeśli jego wartości będą powyżej normy, to może to wskazywać na endometriozę, jednak nie daje stuprocentowej pewności na istnienie choroby. Ostateczną diagnozę lekarz stawia po wykonaniu badania laparoskopowego, w trakcie którego pobierany jest wycinek tkanki do analizy. Dopiero wtedy określa się stadium endometriozy i decyduje o sposobie leczenia.

Najskuteczniejszą metodą jest leczenie chirurgiczne. Gdy zmiany są niewielkie, usuwa się je laparoskopowo. Jednak zdarza się (w przypadku dużych guzów), że konieczna jest tradycyjna operacja. Po zabiegu należy stosować leki hormonalne, które pomagają w całkowitym pozbyciu się endometriozy.

