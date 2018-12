Ranking szpitali

Najlepsze szpitale w województwach.

W tym roku nie ma niespodzianek. Tak jak rok temu najwięcej szpitali w pierwszej setce ma Pomorze, któremu po piętach depcze woj. kujawsko-pomorskie z 11 lecznicami. Śląsk tym razem może się pochwalić dziesięcioma szpitalami w pierwszej setce, Łódzkie – dziewięcioma, a Dolny Śląsk, Lubelszczyzna i Małopolska – ośmioma.

Pomorskie

Podobnie jak przed rokiem wojewódzki ranking otwiera Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku, który w rankingu krajowym spadł jednak z trzeciego na ósme miejsce. Trzecią pozycję zajął jednak w rankingu szpitali na III poziomie sieci. W lutym na otwartej po 16 latach przerwy porodówce przyszło tu na świat pierwsze dziecko. Od lipca działa tu Oddział Transplantacji Szpiku, na którym można bezpiecznie przygotować pacjenta do przeszczepu komórek macierzystych. Pod koniec października sejmik województwa przyznał 900 tys. zł na uruchomienie istniejącego już banku komórek i tkanek, dzięki czemu po nowym roku szpital będzie wykonywać przeszczepy. W 2019 r. powiększyć ma się także szpitalny oddział ratunkowy (SOR) – z 9 do 15 łóżek. Z kolei SOR w drugim w województwie SPSZOZ w Lęborku, który przyjmuje dziennie 80–100 osób, dzięki półmilionowej dotacji z resortu zdrowia, zostanie doposażony w sprzęt do ratowania najmłodszych pacjentów, m.in. respiratory transportowe i aparaty do USG. Sklasyfikowany na trzecim miejscu Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie nie tylko zyskał w maju dodatkowe 260 mkw. świeżo wyremontowanego SOR. W czerwcu tutejsi kardiolodzy zaczęli przeprowadzać innowacyjne zabiegi na sercu pacjenta – przezskórne zamknięcie uszka lewego przedsionka – zmniejszające ryzyko wystąpienia udaru mózgu u pacjentów z migotaniem przedsionków.

Kujawsko-Pomorskie

Na drugim miejscu w województwie, tuż po bydgoskim Centrum Onkologii, uplasował się 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką. Na początku października wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego budynku, dzięki czemu za dwa lata placówka przyjmie dwa razy więcej pacjentów. W wartym 67 mln zł obiekcie znajdzie się blok operacyjny, w którym wykonywane będą procedury jednego dnia, przeniesiona tu zostanie także stacja dializ z 13 stanowiskami. Tylko w 2017 r. dotychczasowa poliklinika, obejmująca świadczenia opieki podstawowej, specjalistycznej i dentystycznej, udzieliła 312 tys. porad, a z każdym rokiem liczba pacjentów i badań rośnie. Placówka zajmuje też trzecie miejsce na liście szpitali ogólnopolskich w sieci. Trzecie w województwie Centrum Leczenia Chorób Serca i Naczyń Eskulap Bis w Osielsku, które uplasowało się na drugim miejscu w rankingu szpitali poza siecią, uzyskując wysokie noty za jakość usług, opiekę nad pacjentem i efektywne zarządzanie. Jako czwarty w województwie uplasował się lider rankingu szpitali pediatrycznych w sieci Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy, który zaprezentował się w pełnej krasie po siedmioletniej modernizacji wartej łącznie 200 mln zł. Placówka wzbogaciła się o nowy budynek i teraz zamiast 9,5 tys. przyjmie 14 tys. małych pacjentów rocznie.

Śląskie

Zwycięzca, chorzowski NZOZ Lecznica Dzieci i Dorosłych Szpital im. I. Mościckiego, który awansował o trzy oczka na szóste miejsce w kraju, słynie z zastosowania najnowszych technologii w służbie pacjenta. Do oświetlenia wykorzystano tu niewidoczne dla ludzkiego oka lampy podczerwone, które sprawiają, że pacjent obserwowany przez personel może spać w zupełnej ciemności. Placówka zainwestowała też w stronę internetową, na której można znaleźć zarówno informację o badaniach, zabiegach i niezbędnych dokumentach, a także się dowiedzieć, co zrobić, gdy dziecko zachoruje przed przyjęciem do szpitala i ile trwa hospitalizacja w przypadku danego zabiegu. Spory awans – z miejsca 25. na 18. – odnotował trzeci na Śląsku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, który na specjalnym oddziale leczy osoby z mukowiscydozą, a przed miesiącem tutejszy SOR wzbogacił się o pracownię wyposażoną w dwa angiografy, z których korzystać będą pacjenci kardiologii inwazyjnej, chirurgii naczyniowej, neurochirurgii, neurologii i oddziału ratunkowego. SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku, laureat tegorocznej nagrody Czarny Diament, słynie z dbałości o pacjentów. Pod koniec listopada pacjentów oddziału pediatrycznego, jak co roku, odwiedzili czerwono-zieloni Mikołaje, żużlowcy, pracownicy i działacze klubu sportowego ROW Rybnik. Wzorem lat ubiegłych, zanieśli najmłodszym chorym „odrobinę słodkości i radości".

Łódzkie

Placówki z Łodzi opanowały nie tylko lokalne podium, ale pierwszych sześć miejsc. Najwyższa lokata przypadła sklasyfikowanemu na 13. miejscu w kraju SPZOZ Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego, w którym od października po siedmioletniej przerwie otwarto szpitalny oddział ratunkowy (SOR).

Nowy SOR ma odciążyć pozostałe dwa działające w mieście – w szpitalu im. Jonschera i w Koperniku. Spełniając ministerialne wymagania, nowy SOR zapewnia dostęp do całodobowych badań laboratoryjnych w laboratorium, tomografu komputerowego, a także badań endoskopowych, m.in. gastroskopii. Z kolei 20. w Polsce SPZOZ MSWiA, w którym pod koniec listopada odbyła się trzecia konferencja w ramach narodowej debaty „Wspólnie dla zdrowia", w lipcu wzbogacił się o pierwszą w regionie salę hybrydową dla chirurgii naczyniowej. Sala to zwieńczenie kilkuletniej modernizacji szpitala, która pochłonęła łącznie 101 mln zł. Ostatni na podium i 26. w kraju SPZOZ Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który w 2017 r. udzielił 330 tys. porad i 39 tys. hospitalizacji, uzyskał w tym roku finansowanie na dokończenie znajdującego się w jego strukturach Centrum Kliniczno-Dydaktycznego. Pierwszy etap budowy zakończył się przed czterema laty. Gotowe CKD wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym ma zostać oddane w 2023 r. Jego koszt to 474,5 mln zł, w tym 453,7 mln zł z budżetu państwa.

Dolnośląskie

Ten rok nie przyniósł niespodzianek. Triumfator – słynny „Latawiec", czyli SPZOZ w Świdnicy – utrzymał piąte miejsce w rankingu ogólnopolskim, uzyskując maksymalną liczbę punktów za certyfikaty jakości i wysokie noty w opiece medycznej. Placówka, która jako jedna z pierwszych w kraju wprowadziła program „Szpital bez bólu", dzielnie walczy o powrót na drugą pozycję, którą zajmowała w rankingu sprzed dwóch lat. Drugi w województwie Szpital Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie, który zanotował spadek o dwa oczka, jako pierwszy w Polsce wyposażył swoje nowoczesne sale operacyjne w powierzchnie dotykowe z przeciwdrobnoustrojowej miedzi. Technologia, która znajduje zwolenników na całym świecie, minimalizuje ryzyko zakażeń groźnymi drobnoustrojami, które są najczęstszą przyczyną zakażeń wewnątrzszpitalnych, np. gronkowcem złocistym czy Clostridium difficile. Placówka zajmuje też trzecie miejsce w rankingu placówek na II poziomie w sieci. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu zanotował awans o jedno oczko na liście ogólnopolskiej, znany jest z propacjenckiego podejścia. Nie tylko jako pierwszy w kraju wprowadził Kartę praw pacjenta w języku Braille'a, ale mimo kłopotów kadrowych udało mu się utrzymać jedyny w mieście Oddział Psychiatrii Dziecięcej. Słynie też z Ośrodka Żywienia Klinicznego.

Lubelskie

Województwo tegorocznego zwycięzcy – Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej – może pochwalić się dwoma przedstawicielami w pierwszej dziesiątce w Polsce. Drugi na lokalnym podium jest Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Jak się okazuje, tutejszy oddział kardiologii, którym od początku jego istnienia, czyli 1994 r., kieruje dr hab. n. med. Andrzej Kleinrok, to jedno z najlepszych miejsc w Polsce leczenia zawału. Oddział zajął 12. miejsce w Polsce w plebiscycie popularnego tygodnika, a pod względem liczby wykonanych anglioplastyk oraz angioplastyk w zawałach uplasował się odpowiednio na drugim i trzecim miejscu w kraju. Tym samym znalazł się wśród krajowych liderów, takich jak ośrodki w Zabrzu, Krakowie czy Aninie. W dodatku oddział niebawem ma powiększyć się o trzy kondygnacje i nowoczesne sale kardiologiczne, kardiochirurgiczne i hybrydowe. Trzecie miejsce w województwie i 58. w Polsce zajął Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie, którego wnętrza śmiało mogłyby posłużyć za scenografię obyczajowego serialu o szpitalu. Jak w Leśnej Górze pacjenci mogą korzystać z najnowocześniejszego sprzętu, a na nowoczesnej i funkcjonalnej stronie internetowej placówki rodzące mogą wziąć udział w wirtualnym spacerze po bloku porodowym. Czwarty w województwie Szpital Powiatowy im. Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej w Łęcznej, cieszący się opinią jednego z najlepszych w regionie, w najbliższym czasie wzbogaci się o nowy sprzęt diagnostyczny. Dzięki 6,7 mln zł dotacji z regionalnego programu operacyjnego, już w pierwszym kwartale przyszłego roku placówka zyska pierwszy w regionie ultrasonograf endoskopowy EUS, cztery nowe aparaty rentgenowskie, rezonans magnetyczny, mikroskop operacyjny.

Małopolska

Sklasyfikowany na 19. miejscu w Polsce małopolski lider – Szpital Rejonowy im. dr. Jana Gawlika w Suchej Beskidzkiej – dociera do swoich pacjentów także za pomocą mediów społecznościowych. Facebookowy profil placówki, obserwowany przez blisko tysiąc osób, informuje m.in. o nowych inwestycjach i akcjach społecznych. 5 grudnia zamieścił relację z otwarcia oddziału dziennego chemioterapii onkologicznej z dziewięcioma stanowiskami w nowej lokalizacji – niewykorzystanej części budynku pralni. Placówka dba o swoich pacjentów, oferując im m.in. karty stałego klienta do laboratorium, a o najmłodszych się troszczy, wprowadzając dla nich specjalne godziny pobrań krwi czy organizując obchody Dnia Pluszowego Misia. Drugi lokalnie i 35. w kraju Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie pod koniec przyszłego roku wzbogaci się o Centrum Chorób Serca. Za 15 mln zł powstanie tu nowoczesna placówka, która połączy dwa dzisiejsze oddziały kardiologiczne. Pozwoli to efektywniej wykorzystać nowoczesny specjalistyczny sprzęt i świetnie wyszkoloną kadrę. Wielki remont trwa także w trzecim w województwie i 37. w kraju SPZOZ w Brzesku: Szpitalu Powiatowym im. L. Rydygiera. Prace budowlane prowadzone są na bloku operacyjnym, w centralnej sterylizatorni i w pomieszczeniach, w których otwarty zostanie dzienny dom opieki medycznej, przeznaczony dla pacjentów, którzy przeszli poważną chorobę, są po hospitalizacji i na nowo muszą nauczyć się funkcjonować.

Zachodniopomorskie

Do regionalnego lidera – Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie – regularnie ściągają chorzy z całego kraju, nie tylko ze względu na wysoki poziom leczenia, ale techniki przyjazne dla pacjentów. Rok temu centrum wzbogaciło się o supernowoczesny trzyteslowy rezonans magnetyczny z największym otworem, który pozwala diagnozować także osoby z dużą otyłością. Urządzenie jest też przyjazne dla osób cierpiących na klaustrofobię – jest ciche, a podczas badania można pacjentowi puścić film lub muzykę. Drugi w lokalnym rankingi Szpital Wojewódzki w Szczecinie: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony przy ul. Arkońskiej, to jedno z największych centrów transplantacyjnych w Polsce. Tylko w tym roku wykonano w nich 115 przeszczepów, w tym 63 wątroby, 43 nerki i dziewięć płuc. W tym roku na Arkońskiej odbyły się aż cztery podwójne transplantacje nerki i wątroby, a tutejsi lekarze na czele z prof. Tomaszem Grodzkim, ustępującym prezesem Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów i autorem pierwszego w Polsce przeszczepu płata płuca od żywego dawcy. Trzeci w województwie SPZOZ w Gryficach w tym roku powiększył się o psychiatryczny oddział dzienny, którego działalność obejmuje rehabilitację psychiatryczną i psychoterapię. Wprowadzenie nowych zakresów umożliwiło wprowadzenie w Gryficach modelu psychiatrii środowiskowej.

Mazowieckie

Dwa miejsca na mazowieckim podium zajmują liderzy podrankingów. Pierwszy – Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim – to triumfator w wśród szpitali na II poziomie w sieci, w ciągu 15 lat działalności stał się jedną z najlepszych lecznic na Mazowszu. W tym roku wdrożono nowy system kolejkowy, a obecnie na tutejszym szpitalnym oddziale ratunkowym testowany jest system kolejkowy. Na ścianach wyremontowanego oddziału pediatrycznego pojawiły się postaci z bajek, a w salach dla dzieci są wygodne łóżka dla rodziców. A na SOR-ze zainstalowano nowy tomograf komputerowy, dołączono dwa pomieszczenia, które zostały zaadoptowane na sale chorych dla dzieci i sale dla dorosłych. Drugi na Mazowszu Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, pierwszy na liście szpitali ogólnopolskich w sieci, w tym roku zrealizował 120 transplantacji komórek krwiotwórczych, 8 tys. hospitalizacji, w tym 6 tys. jednodniowych i udzielił 44,5 tys. porad. Tutejsza diagnostyka, prowadzona w siedmiu zakładach i obejmująca także diagnostykę nowotworów, prowadzona jest na światowym poziomie za pomocą najnowszych technik immunologicznych i genetycznych. Trzecie na Mazowszu Centrum Medyczne Żelazna – Szpital Specjalistyczny im. św. Zofii w Warszawie to jeden z najczęściej wybieranych szpitali położniczych przez ciężarne nie tylko ze stolicy, ale i całego województwa. Słynący z porodów rodzinnych od września tego roku jest siedzibą I Kliniki Położnictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP), a w 2017 r. jako pierwsza placówka służby zdrowia w Polsce i jedna z nielicznych na świecie wdrożyła normę ISO 37001:2016, czyli system zarządzania antykorupcyjnego.

Podlaskie

Ogromny awans – o 15 miejsc – zanotował najlepszy na Podlasiu SPZOZ w Bielsku Podlaskim. W ubiegłym roku był 24., w tym zmieścił się w pierwszej dziesiątce zajmując dziewiąte miejsce. Oddział położniczo-ginekologiczny szpitala w tym roku wzbogacił się o nową aparaturę USG z funkcją 4D, który pozwala zobaczyć realny obraz dziecka w brzuchu matki. Od radości rodziców ważniejsza jest jednak możliwość dokładnej diagnostyki płodu i wykrycia nawet najmniejszych zmian., np. cech świadczących o chorobach genetycznych. Drugi na Podlasiu okazał się SPZOZ w Hajnówce: Szpital im. W. Mantiuka, a trzeci – Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. Czwarty w województwie Specjalistyczny Szpital Onkologiczny: Białostockie Centrum Onkologii (BCO) im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku w tym roku wyposażył poczekalnie w książki, które mają pomóc pacjentom choć na chwilę zapomnieć o chorobie. Niebawem BCO zakupi cyfrowy mammograf, stoły do biopsji piersi i prostaty, cyfrowy aparat RTG ze stołem cyfrowym oraz aparat do znieczuleń, łącznie warte 6,3 mln zł.

Wielkopolskie

Sklasyfikowany na 14. miejscu w Polsce lider, Pleszewskie Centrum Medyczne, od lat stanowi wzór zarządzania lecznicą. Przywiązujący ogromną wagę do opinii pacjentów, szpital przeprowadza badania ich satysfakcji, których wyniki publikuje na swojej czytelnej stronie internetowej. To przeprowadzone na przełomie września i października wypełniło 954 pacjentów m.in. oddziałów szpitalnych, poradni specjalistycznych oraz laboratorium. Okazało się, że z pobytu w szpitalu zadowolonych było 96 proc. pacjentów, a wynik obniżył nieco wynik z SOR (65 proc.). Najwięcej, 22 proc. respondentów, wybrało szpital ze względu na dostęp do dobrych specjalistów. Ważne były też opinie rodziny i znajomych (17 proc.) oraz dogodna lokalizacja (15 proc.). Drugi w Wielkopolsce Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, jeszcze cztery lata temu zmagał się z 30-milionowym długiem. Dziś to 21. placówka w kraju mogąca się pochwalić lądowiskiem dla helikopterów i doskonałym oddziałem chirurgii i traumatologii dziecięcej. W październiku zaś zyskał karetkę neonatologiczną do przewozu noworodków, ufundowaną przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy (WOŚP). Z kolei trzeci w województwie Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego na Polnej w Poznaniu to jedno z najpopularniejszych miejsc rodzenia dzieci w Wielkopolsce, do którego ściągają rodzące z całego regionu. Tu mieści się także Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej, w którym przeprowadzane są specjalistyczne zabiegi ginekologiczne.

Świętokrzyskie

Jesienią lekarze z pierwszego w regionie Szpitala Specjalistycznego im. św. Łukasza w Końskich dokonali dwóch operacji usuwania kamieni nerkowych jedną z najnowocześniejszych metod na świecie. RIRS to małoinwazyjny zabieg, polegający na endoskopowym usuwaniu kamieni z układu kielichowo-miedniczkowego nerki, który wymaga wiedzy, doświadczenia i precyzji lekarzy. W Polsce wykonywany jest rzadko i tylko w specjalistycznych klinikach, ale niedługo może stać się standardem również w Końskich. Warunkiem jest pozyskanie finansowania na specjalistyczny sprzęt. Drugi w województwie Szpital Specjalistyczny w Staszowie w czerwcu podpisał umowę na rozbudowę budynku szpitala. Za 4,2 mln zł dobudowany zostanie pięciokondygnacyjny pawilon łóżkowy o łącznej powierzchni 1886 mkw., w którym znajdzie się m.in. pododdział intensywnej opieki kardiologicznej oraz pododdział endoprotez. Na terenie trzeciego na podium Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze powstanie natomiast pierwszy w regionie zakład opiekuńczo-leczniczy (ZOL) przeznaczony dla pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową.

Warmińsko-mazurskie

Podium zajęły placówki z Olsztyna. Sklasyfikowany najwyżej miejski szpital zespolony Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie znany jest z akcji profilaktycznych skierowanych do mieszkańców. W grudniu ruszyła V edycja tutejszego laboratorium: „Podaruj życie – wykryj raka!", w ramach której do końca grudnia można kupić w atrakcyjnej cenie vouchery na pakiety badań profilaktycznych. Z kolei drugi na podium Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie zakończył w tym roku trwające kilka lat remonty na oddziale ginekologicznym i położniczym, stając się jedną z najlepszych porodówek w regionie. Trakt porodowy z salą do porodów w wannie, do cięć cesarskich i trzema salami obserwacyjnymi z systemem pozwalającym cały czas kontrolować stan rodzących i ich dzieci, jest jednym z najnowocześniejszych w kraju. Trzeci w regionie Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie uzyskał w tym roku status Certyfikowanego Centrum Podróży dla Dzieci i Dorosłych przyznawany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży oraz głównego inspektora sanitarnego. Powstało z myślą o osobach wyjeżdżających w tropiki i inne sfery klimatyczne.

Opolskie

Najmniejsze polskie województwo w pierwszej setce reprezentuje sklasyfikowany na wysokim 23. miejscu Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu. Najnowszym nabytkiem placówki jest supernowoczesny tomograf o wartości 5 mln zł – to jedyny egzemplarz sprzętu tej klasy w Polsce. Jak mówi kierownik Zakładu Diagnostyki dr Andrzej Sznajder, zeskanowanie całego ciała zajmuje tomografowi 5 sekund, serca 0,28 sekundy, a klatki piersiowej 0,3 sekundy. Nic dziwnego, że w przebudowę pomieszczeń na jego użytek szpital zainwestował 1 mln zł. Zakup tomografu to część większego projektu obejmującego remonty i wymianę sprzętu, który kosztował łącznie 27 mln zł. Nowe oblicze zyskał też Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, największy ośrodek chirurgii na Opolszczyźnie i jedyny naczyniowy, który wyposażony został m.in. w łóżka bariatryczne. Z kolei w lipcu tutejszy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii zyskał sztuczne płucoserce, czyli aparat ECMO. Drugie w województwie Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu oraz trzeci – SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – sklasyfikowane zostały poza pierwszą setką, ale pną się do góry.

Lubuskie

Lider w Lubuskiem Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli będzie niebawem przeprowadzał więcej skomplikowanych zabiegów operacyjnych. Kosztem 32 mln zł, z czego 14 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego „Lubuskie 2020", placówka zyska niebawem nowym blok operacyjny, w którym znajdzie się osiem w pełni wyposażonych sal. Inwestycja ma poprawić dostęp lubuszan m.in. do zabiegów w onkologii, m.in. przezskórnej termoablacji, radioablacji i chemoablacji zmian nowotworowych, w tym przerzutów w jelicie grubym, trzustce czy rekonstrukcji pęcherza moczowego. Również trzeci na podium Szpital Międzyrzecki prowadzi remont zakładający gruntowną modernizację szpitalnego oddziału ratunkowego. Drugi w województwie Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim niedawno podpisał pięcioletni kontrakt z NFZ na badania PET-CT, świadczenie, które jeszcze do niedawna nie były dostępne na terenie województwa.

Podkarpackie

Liczba zaledwie dwóch placówek w pierwszej setce przestaje wydawać się mała, jeśli lokalny lider jest jednocześnie laureatem trzeciego miejsca w Polsce. Szpital Specjalistyczny Pro-Familia wciąż przyciąga pacjentów z całego województwa, a na tutejszy oddział położniczy przyszłe mamy zjeżdżają także z regionów ościennych. Pro-Familia słynie z dbałości o matkę i jej dziecko i świetny program opieki nad ciężarną, obejmujący m.in. prowadzenie pacjentek z cukrzycą ciążową. Sklasyfikowane na najwyższym III poziomie referencyjności, zajmują się najtrudniejszymi przypadkami, w tym porodami przedwczesnymi. Najmniejszy wcześniak urodzony w rzeszowskiej Pro-Familii ważył pół kilograma, inne były niewiele większe. W listopadzie w Dzień Wcześniaka one i ich rodzice spotkali się – już duże i zdrowe – z tutejszym personelem. W pierwszej setce znalazł się także Szpital Specjalistyczny im. św. Rodziny Nowe Techniki Medyczne w Rudnej Małej, jeden z największych szpitali niepublicznych na Podkarpaciu. Powstała w 2007 r. nowoczesna placówka słynie z wysokich standardów leczenia i rodzinnej atmosfery, a na stronie internetowej chwali się krótkimi terminami oczekiwania na hospitalizację oraz doskonałe zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne. ©℗ —Karolina Kowalska współpraca Janina Blikowska

"Rzeczpospolita"